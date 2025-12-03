Sport

LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 10. Dinamo așteaptă vizita lui Aalborg

Dinamo așteaptă vizita lui Aalborg în etapa a 10-a din Liga Campionilor la handbal masculin. Pe Fanatik.ro găsiți care e programul complet al competiției și în ce situație se află „dulăii”.
FANATIK
03.12.2025 | 17:30
LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal masculin etapa 10 Dinamo asteapta vizita lui Aalborg
SPECIAL FANATIK
Dinamo se duelează cu Aalborg în etapa a 10-a din Liga Campionilor. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo se duelează cu Aalborg în etapa a 10-a din Champions League. „Dulăii” au doar două puncte acumulate după primele 9 runde și speră în continuare la o calificare în primăvara europeană.

Dinamo, meci important contra lui Aalborg în etapa 10 din Liga Campionilor la handbal masculin

Liga Campionilor la handbal masculin continuă cu o nouă etapă plină de meciuri tari. Dinamo va juca în runda cu numărul 10 acasă contra danezilor de la Aalborg.

ADVERTISEMENT

După dezastrul din Danemarca la meciul tur, Dinamo speră că își va lua revanșa pe teren propriu. Situația nu e tocmai favorabilă pentru formația bucureșteană, cele două puncte acumulate fiind prea puține pentru o calificare în primăvara europeană.

Grupele din Champions League la handbal masculin. Cum arată clasamentele

Ocupantele primelor două locuri din fiecare grupă merg direct în sferturi, în timp ce ultimele două sunt eliminate. Echipele aflate la final pe pozițiile 3-6 vor juca un play-off pentru sferturi. Iată ierarhia completă:

ADVERTISEMENT
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut....
Digi24.ro
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan

Grupa A – clasament Champions League handbal masculin

ADVERTISEMENT
Englezii s-au convins, după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin din nou pe...
Digisport.ro
Englezii s-au convins, după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin din nou pe teren
  1. Fuchse Berlin – 18 puncte (319:283)
  2. Aalborg – 15 p (289:253)
  3. Veszprem – 10 p (305:283)
  4. Sporting – 10 p (309:305)
  5. Nantes – 8 p (286:265)
  6. Kielce – 7 p (288:297)
  7. Dinamo – 2 p (257:285)
  8. Kolstad – 2 p (259:341)

Grupa B – clasament Liga Campionilor handbal masculin

  1. Magdeburg – 18 puncte (296:247)
  2. Barcelona – 16 p (290:240)
  3. Wisla Plock – 12 p (269:265)
  4. Szeged – 10 p (277:253)
  5. PSG – 6 p (281:286)
  6. GOG – 6 p (280:307)
  7. Eurofarm Pelister – 4 p (232:283)
  8. RK Zagreb – 0 p (244:288)

Programul lui Dinamo în Liga Campionilor

Dinamo mai are la dispoziție 5 meciuri pentru a mai adăuga niște puncte în clasament și pentru a spăla imaginea unei campanii de coșmar. Șansele ca „dulăii” să ajungă în play-off sunt foarte mici. Iată programul echipei în actuala ediție de Liga Campionilor:

ADVERTISEMENT
  • Etapa 1: Dinamo – Sporting 30-33
  • Etapa 2: Kolstad – Dinamo 31-28
  • Etapa 3: Dinamo – Veszprem 27-30
  • Etapa 4: Fuchse Berlin – Dinamo 32-31
  • Etapa 5: Aalborg – Dinamo 34-28
  • Etapa 6: Dinamo – Kielce 24-28
  • Etapa 7: Nantes – Dinamo 35-28
  • Etapa 8: Dinamo – Nantes 29-28
  • Etapa 9: Kielce – Dinamo 34-32
  • Etapa 10: Dinamo – Aalborg (3 decembrie 2025)
  • Etapa 11: Dinamo – Fuchse Berlin (18 februarie 2026)
  • Etapa 12: Veszprem – Dinamo (25 februarie 2026)
  • Etapa 13: Dinamo – Kolstad (4 martie 2026)
  • Etapa 14: Sporting – Dinamo (11 martie 2026)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 10 de Liga Campionilor la handbal masculin. Program complet și când joacă Dinamo

Meciul Dinamo – Aalborg din etapa 10 de Liga Campionilor la handbal masculin poate fi urmărit la tv pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3. De altfel, cele două canale de televiziune care se vor ocupa de transmisiunea acestei partide.

Mai mult, Dinamo – Aalborg se vede și online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming ce necesită abonare. Mai jos, programul complet pentru etapa 10 de Champions League la handbal masculin, inclusiv partidele care se văd la tv.

Grupa A

  • 3 decembrie, ora 19:45: Dinamo – Aalborg  
  • 4 decembrie, ora 19:45: Kolstad – Fuchse Berlin 
  • 4 decembrie, ora 19:45:Veszprem – Sporting CP 
  • 4 decembrie, ora 21:45: Nantes – Kielce

Grupa B

  • 3 decembrie, ora 19:45: Zagreb – Pelister
  • 3 decembrie, ora 21:45: FC Barcelona – PSG
  • 4 decembrie, ora 19:45: Wisła Płock – GOG
  • 4 decembrie, ora 21:45: Magdeburg – Szeged

Cote și ponturi la pariuri pentru Dinamo – Aalborg în etapa 10 din Champions League

Chiar dacă Dinamo joacă pe teren propriu, danezii sunt „favoriți” în meciul direct, cu o cotă de 1.30 la victorie. Un rezultat favorabil al „dulăilor” are în schimb o cotă de 4.75.

O eventuală remiză spectaculoasă între cele două este cotată cu 12.00. O victorie, fără egal, a celor de la Aalborg are o cotă de 1.21, în timp ce, același pronostic, dar în favoarea bucureștenilor, are cota de 4.40.

Vezi live video Dinamo în etapa 10 din Liga Campionilor la handbal masculin

Meciul Dinamo – Aalborg este programat miercuri, 3 decembrie, de la ora 19:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru te ține la curent cu toate informațiile care contează în Champions League la handbal masculin, runda 10.

Programul complet al rundei următoare. Dinamo joacă acasă

Etapa următoare, cea cu numărul 11, este programată anul viitor, pe 18 și 19 februarie. Dinamo are meci în București și așteaptă vizita lui Fuchse Berlin, echipa clasată pe primul loc în ierarhie.

Grupa A – Champions League handbal masculin

  • 18 februarie, ora 19:45: Aalborg – Kolstad
  • 19 februarie, ora 19:45: Dinamo – Fuchse Berlin 
  • 19 februarie, ora 19:45: Kielce – Veszprem 
  • 19 februarie, ora 21:45: Nantes – Sporting

Grupa B – Liga Campionilor handbal masculin

  • 18 februarie, ora 19:45: Szeged – Barcelona
  • 18 februarie, ora 19:45: RK Zagreb – PSG
  • 18 februarie, ora 21:45: Magdeburg – GOG
  • 19 februarie, ora 21:45: Eurofarm Pelister – Wisla Plock
Live blog Ungaria – România, CM Handbal Feminin 2025. Care sunt cele două...
Fanatik
Live blog Ungaria – România, CM Handbal Feminin 2025. Care sunt cele două handbaliste rămase în afara lotului
Radu Drăgușin a jucat, din nou, fotbal pentru Tottenham. “Am încredere!” În ce...
Fanatik
Radu Drăgușin a jucat, din nou, fotbal pentru Tottenham. “Am încredere!” În ce partidă a fost utilizat
Kyros Vassaras, experiment la UTA – FCSB. Cine arbitrează meciul din Cupa României...
Fanatik
Kyros Vassaras, experiment la UTA – FCSB. Cine arbitrează meciul din Cupa României Betano, după ce acum 3 ani a fost iureș la Arad
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Miliardarul apropiat de Mircea Lucescu, amenințări ULUTIOARE la adresa fotbalistului român! Datorie de...
iamsport.ro
Miliardarul apropiat de Mircea Lucescu, amenințări ULUTIOARE la adresa fotbalistului român! Datorie de peste 1.000.000 de euro în joc: 'Te las doar când ajungi pe stradă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!