LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 10. Dinamo așteaptă vizita lui Aalborg

Dinamo se duelează cu Aalborg în etapa a 10-a din Champions League. „Dulăii” au doar două puncte acumulate după primele 9 runde și speră în continuare la o calificare în primăvara europeană.

Dinamo, meci important contra lui Aalborg în etapa 10 din Liga Campionilor la handbal masculin

Liga Campionilor la handbal masculin continuă cu o nouă etapă plină de meciuri tari. Dinamo va juca în runda cu numărul 10 acasă contra danezilor de la Aalborg.

După dezastrul din Danemarca la meciul tur, Dinamo speră că își va lua revanșa pe teren propriu. Situația nu e tocmai favorabilă pentru formația bucureșteană, cele două puncte acumulate fiind prea puține pentru o calificare în primăvara europeană.

Grupele din Champions League la handbal masculin. Cum arată clasamentele

Ocupantele primelor două locuri din fiecare grupă merg direct în sferturi, în timp ce ultimele două sunt eliminate. Echipele aflate la final pe pozițiile 3-6 vor juca un play-off pentru sferturi. Iată ierarhia completă:

Grupa A – clasament Champions League handbal masculin

Fuchse Berlin – 18 puncte (319:283) Aalborg – 15 p (289:253) Veszprem – 10 p (305:283) Sporting – 10 p (309:305) Nantes – 8 p (286:265) Kielce – 7 p (288:297) Dinamo – 2 p (257:285) Kolstad – 2 p (259:341)

Grupa B – clasament Liga Campionilor handbal masculin

Magdeburg – 18 puncte (296:247) Barcelona – 16 p (290:240) Wisla Plock – 12 p (269:265) Szeged – 10 p (277:253) PSG – 6 p (281:286) GOG – 6 p (280:307) Eurofarm Pelister – 4 p (232:283) RK Zagreb – 0 p (244:288)

Programul lui Dinamo în Liga Campionilor

Dinamo mai are la dispoziție 5 meciuri pentru a mai adăuga niște puncte în clasament și pentru a spăla . . Iată programul echipei în actuala ediție de Liga Campionilor:

Etapa 1: Dinamo – Sporting 30-33

Etapa 2: Kolstad – Dinamo 31-28

Etapa 3: Dinamo – Veszprem 27-30

Etapa 4: Fuchse Berlin – Dinamo 32-31

Etapa 5: Aalborg – Dinamo 34-28

Etapa 6: Dinamo – Kielce 24-28

Etapa 7: Nantes – Dinamo 35-28

Etapa 8: Dinamo – Nantes 29-28

Etapa 9: Kielce – Dinamo 34-32

Etapa 10: Dinamo – Aalborg (3 decembrie 2025)

Etapa 11: Dinamo – Fuchse Berlin (18 februarie 2026)

Etapa 12: Veszprem – Dinamo (25 februarie 2026)

Etapa 13: Dinamo – Kolstad (4 martie 2026)

Etapa 14: Sporting – Dinamo (11 martie 2026)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 10 de Liga Campionilor la handbal masculin. Program complet și când joacă Dinamo

Meciul Dinamo – Aalborg din etapa 10 de Liga Campionilor la handbal masculin poate fi urmărit la tv pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3. De altfel, cele două canale de televiziune care se vor ocupa de transmisiunea acestei partide.

Mai mult, Dinamo – Aalborg se vede și online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming ce necesită abonare. Mai jos, programul complet pentru etapa 10 de Champions League la handbal masculin, inclusiv partidele care se văd la tv.

Grupa A

3 decembrie, ora 19:45: Dinamo – Aalborg

4 decembrie, ora 19:45: Kolstad – Fuchse Berlin

4 decembrie, ora 19:45:Veszprem – Sporting CP

4 decembrie, ora 21:45: Nantes – Kielce

Grupa B

3 decembrie, ora 19:45: Zagreb – Pelister

3 decembrie, ora 21:45: FC Barcelona – PSG

4 decembrie, ora 19:45: Wisła Płock – GOG

4 decembrie, ora 21:45: Magdeburg – Szeged

Cote și ponturi la pariuri pentru Dinamo – Aalborg în etapa 10 din Champions League

Chiar dacă Dinamo joacă pe teren propriu, danezii sunt „favoriți” în meciul direct, cu o cotă de 1.30 la victorie. Un rezultat favorabil al „dulăilor” are în schimb o cotă de 4.75.

O eventuală remiză spectaculoasă între cele două este cotată cu 12.00. O victorie, fără egal, a celor de la Aalborg are o cotă de 1.21, în timp ce, același pronostic, dar în favoarea bucureștenilor, are cota de 4.40.

Vezi live video Dinamo în etapa 10 din Liga Campionilor la handbal masculin

Meciul Dinamo – Aalborg este programat miercuri, 3 decembrie, de la ora 19:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru te ține la curent cu toate informațiile care contează în Champions League la handbal masculin, runda 10.

Programul complet al rundei următoare. Dinamo joacă acasă

Etapa următoare, cea cu numărul 11, este programată anul viitor, pe 18 și 19 februarie. Dinamo are meci în București și așteaptă vizita lui Fuchse Berlin, echipa clasată pe primul loc în ierarhie.

Grupa A – Champions League handbal masculin

18 februarie, ora 19:45: Aalborg – Kolstad

19 februarie, ora 19:45: Dinamo – Fuchse Berlin

19 februarie, ora 19:45: Kielce – Veszprem

19 februarie, ora 21:45: Nantes – Sporting

Grupa B – Liga Campionilor handbal masculin