LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 7. Când și cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița

O nouă rundă palpitantă din Liga Campionilor la handbal feminin se desfășoară în acest weekend. CSM București și Gloria Bistrița sunt echipele românești care reprezintă țara în această stagiune. Află cu cine vor juca cele două formații din România și cum s-au descurcat până acum în această competiție.
Etapa 7 din Liga Campionilor la handbal feminin vine cu noi meciuri tari pentru CSM București și Gloria Bistrița. Bucureștenele vor întâlni ultima clasată din Grupa B, Sola, în timp ce bistrițenele vor juca cu penultimul loc din Grupa A, Borussia Dortmund.
Duelurile pe care CSM București și Gloria Bistrița le vor disputa în această rundă vor avea loc sâmbătă, 8 noiembrie, respectiv duminică, 9 noiembrie. Bucureștenele vor juca în deplasare de la ora 19:00, în timp ce bistrițenele vor juca pe teren propriu, iar startul partidei se va da de la ora 17:00.
Adrian Vasile a plecat de la CSM București, iar echipa a fost preluată acum de către Marius Novanc. Eșecul din etapa trecută cu Odense i-a fost fatal lui Vasile, iar acum bucureștenele au șansa unui nou început alături de tehnicianul proaspăt-instalat.
Având în vedere că Sola este ultima din grupă, cu eșecuri pe linie, fără puncte și cu 181 de goluri primite, ne așteptăm ca CSM București să se impună fără probleme, chiar dacă joacă în deplasare.
Bistrițenele Buducnost, ultima clasată din grupa A, etapa trecută și vor să bifeze un nou succes. În această rundă, Gloria Bistrița o va înfrunta cu moralul la maximum pe BVB Bortmund, penultima din grupă, cu 4 puncte. Echipa pregătită de Carlos Viver este la doar 2 puncte de locul 2, care duce direct în sferturile competiției.
16 echipe sunt prezente în faza grupelor a Ligii Campionilor la handbal feminin, ediția 2025-2026. Iar România are două reprezentante, pe campioana CSM București și pe Gloria Bistrița, locul 3 în Liga Florilor anul trecut.
Grupa A din Liga Campionilor la handbal feminin
Grupa B din Liga Campionilor la handbal feminin
Până în 2030, meciurile echipelor românești în Liga Campionilor la handbal feminin, dar și masculin, se vor vedea la Digi Sport și Prima Sport. Așadar, în acest weekend vom putea urmări meciurile celor de la CSM București și Gloria Bistrița la TV.
Programul etapei 7 din Champions League la TV:
La casele de pariuri CSM București și Gloria Bistrița sunt văzute ambele ca „favorite” în această rundă din Liga Campionilor. Bucureștencele au o cotă la victorie de 1.43, la remiză 11.00, în timp ce o victorie a gazdelor are cota de 3.50.
În ceea ce o privește pe Gloria Bistrița, lucrurile sunt și mai clare. O victorie a româncelor este cotată cu 1.23, remiza are cota de 10.00, în timp ce un rezultat surprinzător al celor de la Dortmund este cotat cu 5.90.
Pe site-ul FANATIK ai toate informațiile din Champions League la handbal feminin. Aici poți urmări evoluția scorurilor în partidele de interes. Iar la finalul etapei, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Liga Campionilor la handbal feminin.