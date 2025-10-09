Sport

LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 4. Când joacă Dinamo și cum arată clasamentul

Spectacolul continuă în Liga Campionilor la handbal masculin cu etapa 4. Programul complet al lui Dinamo, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
Sebastian Coleasa
09.10.2025 | 14:01
LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal masculin etapa 4 Cand joaca Dinamo si cum arata clasamentul
Adversara lui Dinamo din etapa 4 în Liga Campionilor la handbal masculin. Sursa Foto: Colaj FANATIK

Dinamo continuă drumul în Liga Campionilor la handbal masculin în etapa 4 cu un meci dificil în deplasare. „Dulăii” vor da de liderul grupei A și vor încerca să cucerească primul rezultat pozitiv din această ediție a competiției.

UPDATE: Care sunt rezultatele zilei de miercuri, 8 octombrie

  • GOG – Magdeburg 30-39
  • Wisla Plock – Eurofarm Pelister 36-25
  • Kolstadt – Aalborg 26-35
  • Sporting – Nantes 28-39

Cu cine joacă Dinamo în Etapa 4 din Liga Campionilor la handbal masculin

Dinamo va disputa meciul din etapa 4 cu germanii de la Fuchse Berlin în Liga Campionilor la handbal masculin. „Dulăii” au început cu stângul această ediție a competiției și încearcă să revină în prim planul grupei A.

Elevii lui Paulo Pereira vor avea un test extrem de greu în fața liderului cu maximul de puncte. Așadar, pentru a cuceri punct sau puncte, „dulăii” trebuie să tureze motoarele la maximum. Dinamo are 3 înfrângeri consecutive în acest sezon al competiției și sunt obligați la un rezultat pozitiv pentru a sparge perioada neagră.

Grupele din Champions League handbal masculin. Cum arată clasamentele

Ca de fiecare dată, în Liga Campionilor sunt două grupe de 8 echipe. Dinamo face parte din grupa A, iar în Grupa B mai regăsim echipe precum Barcelona sau PSG. Primele 6 clasate din fiecare grupă se califică în play-off-ul competiției.

Ocupantele locurilor 3-6 se întâlnesc în prima fază a play-off-ului urmând ca învingătoarele să joace împotriva formațiilor de pe primele două poziții ale grupelor. Cluburile care vor câștiga aceste finale de play-off merg în Final Four pentru a-și disputa trofeul.

Grupa A din Liga Campionilor la handbal masculin

  1. Fuchse Berlin – 6p
  2. Aalborg – 4p
  3. Veszprem – 4p
  4. Sporting – 4p
  5. Nantes – 2p
  6. Kielce – 2p
  7. Kolstad – 0p
  8. DINAMO – 0p

Grupa B din Liga Campionilor la handbal masculin

  1. Magdeburg – 6p
  2. Barcelona – 4p
  3. Szeged – 4p
  4. Wisla Plock – 4p
  5. PSG – 2p
  6. GOG – 2p
  7. Eurofarm Pelister – 2p
  8. RK Zagreb – 0p
Programul lui Dinamo în Liga Campionilor

Dinamo mai are de disputat 11 etape în grupa A în Liga Campionilor la handbal masculin. Primul meci a avut loc pe 10 septembrie 2025, acasă cu Sporting. Ultimul duel al lui Dinamo în grupă va fi tot împotriva portughezilor, pe 11 martie 2026, la Lisabona.

  • Etapa 1: Dinamo – Sporting 30-33
  • Etapa 2: Kolstad – Dinamo 31-28
  • Etapa 3: Dinamo – Veszprem 27-30
  • Etapa 4: Fuchse Berlin – Dinamo (9 octombrie 2025)
  • Etapa 5: Aalborg – Dinamo (15 octombrie 2025)
  • Etapa 6: Dinamo – Kielce (23 octombrie 2025)
  • Etapa 7: Nantes – Dinamo (13 noiembrie 2025)
  • Etapa 8: Dinamo – Nantes (20 noiembrie 2025)
  • Etapa 9: Kielce – Dinamo (26 noimbrie 2025)
  • Etapa 10: Dinamo – Aalborg (12 decembrie 2025)
  • Etapa 11: Dinamo – Fuchse Berlin (18 februarie 2026)
  • Etapa 12: Veszprem – Dinamo (25 februarie 2026)
  • Etapa 13: Dinamo – Kolstad (4 martie 2026)
  • Etapa 14: Sporting – Dinamo (11 martie 2026)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 4 de Liga Campionilor la handbal masculin. Program complet și când joacă Dinamo

Digi Sport și Prima Sport au cumpărat recent drepturile de transmisie pentru meciurile de handbal din Champions League, atât la masculin, cât și la feminin. Astfel, iubitorii handbalului vor putea urmări partidele lui Dinamo în Champions League pe canalele celor două trusturi.

În etapa 4 din Liga Campionilor doar 4 partide vor fi transmise la TV:

Miercuri, 8 octombrie

  • ora 19:45 GOG – Magdeburg (Digi Sport 4, Prima Sport 3)
  • ora 19:45 Wisla Plock – Eurofarm Pelister
  • ora 21:45 Kolstad – Aalborg
  • ora 21:45 Sporting – Nantes (Digi Sport 4, Prima Sport 3)

Joi, 9 octombrie

  • ora 19:45 Veszprem – Kielce (Digi Sport 4, Prima Sport 3)
  • ora 19:45 Barcelona – Szeged
  • ora 21:45 Fuchse Berlin – Dinamo (Digi Sport 4, Prima Sport 4)
  • ora 21:45 PSG – RK Zagreb

Cote și ponturi la pariuri pentru etapa 4 din Champions League

Pentru pasionații de handbal care vor să se îmbogățească, am ales să prezentăm cotele pentru cele 4 meciuri televizate. Așadar, la primul meci dintre GOG și Magdeburg, gazdele sunt cotate cu 7.40 la victorie, iar oaspeții cu 1.18. În cazul unui egal, cota este 14.00.

Pentru meciul 2 din listă, unul care se anunță foarte strâns, cotele pentru victorie în ambele cazuri sunt mai apropiate. Astfel, cota pentru o victorie a celor de la Sporting este de 1.62, în schimb, francezii de la Nantes au cota 3.10 pentru o reușită în fața portughezilor. La egal, cota oferită este de 8.50.

Dinamo nu este cotată printre echipele cu cele mai mari șanse de calificare în play-off-ul Champions League la handbal masculin. Așadar, în runda 4 din Champions League la handbal masculin „dulăii” vor pleca cu șansa a doua în fața germanilor. Elevii lui Paulo Pereira au cota de 12.00 la victorie, în timp ce Fuchse Berlin are cota 1.12. Pentru un egal, cota oferită de casele de pariuri este de 19.00.

Pentru ultimul meci din listă, Veszprem – Kielce, lucrurile stau astfel: gazdele sunt văzute de favorite, 1.24 fiind cota pentru victorie, iar oaspeții au cota 5.45 pentru victorie. La egal, cota este 12.00.

Vezi live video Dinamo în prima etapă din Liga Campionilor la handbal masculin. Clasament actualizat

Pe site-ul FANATIK.ro ai toate informațiile de care ai nevoie despre Champions League la handbal masculin. Evoluția scorurilor, toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Liga Campionilor la handbal masculin sunt aici.

