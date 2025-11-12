LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 7. Când și cu cine joacă Dinamo

ADVERTISEMENT

Campioana României la handbal masculin din 2016 încoace, Dinamo București se concentrează, la mijlocul săptămânii, pe Liga Campionilor, competiție în care va evolua acum în etapa a 7-a. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile despre această rundă și mai ales despre echipa românească.

Etapa 7 din Liga Campionilor la handbal masculin. Află cu cine joacă Dinamo

Etapa cu numărul 7 vine pentru Dinamo cu o deplasare contra celor de la Nantes. „Dulăii” nu au niciun punct în dreptul lor și ocupă ultimul loc în grupa A. Deși bucureștenii încă așteaptă prima victorie în competiție. Meciul contra lui Nantes se va juca joi, 13 noiembrie, de la ora 21:45, în timp ce returul va avea loc peste o săptămână, pe 20 noiembrie, în sala Dinamo.

Cât costă biletele la Nantes – Dinamo în Liga Campionilor la Handbal

Prețurile biletelor puse în vânzare pentru meciul Nantes – Dinamo din etapa a 7-a în Liga Campionilor la handbal masculin pornesc de la 30 de lei la peluze. În tribune, tichetele costă 50 de lei.

Dar există și oferte speciale pentru familii. Doi adulți plătesc 45 de lei, doi adulți și un copil achită 43,34 lei de persoană, iar un adult cu doi copii achită 40 de lei în total. La VIP, biletele pornesc de la 80 de lei.

Programul complet din etapa 7 de Liga Campionilor handbal

A 7-a rundă din Champions League-ul masculin de handbal se joacă pe parcursul zilelor de miercuri, 12 noiembrie, și joi, 13 noiembrie. Orele de start ale partidelor sunt 19:45 și 21:45. Iată cum arată programul complet:

Miercuri, 12 noiembrie 2025:

Ora 19:45: GOG – PSG

Ora 19:45: Kolstad – Veszprem

Ora 21:45: Eurofarm Pelister – Szeged

Ora 21:45: Magdeburg – RK Zagreb

Joi, 13 noiembrie 2025:

Ora 19:45: Kielce – Aalborg

Ora 19:45: Barcelona – Wisla Plock

Ora 21:45: Nantes – Dinamo

Ora 21:45: Sporting – Fuchse Berlin

Programul lui Dinamo în Liga Campionilor

Dinamo se află la jumătatea drumului în Liga Campionilor la Handbal Masculin. „Dulăii” au în total 14 etape în grupa A. Primul meci a avut loc pe 10 septembrie 2025, acasă cu Sporting. Ultimul duel al lui Dinamo în grupă va fi tot împotriva portughezilor, pe 11 martie 2026, la Lisabona. Iată programul complet:

Etapa 1: Dinamo – Sporting 30-33

Etapa 2:

Etapa 3: Dinamo – Veszprem 27-30

Etapa 4: Fuchse Berlin – Dinamo 32-31

Etapa 5: Aalborg – Dinamo 34-28

Etapa 6: Dinamo – Kielce 24-28

Etapa 7: Nantes – Dinamo (13 noiembrie 2025)

Etapa 8: Dinamo – Nantes (20 noiembrie 2025)

Etapa 9: Kielce – Dinamo (26 noimbrie 2025)

Etapa 10: Dinamo – Aalborg (12 decembrie 2025)

Etapa 11: Dinamo – Fuchse Berlin (18 februarie 2026)

Etapa 12: Veszprem – Dinamo (25 februarie 2026)

Etapa 13: Dinamo – Kolstad (4 martie 2026)

Etapa 14: Sporting – Dinamo (11 martie 2026)

Clasament grupe Champions League, înainte de etapa 7

După primele 6 runde, Fuchse Berlin și Magdeburg sunt invincibile, fiecare conducându-și grupele cu maximul de puncte. Iată cum arată ierarhia completă înaintea etapei a 7-a:

Cine transmite la TV Nantes – Dinamo în Champions League, etapa 7

Fanii handbalului masculin pot urmări Nantes – Dinamo pe Digi Sport 4 și Prima Sport 5, cele două posturi care vor transmite meciul la tv. De asemenea, partida din Liga Campionilor poate fi văzută și online pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, ce difuzează live stream conținutul canalelor tv amintite.

Toate televizările din etapa 3 de Liga Campionilor la handbal

Meciurile din Liga Campionilor la handbal masculin coincid în această perioadă, ca interval orar, cu cele din preliminariile Campionatului Mondial la fotbal, competiție în care România va juca în deplasare cu Bosnia.

Din acest motiv, în afara meciului Nantes – Dinamo, doar două alte partide de handbal se văd la tv. Acestea sunt GOG – PSG (Digi Sport 4, Prima Sport 3) și Magdeburg – RK Zagreb (Digi Sport 4, Prima Sport 3).

Cote și ponturi pariuri Nantes – Dinamo, Liga Campionilor

Francezii sunt favoriți în această confruntare. O victorie a celor de la Nantes are o cotă de 1.15 la casele de pariuri, în timp ce un succes al oaspeților este cotat cu 7.70. O eventuală remiză între cele două are cota de 14.00.

Pronosticuri Champions League handbal, etapa 7

Pentru această etapă am selectat cele mai interesante 3 meciuri. Barcelona – Wisla Plock este un duel extrem de interesant ce le aduce față în față pe ocupantele locurilor 2 și 3 din grupa B, Sporting Lisabona – Fuchse Berlin este altă confruntare de top, din cadrul grupei A, iar Kielce – Aalborg poate produce de asemenea spectacol. Iată pronosticurile alese de noi:

Barcelona – Wisla Plock: 1 solist – cotă 1.19

Sporting Lisabona – Fuchse Berlin: 2 solist – cotă 1.51

Kielce – Aalborg: 2 solist – cotă 1.59

Vezi live video Nantes – Dinamo din etapa 7 în Liga Campionilor la handbal masculin. Clasament actualizat Champions League

FANATIK îți aduce toate informațiile despre Nantes – Dinamo. Poți să urmărești meciul în format live text, fază cu fază. Și tot pe site-ul nostru ai reacțiile și declarațiile protagoniștilor la final de meci. De asemenea, toate rezultatele din etapa 3 de Liga Campionilor la handbal masculin și clasamentul actualizat sunt pe FANATIK.ro.