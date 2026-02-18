LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 11. Dinamo – Fuchse Berlin. „Dulăii” vor să lege a 5-a victorie consecutivă în ultimele meciuri

Dinamo se duelează cu Fuchse Berlin în etapa a 11-a din Champions League. „Dulăii” au doar două puncte acumulate după primele 10 runde și speră în continuare la o calificare în primăvara europeană.
Liga Campionilor la handbal masculin continuă cu o nouă etapă plină de meciuri interesante. Dinamo va juca în runda cu numărul 11 acasă contra nemților de la Fuchse Berlin.
După eșecul la limită din Germania la meciul tur, Dinamo speră că își va lua revanșa pe teren propriu. Situația nu e deloc îmbucurătoare pentru formația bucureșteană, cele două puncte acumulate fiind prea puține pentru o calificare în primăvara europeană după parcursul dezastruos din competiție.
Ocupantele primelor două locuri din fiecare grupă merg direct în sferturi, în timp ce ultimele două sunt eliminate. Echipele aflate la final pe pozițiile 3-6 vor juca un play-off pentru accederea în sferturi. Iată ierarhia completă:
Dinamo mai are la dispoziție 3 meciuri, pe lângă acesta, pentru a mai adăuga niște puncte în clasament și pentru a spăla imaginea unei campanii demnă de dat uitării. Șansele ca „dulăii” să ajungă în play-off sunt extrem de mici. Iată programul echipei în actuala ediție de Liga Campionilor:
Meciul Dinamo – Fuchse Berlin din etapa 11 de Liga Campionilor la handbal masculin poate fi urmărit la tv pe Digi Sport 4 și Prima Sport 3. De altfel, cele două canale de televiziune care se vor ocupa de transmisiunea acestei partide.
Mai mult, Dinamo – Fuchse Berlin se vede și online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming ce necesită abonare. Mai jos, programul complet pentru etapa 11 de Champions League la handbal masculin.
Grupa A
Grupa B
Chiar dacă Dinamo joacă pe teren propriu, nemții sunt „favoriți” în meciul direct, cu o cotă de 1.27 la victorie. Un rezultat favorabil al „dulăilor” are în schimb o cotă de 5.15. O eventuală remiză spectaculoasă între cele două este cotată cu 9.30. Un succes al „dulăilor” sau un egal are cota de 3.30.
Meciul Dinamo – Fuchse Berlin este programat joi, 19 februarie, de la ora 19:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru te ține la curent cu toate informațiile care contează în Champions League la handbal masculin, runda 11.
Etapa următoare, cea cu numărul 12, este programată pe 25, respectiv 26 februarie. Dinamo are meci în deplasare și joacă pe terenul vizita lui Veszprem, echipa clasată pe locul 3 în ierarhie.
Grupa A – Champions League handbal masculin
Grupa B – Liga Campionilor handbal masculin