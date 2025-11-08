LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 7. Când și cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița

ADVERTISEMENT

O nouă rundă palpitantă din Liga Campionilor la handbal feminin se desfășoară în acest weekend. CSM București și Gloria Bistrița sunt echipele românești care reprezintă țara în această stagiune. Află cu cine vor juca cele două formații din România și cum s-au descurcat până acum în această competiție.

Etapa 7 Liga Campionilor la handbal feminin. Când joacă echipele românești

Etapa 7 din Liga Campionilor la handbal feminin vine cu noi meciuri tari pentru CSM București și Gloria Bistrița. Bucureștenele vor întâlni ultima clasată din Grupa B, Sola, în timp ce bistrițenele vor juca cu penultimul loc din Grupa A, Borussia Dortmund.

Duelurile pe care CSM București și Gloria Bistrița le vor disputa în această rundă vor avea loc sâmbătă, 8 noiembrie, respectiv duminică, 9 noiembrie. Bucureștenele vor juca în deplasare de la ora 19:00, în timp ce bistrițenele vor juca pe teren propriu, iar startul partidei se va da de la ora 17:00.

Sola – CSM București. Meciul de care aveau nevoie bucureștencele?

iar . Eșecul din etapa trecută cu Odense i-a fost fatal lui Vasile, iar acum bucureștenele au șansa unui nou început alături de tehnicianul proaspăt-instalat.

Având în vedere că Sola este ultima din grupă, cu eșecuri pe linie, fără puncte și cu 181 de goluri primite, ne așteptăm ca CSM București să se impună fără probleme, chiar dacă joacă în deplasare.

Gloria Bistrița – BVB Dortmund. Un nou meci ușor pentru bistrițene?

Bistrițenele Buducnost, ultima clasată din grupa A, etapa trecută și vor să bifeze un nou succes. În această rundă, Gloria Bistrița o va înfrunta cu moralul la maximum pe BVB Bortmund, penultima din grupă, cu 4 puncte. Echipa pregătită de Carlos Viver este la doar 2 puncte de locul 2, care duce direct în sferturile competiției.

Grupele din Champions League handbal feminin

16 echipe sunt prezente în faza grupelor a Ligii Campionilor la handbal feminin, ediția 2025-2026. Iar România are două reprezentante, pe campioana CSM București și pe Gloria Bistrița, locul 3 în Liga Florilor anul trecut.

Programul complet al etapei 7:

Grupa A

Gyor – Storhamar (sâmbătă, 8 noiembrie, ora 17:00)

Schaeffler – Metz (sâmbătă, 8 noiembrie, ora 21:00)

Esbjerg – Buduncnost (duminică, 9 noiembrie, ora 15:00)

Gloria Bistrița – BVB Dortmund (duminică, 9 noiembrie, ora 17:00)

Grupa B

Ljubljana – Odense (sâmbătă, 8 noiembrie, ora 17:00)

Brest – Ferencvaros (sâmbătă, 8 noiembrie, ora 19:00)

Sola – CSM București (sâmbătă, 8 noiembrie, ora 19:00)

Ikast – Podravka (duminică, 9 noiembrie, ora 17:00)

Grupa A din Liga Campionilor la handbal feminin

Gyor – 12p Metz – 10p Gloria Bistrița – 8p Esbjerg – 6p Storhamar – 4p Schaeffler – 4p Borussia Dortmund – 4p Buducnost – 0p

Grupa B din Liga Campionilor la handbal feminin

Brest – 12p Odense – 9p Ferencvaros – 8p Ikast – 6p Podravka – 5p CSM Bucureşti – 4p Krim Krim Ljubljana – 4p Sola – 0p

Programul echipelor românești în Liga Campionilor

Etapa 1:

Gloria Bistrița – Storhamar 29-26

Ikast – CSM București 28-27

Etapa 2:

Debrecen VSC – Gloria Bistrița 33-34

CSM București – Ferencvaros 31-28

Etapa 3:

Gloria Bistrița – Metz 24-31

Brest – CSM București 34-31

Etapa 4:

Gyor – Gloria Bistrița 33 – 18

CSM București – Podravka 34 – 24

Etapa 5:

Gloria Bistrița – Esbjerg 38 – 35

Krim Ljubljana – CSM București 31 – 27

Etapa 6:

Buducnost – Gloria Bistrița 26 – 29

CSM București – Odense 30 – 36

Etapa 7:

Gloria Bistrița – Dortmund (9 noiembrie)

Sola – CSM București (8 noiembrie)

Etapa 8:

Dortmund – Gloria Bistrița (16 noiembrie)

CSM București – Sola (15 noiembrie)

Etapa 9:

Gloria Bistrița – Buducnost (10 ianuarie 2026)

Odense – CSM București (10 ianuarie)

Etapa 10:

Esbjerg – Gloria Bistrița (17 ianuarie)

CSM București – Krim Ljubljana (17 ianuarie)

Etapa 11:

Gloria Bistrița – Gyor (24 ianuarie)

Podravka – CSM București (24 ianuarie)

Etapa 12:

Metz – Gloria Bistrița (7 februarie)

CSM București – Brest (7 februarie)

Etapa 13:

Gloria Bistrița – Debrecen VSC (14 februarie)

Ferencvaros – CSM București (14 februarie)

Etapa 14:

Storhamar – Gloria Bistrița (21 februarie)

CSM București – Ikast (21 februarie)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 7 de Liga Campionilor la handbal feminin

Până în 2030, meciurile echipelor românești în Liga Campionilor la handbal feminin, dar și masculin, se vor vedea la Digi Sport și Prima Sport. Așadar, în acest weekend vom putea urmări meciurile celor de la CSM București și Gloria Bistrița la TV.

Programul etapei 7 din Champions League la TV:

Sâmbătă, 8 noiembrie: Sola – CSM București (Digi Sport 3, Prima Sport 2) / Schaeffler – Metz (Digi Sport 3)

Duminică, 9 noiembrie: Gloria Bistrița – BVB Dortmund (Digi Sport 4, Prima Sport 4)

Cote și ponturi pariuri etapa 7 Liga Campionilor la handbal feminin

La casele de pariuri CSM București și Gloria Bistrița sunt văzute ambele ca „favorite” în această rundă din Liga Campionilor. Bucureștencele au o cotă la victorie de 1.43, la remiză 11.00, în timp ce o victorie a gazdelor are cota de 3.50.

În ceea ce o privește pe Gloria Bistrița, lucrurile sunt și mai clare. O victorie a româncelor este cotată cu 1.23, remiza are cota de 10.00, în timp ce un rezultat surprinzător al celor de la Dortmund este cotat cu 5.90.

Vezi live video etapa a 7-a din Liga Campionilor la handbal feminin

Pe site-ul FANATIK ai toate informațiile din Champions League la handbal feminin. Aici poți urmări evoluția scorurilor în partidele de interes. Iar la finalul etapei, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Liga Campionilor la handbal feminin.