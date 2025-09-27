LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 3. Brest – CSM București se joacă acum! „Tigroaicele” revin pe tabelă de la trei goluri diferență!

CSM București și Gloria Bistrița sunt echipele românești care se pregătesc de o nouă luptă în Liga Campionilor la handbal feminin în etapa 3. După primele 2 runde, bucureștenele au doar o victorie, iar bistrițenele au două victorii.
Min. 19: CSM revine! De la trei goluri în spate, campioana României trece în avatanj de un gol!
Min. 15: Bucureștencele sunt la doar un gol diferență în acest moment și se descurcă din ce în ce mai bine
Min. 7: Început slab pentru „tigroaice”! CSM este condusă la trei goluri diferență după ce a suferit o elimianre de două minute încă din startul partidei
Min. 1: Partida a început!
CSM București va face deplasarea în Franța pentru a disputa meciul cu Brest din Liga Campionilor la handbal feminin în etapa 3. Adrian Vasile și elevele sale vor da maximul pentru o nouă victorie în această fază a competiției. Duelul va avea loc sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 19:00.
Gloria Bistrița se va lupta în această rundă cu Metz acasă duminică, 28 septembrie, de la ora 17:00. Elevele lui Carlos Viver Arza vor încerca să-și continue parcursul foarte bun din startul competiției.
Adrian Vasile și compania vor da peste liderul grupei B din Champions League la handbal feminin. Morarul echipei este unul mai bun datorită celor două victorii legate de bucureștene în campionat și Liga Campionilor.
Așadar, ne așteptăm la un meci foarte bun din partea lui CSM București cu Brest, un duel în care fetele antrenate de Adrian Vasile vor tura motoarele pentru a lua cele două puncte.
Bistrițenele sunt motivate la maximum pentru acest duel din Liga Campionilor la handbal feminin din etapa 3. Gloria Bistrița are 5 victorii din tot atâtea meciuri disputate în toate competițiile și o vor întâlni cu încredere pe Metz acasă.
Fetele antrenate de Carlos Viver Arza sunt într-o formă extraordinară, astfel că vom putea urmări duminică un meci extrem de interesant și vom avea parte de un spectacol de Champions League din partea gazdelor.
16 echipe sunt prezente în faza grupelor a Ligii Campionilor la handbal feminin, ediția 2025-2026. Iar România are două reprezentante, pe campioana CSM București și pe Gloria Bistrița, locul 3 în Liga Florilor anul trecut.
Grupa A
Grupa B
Etapa 1:
Etapa 2:
Etapa 3:
Etapa 4:
Etapa 5:
Etapa 6:
Etapa 7:
Etapa 8:
Etapa 9:
Etapa 10:
Etapa 11:
Etapa 12:
Etapa 13:
Etapa 14:
Până în 2030, meciurile echipelor românești în Liga Campionilor la handbal feminin, dar și masculin, se vor vedea la Digi Sport și Prima Sport. Așadar, în acest weekend vom putea urmări meciurile celor de la CSM București și Gloria Bistrița la TV.
Sâmbătă, 27 septembrie
Duminică, 28 septembrie
La casele de pariuri CSM București și Gloria Bistrița nu sunt văzute ca favorite. Așadar, cota pentru o victorie a bucureștencelor în fața lui Brest este 3.20 versus 1.59 pentru oaspeți. Un egal la acest meci este cotat cu 8.60.
De partea cealaltă cota pentru o victorie a Gloriei Bistrița cu Metz este de 2.65, în timp ce gazdele au 1.82. Pentru un meci terminat la egalitate cota este 7.60.
Pe site-ul FANATIK ai toate informațiile din Champions League la handbal feminin. Aici poți urmări evoluția scorurilor în partidele de interes. Iar la finalul etapei, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Liga Campionilor la handbal feminin.