LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 3. Brest – CSM București se joacă acum! „Tigroaicele” revin pe tabelă de la trei goluri diferență!

CSM București și Gloria Bistrița sunt echipele românești care se pregătesc de o nouă în etapa 3. După primele 2 runde, bucureștenele au doar o victorie, iar bistrițenele au două victorii.

LIVE UPDATE: Brest – CSM București 11-12

Min. 19: CSM revine! De la trei goluri în spate, campioana României trece în avatanj de un gol!

Min. 15: Bucureștencele sunt la doar un gol diferență în acest moment și se descurcă din ce în ce mai bine

Min. 7: Început slab pentru „tigroaice”! CSM este condusă la trei goluri diferență după ce a suferit o elimianre de două minute încă din startul partidei

Min. 1: Partida a început!

Live video etapa 3 Liga Campionilor la handbal feminin. Când joacă echipele românești

CSM București va face deplasarea în Franța pentru a disputa meciul cu Brest din în etapa 3. Adrian Vasile și elevele sale vor da maximul pentru o nouă victorie în această fază a competiției. Duelul va avea loc sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 19:00.

Gloria Bistrița se va lupta în această rundă cu Metz acasă duminică, 28 septembrie, de la ora 17:00. Elevele lui Carlos Viver Arza vor încerca să-și continue parcursul foarte bun din startul competiției.

Brest – CSM București, duel cu liderul în Champions League

Adrian Vasile și compania vor da peste liderul grupei B din Champions League la handbal feminin. Morarul echipei este unul mai bun datorită celor două victorii legate de bucureștene în campionat și Liga Campionilor.

Așadar, ne așteptăm la un meci foarte bun din partea lui CSM București cu Brest, un duel în care fetele antrenate de Adrian Vasile vor tura motoarele pentru a lua cele două puncte.

Gloria Bistrița – Metz, față în față cu o nouă victorie în Liga Campionilor

Bistrițenele sunt motivate la maximum pentru acest duel din Liga Campionilor la handbal feminin din etapa 3. Gloria Bistrița are 5 victorii din tot atâtea meciuri disputate în toate competițiile și o vor întâlni cu încredere pe Metz acasă.

Fetele antrenate de Carlos Viver Arza sunt într-o formă extraordinară, astfel că vom putea urmări duminică un meci extrem de interesant și vom avea parte de un spectacol de Champions League din partea gazdelor.

Grupele din Champions League handbal feminin

16 echipe sunt prezente în faza grupelor a Ligii Campionilor la handbal feminin, ediția 2025-2026. Iar România are două reprezentante, pe campioana CSM București și pe Gloria Bistrița, locul 3 în Liga Florilor anul trecut.

Programul complet al etapei 3:

Grupa A

Buducnost – Gyor (sâmbătă, 27 septembrie, ora 19:00)

Borussia Dortmund – Debrecen VSC (duminică, 28 septembrie, ora 15:00)

Esbjerg – Storhamar (duminică, 28 septembrie, ora 17:00)

Gloria Bistrița – Metz (duminică, 28 septembrie, ora 17:00)

Grupa B

Ferencvaros – Sola (sâmbătă, 27 septembrie, ora 17:00)

Podravka – Odense (sâmbătă, 27 septembrie, ora 19:00)

Brest – CSM București (sâmbătă, 27 septembrie, ora 19:00)

(sâmbătă, 27 septembrie, ora 19:00) Ikast – Krim Krim Ljubljana (duminică, 28 septembrie, ora 15:00)

Grupa A din Liga Campionilor la handbal feminin

Gyor – 4p Metz – 4p Gloria Bistrița – 4p Storhamar – 2p Debrecen – 2p Esbjerg – 0p Buducnost – 0p Borussia Dortmund – 0p

Grupa B din Liga Campionilor la handbal feminin

Brest – 4p Podravka – 4p Odense – 4p CSM Bucureşti – 2p Ikast – 2p Ferencvaros – 0p Sola – 0p Krim Krim Ljubljana – 0p

Programul echipelor românești în Liga Campionilor

Etapa 1:

Gloria Bistrița – Storhamar 29-26

– Storhamar 29-26 Ikast – CSM București 28-27

Etapa 2:

Debrecen VSC – Gloria Bistrița 33-34

33-34 CSM București – Ferencvaros 31-28

Etapa 3:

Gloria Bistrița – Metz (28 septembrie)

Brest – CSM București (27 septembrie)

Etapa 4:

Gyor – Gloria Bistrița (4 octombrie)

CSM București – Podravka (5 octombrie)

Etapa 5:

Gloria Bistrița – Esbjerg (25 octombrie)

Krim Ljubljana – CSM București (25 octombrie)

Etapa 6:

Buducnost – Gloria Bistrița (2 noiembrie)

CSM București – Odense (2 noiembrie)

Etapa 7:

Gloria Bistrița – Dortmund (9 noiembrie)

Sola – CSM București (8 noiembrie)

Etapa 8:

Dortmund – Gloria Bistrița (16 noiembrie)

CSM București – Sola (15 noiembrie)

Etapa 9:

Gloria Bistrița – Buducnost (10 ianuarie 2026)

Odense – CSM București (10 ianuarie)

Etapa 10:

Esbjerg – Gloria Bistrița (17 ianuarie)

CSM București – Krim Ljubljana (17 ianuarie)

Etapa 11:

Gloria Bistrița – Gyor (24 ianuarie)

Podravka – CSM București (24 ianuarie)

Etapa 12:

Metz – Gloria Bistrița (7 februarie)

CSM București – Brest (7 februarie)

Etapa 13:

Gloria Bistrița – Debrecen VSC (14 februarie)

Ferencvaros – CSM București (14 februarie)

Etapa 14:

Storhamar – Gloria Bistrița (21 februarie)

CSM București – Ikast (21 februarie)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 3 de Liga Campionilor la handbal feminin

Până în 2030, meciurile echipelor românești în Liga Campionilor la handbal feminin, dar și masculin, se vor vedea la Digi Sport și Prima Sport. Așadar, în acest weekend vom putea urmări meciurile celor de la CSM București și Gloria Bistrița la TV.

Programul etapei 3 din Champions League la TV:

Sâmbătă, 27 septembrie

ora 17:00 Ferencvaros – Sola (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Ferencvaros – Sola (Digi Sport 3, Prima Sport 3) ora 19:00 Brest – CSM București (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Duminică, 28 septembrie

ora 15:00 Ikast – Krim Krim Ljubljana (Digi Sport 2

ora 17:00 Gloria Bistrița – Metz (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Cote și ponturi pariuri etapa 3 Liga Campionilor la handbal feminin

La casele de pariuri CSM București și Gloria Bistrița nu sunt văzute ca favorite. Așadar, cota pentru o victorie a bucureștencelor în fața lui Brest este 3.20 versus 1.59 pentru oaspeți. Un egal la acest meci este cotat cu 8.60.

De partea cealaltă cota pentru o victorie a Gloriei Bistrița cu Metz este de 2.65, în timp ce gazdele au 1.82. Pentru un meci terminat la egalitate cota este 7.60.

Vezi live video etapa a doua din Liga Campionilor la handbal feminin

Pe site-ul FANATIK ai toate informațiile din Champions League la handbal feminin. Aici poți urmări evoluția scorurilor în partidele de interes. Iar la finalul etapei, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Liga Campionilor la handbal feminin.