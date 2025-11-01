LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 6. Când joacă CSM București și Gloria Bistrița

ADVERTISEMENT

CSM București și Gloria Bistrița sunt echipele românești care evoluează în acest sezon de Liga Campionilor la handbal feminin și își continuă drumul cu etapa 6. Află cu cine vor juca cele două formații din România și cum s-au descurcat până acum în această competiție.

Etapa 6 Liga Campionilor la handbal feminin. Când joacă echipele românești

Etapa 6 din Liga Campionilor la handbal feminin va aduce pentru CSM București și Gloria Bistrița meciuri interesante. Bucureștenele vor întâlni locul secund din Grupa B, Odense, în timp ce bistrițenele vor juca cu ultimul loc din Grupa A, Buducnost.

ADVERTISEMENT

Duelurile pe care CSM București și Gloria Bistrița le vor disputa în această rundă vor avea loc duminică, 2 noiembrie. Bucureștenele vor juca acasă de la ora 17:00, în timp ce bistrițenele vor face deplasarea în Muntenegru, acolo unde startul partidei se va da de la ora 15:00.

CSM București – Odense. Bucureștenele vor avea un duel dificil

Adrian Vasile și compania vor da peste ocupanta primului loc din grupa B din Champions League la handbal feminin. Moralul bucureștenelor este unul scăzut după ce au fost învinse de ultimul loc în etapa precedentă, Krim Ljubljana.

ADVERTISEMENT

Așadar, ne așteptăm la un meci extrem de greu pentru CSM București cu danezele, un duel în care fetele antrenate de Adrian Vasile trebuie să tureze motoarele la maxim pentru a scoate un rezultat pozitiv.

ADVERTISEMENT

Buducnost – Gloria Bistrița. Meci facil pentru bistrițene

extrem de apreciată după victoria obținută cu Esbjerg. În această rundă, Gloria Bistrița o va înfrunta cu mare încredere și cu moralul la maximum Buducnost, ultima clasată din Grupa A cu zero puncte.

Chiar dacă fetele antrenate de Carlos Viver Arza vor câștiga acest meci, locul în clasament rămâne neschimbat. Bistrițenele au 6 puncte și sunt în spate la 4 puncte de primele două clasate Gyor și Metz, care se vor confrunta direct în runda 6.

ADVERTISEMENT

Grupele din Champions League handbal feminin

16 echipe sunt prezente în faza grupelor a Ligii Campionilor la handbal feminin, ediția 2025-2026. Iar România are două reprezentante, pe campioana , locul 3 în Liga Florilor anul trecut.

Programul complet al etapei 6:

Grupa A

Gyor – Metz (sâmbătă, 1 noiembrie, ora 17:00)

Buducnost – Gloria Bistrița (duminică, 2 noiembrie, ora 15:00)

(duminică, 2 noiembrie, ora 15:00) Esbjerg – BVB Dortmund (duminică, 2 noiembrie, ora 15:00)

Storhamar – Debrecen (duminică, 2 noiembrie, ora 17:00)

Grupa B

Sola – Ljubljana (sâmbătă, 1 noiembrie, ora 15:00)

Brest – Podravka (sâmbătă, 1 noiembrie, ora 19:00)

Ferencvaros – Ikast (sâmbătă, 1 noiembrie, ora 19:00)

CSM București – Odense (duminică, 2 noiembrie, ora 17:00)

Grupa A din Liga Campionilor la handbal feminin

Gyor – 10p Metz – 10p Gloria Bistrița – 6p Esbjerg – 4p Storhamar – 4p Borussia Dortmund – 4p Debrecen – 2p Buducnost – 0p

Grupa B din Liga Campionilor la handbal feminin

Brest – 10p Odense – 7p Ferencvaros – 6p Ikast – 6p Podravka – 5p CSM Bucureşti – 4p Krim Krim Ljubljana – 2p Sola – 0p

Programul echipelor românești în Liga Campionilor

Etapa 1:

Gloria Bistrița – Storhamar 29-26

– Storhamar 29-26 Ikast – CSM București 28-27

Etapa 2:

Debrecen VSC – Gloria Bistrița 33-34

33-34 CSM București – Ferencvaros 31-28

Etapa 3:

Gloria Bistrița – Metz 24-31

24-31 Brest – CSM București 34-31

Etapa 4:

Gyor – Gloria Bistrița 33 – 18

– Gloria Bistrița 33 – 18 CSM București – Podravka 34 – 24

Etapa 5:

Gloria Bistrița – Esbjerg 38 – 35

– Esbjerg 38 – 35 Krim Ljubljana – CSM București 31 – 27

Etapa 6:

Buducnost – Gloria Bistrița (2 noiembrie)

CSM București – Odense (2 noiembrie)

Etapa 7:

Gloria Bistrița – Dortmund (9 noiembrie)

Sola – CSM București (8 noiembrie)

Etapa 8:

Dortmund – Gloria Bistrița (16 noiembrie)

CSM București – Sola (15 noiembrie)

Etapa 9:

Gloria Bistrița – Buducnost (10 ianuarie 2026)

Odense – CSM București (10 ianuarie)

Etapa 10:

Esbjerg – Gloria Bistrița (17 ianuarie)

CSM București – Krim Ljubljana (17 ianuarie)

Etapa 11:

Gloria Bistrița – Gyor (24 ianuarie)

Podravka – CSM București (24 ianuarie)

Etapa 12:

Metz – Gloria Bistrița (7 februarie)

CSM București – Brest (7 februarie)

Etapa 13:

Gloria Bistrița – Debrecen VSC (14 februarie)

Ferencvaros – CSM București (14 februarie)

Etapa 14:

Storhamar – Gloria Bistrița (21 februarie)

CSM București – Ikast (21 februarie)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 6 de Liga Campionilor la handbal feminin

Până în 2030, meciurile echipelor românești în Liga Campionilor la handbal feminin, dar și masculin, se vor vedea la Digi Sport și Prima Sport. Așadar, în acest weekend vom putea urmări meciurile celor de la CSM București și Gloria Bistrița la TV.

Programul etapei 6 din Champions League la TV:

Sâmbătă, 1 noiembrie

Gyor – Metz (Prima Sport 4)

Duminică, 2 noiembrie

Buducnost – Gloria Bistrița (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

(Digi Sport 2, Prima Sport 2) CSM București – Odense (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Cote și ponturi pariuri etapa 6 Liga Campionilor la handbal feminin

La casele de pariuri CSM București și Gloria Bistrița sunt văzute la capete opuse în această rundă din Liga Campionilor. Una este tratată cu șansa a doua deși dispută meciul acasă, în timp ce alta este văzută ca favorită clară în deplasare.

Așadar, cota pentru o victorie a bucureștencelor cu Odense este de 2.65, un egal are cota 7.60, iar o victorie a gazdelor este cotată cu 1.75. Pentru bistrițene, lucrurile stau astfel: victoria este cotată cu 1.14, un egal are cota 13.00, iar cota pentru victoria danezelor este 8.60.

Vezi live video etapa a 6-a din Liga Campionilor la handbal feminin

Pe site-ul FANATIK ai toate informațiile din Champions League la handbal feminin. Aici poți urmări evoluția scorurilor în partidele de interes. Iar la finalul etapei, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Liga Campionilor la handbal feminin.