LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 10. Dinamo așteaptă vizita lui Aalborg

Dinamo se duelează cu Aalborg în etapa a 10-a din Champions League. „Dulăii” au doar două puncte acumulate după primele 9 runde și speră în continuare la o calificare în primăvara europeană.
Liga Campionilor la handbal masculin continuă cu o nouă etapă plină de meciuri tari. Dinamo va juca în runda cu numărul 10 acasă contra danezilor de la Aalborg.
După dezastrul din Danemarca la meciul tur, Dinamo speră că își va lua revanșa pe teren propriu. Situația nu e tocmai favorabilă pentru formația bucureșteană, cele două puncte acumulate fiind prea puține pentru o calificare în primăvara europeană.
Ocupantele primelor două locuri din fiecare grupă merg direct în sferturi, în timp ce ultimele două sunt eliminate. Echipele aflate la final pe pozițiile 3-6 vor juca un play-off pentru sferturi. Iată ierarhia completă:
Grupa A – clasament Champions League handbal masculin
Grupa B – clasament Liga Campionilor handbal masculin
Dinamo mai are la dispoziție 5 meciuri pentru a mai adăuga niște puncte în clasament și pentru a spăla imaginea unei campanii de coșmar. Șansele ca „dulăii” să ajungă în play-off sunt foarte mici. Iată programul echipei în actuala ediție de Liga Campionilor:
Meciul Dinamo – Aalborg din etapa 10 de Liga Campionilor la handbal masculin poate fi urmărit la tv pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3. De altfel, cele două canale de televiziune care se vor ocupa de transmisiunea acestei partide.
Mai mult, Dinamo – Aalborg se vede și online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming ce necesită abonare. Mai jos, programul complet pentru etapa 10 de Champions League la handbal masculin, inclusiv partidele care se văd la tv.
Grupa A
Grupa B
Chiar dacă Dinamo joacă pe teren propriu, danezii sunt „favoriți” în meciul direct, cu o cotă de 1.30 la victorie. Un rezultat favorabil al „dulăilor” are în schimb o cotă de 4.75.
O eventuală remiză spectaculoasă între cele două este cotată cu 12.00. O victorie, fără egal, a celor de la Aalborg are o cotă de 1.21, în timp ce, același pronostic, dar în favoarea bucureștenilor, are cota de 4.40.
Meciul Dinamo – Aalborg este programat miercuri, 3 decembrie, de la ora 19:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru te ține la curent cu toate informațiile care contează în Champions League la handbal masculin, runda 10.
Etapa următoare, cea cu numărul 11, este programată anul viitor, pe 18 și 19 februarie. Dinamo are meci în București și așteaptă vizita lui Fuchse Berlin, echipa clasată pe primul loc în ierarhie.
