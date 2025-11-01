LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 6. Când joacă CSM București și Gloria Bistrița

CSM București și Gloria Bistrița sunt echipele românești care evoluează în acest sezon de Liga Campionilor la handbal feminin și își continuă drumul cu etapa 6. Află cu cine vor juca cele două formații din România și cum s-au descurcat până acum în această competiție.
Etapa 6 din Liga Campionilor la handbal feminin va aduce pentru CSM București și Gloria Bistrița meciuri interesante. Bucureștenele vor întâlni locul secund din Grupa B, Odense, în timp ce bistrițenele vor juca cu ultimul loc din Grupa A, Buducnost.
Duelurile pe care CSM București și Gloria Bistrița le vor disputa în această rundă vor avea loc duminică, 2 noiembrie. Bucureștenele vor juca acasă de la ora 17:00, în timp ce bistrițenele vor face deplasarea în Muntenegru, acolo unde startul partidei se va da de la ora 15:00.
Adrian Vasile și compania vor da peste ocupanta primului loc din grupa B din Champions League la handbal feminin. Moralul bucureștenelor este unul scăzut după ce au fost învinse de ultimul loc în etapa precedentă, Krim Ljubljana.
Așadar, ne așteptăm la un meci extrem de greu pentru CSM București cu danezele, un duel în care fetele antrenate de Adrian Vasile trebuie să tureze motoarele la maxim pentru a scoate un rezultat pozitiv.
Bistrițenele au reușit să facă o surpriză extrem de apreciată după victoria obținută cu Esbjerg. În această rundă, Gloria Bistrița o va înfrunta cu mare încredere și cu moralul la maximum Buducnost, ultima clasată din Grupa A cu zero puncte.
Chiar dacă fetele antrenate de Carlos Viver Arza vor câștiga acest meci, locul în clasament rămâne neschimbat. Bistrițenele au 6 puncte și sunt în spate la 4 puncte de primele două clasate Gyor și Metz, care se vor confrunta direct în runda 6.
16 echipe sunt prezente în faza grupelor a Ligii Campionilor la handbal feminin, ediția 2025-2026. Iar România are două reprezentante, pe campioana CSM București și pe Gloria Bistrița, locul 3 în Liga Florilor anul trecut.
Grupa A
Grupa B
Etapa 1:
Etapa 2:
Etapa 3:
Etapa 4:
Etapa 5:
Etapa 6:
Etapa 7:
Etapa 8:
Etapa 9:
Etapa 10:
Etapa 11:
Etapa 12:
Etapa 13:
Etapa 14:
Până în 2030, meciurile echipelor românești în Liga Campionilor la handbal feminin, dar și masculin, se vor vedea la Digi Sport și Prima Sport. Așadar, în acest weekend vom putea urmări meciurile celor de la CSM București și Gloria Bistrița la TV.
Sâmbătă, 1 noiembrie
Duminică, 2 noiembrie
La casele de pariuri CSM București și Gloria Bistrița sunt văzute la capete opuse în această rundă din Liga Campionilor. Una este tratată cu șansa a doua deși dispută meciul acasă, în timp ce alta este văzută ca favorită clară în deplasare.
Așadar, cota pentru o victorie a bucureștencelor cu Odense este de 2.65, un egal are cota 7.60, iar o victorie a gazdelor este cotată cu 1.75. Pentru bistrițene, lucrurile stau astfel: victoria este cotată cu 1.14, un egal are cota 13.00, iar cota pentru victoria danezelor este 8.60.
