LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 2. Dinamo, față în față cu prima victorie

la handbal masculin cu un eșec, 30-33 pe teren propriu contra celor de la Sporting. Următorul meci al „dulăilor” în Liga Campionilor va avea loc în etapa 2 pe terenul norvegienilor de la Kolstad.

Etapa 2 din Liga Campionilor la handbal masculin. Află cu cine joacă Dinamo

Dinamo va disputa meciul din etapa 2 cu norvegienii de la Kolstad în Liga Campionilor la handbal masculin. „Dulăii” au început cu stângul această ediție a competiției și încearcă să revină repede în prim planul grupei A.

Elevii lui Paulo Pereira vor da maximul pentru cele două puncte puse în joc, mai ales că vor veni în acest meci după două înfrângeri consecutive. Una cu Sporting în Liga Campionilor și una cu Buzău în campionatul intern.

Grupele din Champions League handbal masculin. Cum arată clasamentele

Ca de fiecare dată, în Liga Campionilor sunt două grupe de 8 echipe. Dinamo face parte din grupa A, iar în Grupa B mai regăsim echipe precum Barcelona sau PSG. Primele 6 clasate din fiecare grupă se califică în play-off-ul competiției.

Ocupantele locurilor 3-6 se întâlnesc în prima fază a play-off-ului urmând ca învingătoarele să joace împotriva formațiilor de pe primele două poziții ale grupelor. Cluburile care vor câștiga aceste finale de play-off merg în Final Four pentru a-și disputa trofeul.

Grupa A din Liga Campionilor la handbal masculin

Kielce – 2p Fuchse Berlin – 2p Aalborg – 2p Sporting – 2p DINAMO – 0p Veszprem – 0p Nantes – 0p Kolstad – 0p

Grupa B din Liga Campionilor la handbal masculin

Magdeburg – 2p Barcelona – 2p Eurofarm Pelister – 2p Wisla Plock – 2p Szeged – 0p RK Zagreb – 0p GOG – 0p PSG – 0p

Programul lui Dinamo în Liga Campionilor

Dinamo va avea de disputat 14 etape în grupa A în Liga Campionilor la handbal masculin. Primul meci a avut loc pe 10 septembrie 2025, acasă cu Sporting. Ultimul duel al lui Dinamo în grupă va fi tot împotriva portughezilor, pe 11 martie 2026, la Lisabona.

Etapa 1: Dinamo – Sporting 30-33

30-33 Etapa 2: Kolstad – Dinamo (17 septembrie 2025)

(17 septembrie 2025) Etapa 3: Dinamo – Veszprem (24 septembrie 2025)

(24 septembrie 2025) Etapa 4: Fuchse Berlin – Dinamo (9 octombrie 2025)

(9 octombrie 2025) Etapa 5: Aalborg – Dinamo (15 octombrie 2025)

(15 octombrie 2025) Etapa 6: Dinamo – Kielce (23 octombrie 2025)

(23 octombrie 2025) Etapa 7: Nantes – Dinamo (13 noiembrie 2025)

(13 noiembrie 2025) Etapa 8: Dinamo – Nantes (20 noiembrie 2025)

(20 noiembrie 2025) Etapa 9: Kielce – Dinamo (26 noimbrie 2025)

(26 noimbrie 2025) Etapa 10: Dinamo – Aalborg (12 decembrie 2025)

(12 decembrie 2025) Etapa 11: Dinamo – Fuchse Berlin (18 februarie 2026)

(18 februarie 2026) Etapa 12: Veszprem – Dinamo (25 februarie 2026)

(25 februarie 2026) Etapa 13: Dinamo – Kolstad (4 martie 2026)

(4 martie 2026) Etapa 14: Sporting – Dinamo (11 martie 2026)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 2 de Liga Campionilor la handbal masculin. Program complet și când joacă Dinamo

Digi Sport și Prima Sport au cumpărat recent drepturile de transmisie pentru meciurile de handbal din Champions League, atât la masculin, cât și la feminin. Astfel, iubitorii handbalului vor putea urmări în Champions League pe canalele celor două trusturi.

În etapa 2 din Liga Campionilor doar 2 partide vor fi transmise la TV:

Kolstad – DINAMO (17 septembrie, ora 19:45, Digi Sport 3, Prima Sport 3)

(17 septembrie, ora 19:45, Digi Sport 3, Prima Sport 3) GOG – Szeged (17 septembrie, ora 19:45)

Wisla Plock – RK Zagreb (17 septembrie, ora 21:45)

Fuchse Berlin – Aalborg (18 septembrie, ora 19:45)

Veszprem – Nantes (18 septembrie, ora 19:45, Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Sporting – Kielce (18 septembrie, ora 19:45)

Barcelona – Magdeburg (18 septembrie, ora 21:45)

PSG – Eurofarm Pelister (18 septembrie, ora 21:45)

Cote și ponturi la pariuri pentru etapa 2 din Champions League

Dinamo nu este cotată printre echipele cu cele mai mari șanse de calificare în play-off-ul Champions League la handbal masculin. Cu toate astea, „dulăii” au parte de un prim avantaj chiar în etapa 2. Elevii lui Paulo Pereira sunt văzuți ca favoriți în fața norvegienilor. Dinamo are o cotă de 1.71 la victorie, în timp ce Kolstad are cota 2.75. Pentru un egal, cota oferită de casele de pariuri este de 9.10.

Pentru cel de-al doilea meci televizat dintre Veszprem și Nantes, cotele arată în felul următor. Gazdele sunt văzute ca favorite cu 1.23, iar oaspeții au parte de cota 6.30 pentru victorie. În cazul puțin probabil al unui egal, cota oferită este de 12.00.

Vezi live video Dinamo în prima etapă din Liga Campionilor la handbal masculin. Clasament actualizat

Pe site-ul FANATIK.ro ai toate informațiile de care ai nevoie despre Champions League la handbal masculin. Evoluția scorurilor, toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Liga Campionilor la handbal masculin sunt aici.