LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 11. Dinamo – Fuchse Berlin. „Dulăii” vor să lege a 5-a victorie consecutivă în ultimele meciuri

ADVERTISEMENT

Dinamo se duelează cu Fuchse Berlin în etapa a 11-a din Champions League. „Dulăii” au doar două puncte acumulate după primele 10 runde și speră în continuare la o calificare în primăvara europeană.

Dinamo, un nou meci important contra lui Fuchse Berlin în etapa 11 din Liga Campionilor la handbal masculin

Liga Campionilor la handbal masculin continuă cu o nouă etapă plină de meciuri interesante. Dinamo va juca în runda cu numărul 11 acasă contra nemților de la Fuchse Berlin.

ADVERTISEMENT

După eșecul la limită din Germania la meciul tur, Dinamo speră că își va lua revanșa pe teren propriu. Situația nu e deloc îmbucurătoare pentru formația bucureșteană, cele două puncte acumulate fiind prea puține pentru o calificare în primăvara europeană după .

Grupele din Champions League la handbal masculin. Cum arată clasamentele

Ocupantele primelor două locuri din fiecare grupă merg direct în sferturi, în timp ce ultimele două sunt eliminate. Echipele aflate la final pe pozițiile 3-6 vor juca un play-off pentru accederea în sferturi. Iată ierarhia completă:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Programul lui Dinamo în Liga Campionilor

Dinamo mai are la dispoziție 3 meciuri, pe lângă acesta, pentru a mai adăuga niște puncte în clasament și pentru a spăla . Șansele ca „dulăii” să ajungă în play-off sunt extrem de mici. Iată programul echipei în actuala ediție de Liga Campionilor:

Etapa 1: Dinamo – Sporting 30-33

Etapa 2: Kolstad – Dinamo 31-28

Etapa 3: Dinamo – Veszprem 27-30

Etapa 4: Fuchse Berlin – Dinamo 32-31

Etapa 5: Aalborg – Dinamo 34-28

Etapa 6: Dinamo – Kielce 24-28

Etapa 7: Nantes – Dinamo 35-28

Etapa 8: Dinamo – Nantes 29-28

Etapa 9: Kielce – Dinamo 34-32

Etapa 10: Dinamo – Aalborg 27-30

Etapa 11: Dinamo – Fuchse Berlin (19 februarie 2026)

Etapa 12: Veszprem – Dinamo (25 februarie 2026)

Etapa 13: Dinamo – Kolstad (4 martie 2026)

Etapa 14: Sporting – Dinamo (11 martie 2026)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 11 de Liga Campionilor la handbal masculin. Program complet și când joacă Dinamo

Meciul Dinamo – Fuchse Berlin din etapa 11 de Liga Campionilor la handbal masculin poate fi urmărit la tv pe Digi Sport 4 și Prima Sport 3. De altfel, cele două canale de televiziune care se vor ocupa de transmisiunea acestei partide.

ADVERTISEMENT

Mai mult, Dinamo – Fuchse Berlin se vede și online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming ce necesită abonare. Mai jos, programul complet pentru etapa 11 de Champions League la handbal masculin.

Grupa A

18 februarie, ora 19:45: Aalborg – Kolstad

19 februarie, ora 19:45: Dinamo – Fuchse Berlin

19 februarie, ora 19:45: Kielce – Veszprem

19 februarie, ora 21:45: Nantes – Sporting

Grupa B

18 februarie, ora 19:45: Szeged – Barcelona

18 februarie, ora 19:45: RK Zagreb – PSG

18 februarie, ora 21:45: Magdeburg – GOG

19 februarie, ora 21:45: Eurofarm Pelister – Wisla Plock

Cote și ponturi la pariuri pentru Dinamo – Fuchse Berlin în etapa 11 din Champions League

Chiar dacă Dinamo joacă pe teren propriu, nemții sunt „favoriți” în meciul direct, cu o cotă de 1.27 la victorie. Un rezultat favorabil al „dulăilor” are în schimb o cotă de 5.15. O eventuală remiză spectaculoasă între cele două este cotată cu 9.30. Un succes al „dulăilor” sau un egal are cota de 3.30.

Vezi live video Dinamo în etapa 11 din Liga Campionilor la handbal masculin

Meciul Dinamo – Fuchse Berlin este programat joi, 19 februarie, de la ora 19:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru te ține la curent cu toate informațiile care contează în Champions League la handbal masculin, runda 11.

Programul complet al rundei următoare. Dinamo joacă în deplasare

Etapa următoare, cea cu numărul 12, este programată pe 25, respectiv 26 februarie. Dinamo are meci în deplasare și joacă pe terenul vizita lui Veszprem, echipa clasată pe locul 3 în ierarhie.

Grupa A – Champions League handbal masculin

25 februarie, ora 19:45: Veszprem – Dinamo

25 februarie, ora 21:45: Kolstad – Nantes

26 februarie, ora 19:45: Fuchse Berlin – Kielce

26 februarie, ora 21:45: Sporting – Aalborg

Grupa B – Liga Campionilor handbal masculin