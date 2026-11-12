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LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 5. Italia – Franța, capul de afiș al rundei. Spania și Anglia, meciuri cu Cehia și Croația

Adrian Baciu
12.11.2026 | 16:00
LIVE BLOG Liga Natiunilor etapa 5 Italia Franta capul de afis al rundei Spania si Anglia meciuri cu Cehia si Croatia
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LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 5: Italia - Franța. Sursa foto: hepta.ro
LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 5. Fanatik vă oferă toate informațiile despre partidele din Ligile A, B, C și D, clasamente, televizări și cele mai importante faze și reacții.
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Ediția 2026 – 2027 din Liga Națiunilor continuă, în luna noiembrie, cu ultimele două etape din faza grupelor. La fel ca în septembrie și octombrie, FANATIK vă pune la dispoziție un LIVE BLOG în care aflați informații în timp real despre tot ceea ce se întâmplă în cele patru ligi. Venim cu informații de la toate partidele.

LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 5. Italia – Franța, un „clasic” al fotbalului, se joacă pe San Siro

Încă din prima zi a etapei a 5-a cu meciuri din Liga Națiunilor avem întâlniri de 5 stele. Cel mai tare duel are loc în Grupa 1 a Ligii A. Joi, 12 noiembrie, de la ora 21:45, San Siro este arena unde Italia primește vizita locului 4 de la Mondiale, Franța. Este un meci între ocupantele locurilor 15 și 3 din clasamentul FIFA. Tot joi, dar în Grupa 3, pe Wembley avem un Anglia – Croația, un meci care a devenit clasic la nivel mondial în ultimii ani.

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Istvan Kovacs, la centru în meciul de la Milano

Revenim la meciul de pe San Siro dintre Italia și Franța pentru a nota faptul că UEFA l-a delegat la centru pe românul Istvan Kovacs (42 de ani). Cel mai bine cotat arbitru din România îi va avea ca asistenți pe Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi. Al patrulea oficial va fi fratele mai mic al lui Istvan Kovacs, Szabolcs Kovacs. Arbitru video a fost desemnat olandezul Dennis Higler, în timp ce Cătălin Popa va fi arbitru asistent video.

Programul meciurilor etapei 5 din cele 4 grupe de Liga Națiunilor. Cum arată clasamentele după 4 partide

UEFA Nations League, Grupa A, debutează joi, 12 noiembrie, pe Gursel Aksel Stadyumu din Izmir. Turcia dă piept cu Belgia. Este o zi în care se mai joacă alte meciuri interesante: Italia – Franța, Anglia – Croația și Cehia – Spania.

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Iată programul etapei a 5-a, din Grupa A, pe zile:

Joi, 12 noiembrie 2026:

  • Grupa A1: Turcia vs. Belgia — ora 19:00
  • Grupa A1: Italia vs. Franța — ora 21:45
  • Grupa A3: Cehia vs. Spania — ora 21:45
  • Grupa A3: Anglia vs. Croația — ora 21:45

Vineri, 13 noiembrie 2026:

  • Grupa A2: Olanda vs. Grecia — ora 21:45
  • Grupa A2: Serbia vs. Germania — ora 21:45

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026:

  • Grupa A4: Norvegia vs. Țara Galilor — ora 19:00
  • Grupa A4: Portugalia vs. Danemarca — ora 21:45

Clasamentul în Liga A din Nations League:

Grupa A1

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  1. Franța – 10 puncte
  2. Italia – 7 puncte
  3. Belgia – 6 puncte
  4. Turcia – 0 puncte

Grupa A2

  1. Olanda – 8 puncte
  2. Grecia – 8 puncte
  3. Germania – 5 puncte
  4. Serbia – 0 puncte

Grupa A3

  1. Spania – 12 puncte
  2. Anglia – 9 puncte
  3. Croația – 3 puncte
  4. Cehia – 0 puncte

Grupa A4

  1. Portugalia – 12 puncte
  2. Danemarca – 6 puncte
  3. Țara Galilor – 3 puncte
  4. Norvegia – 3 puncte

Iată programul etapei a 5-a, din Grupa B, pe zile:

Vineri, 13 noiembrie 2026, ora 21:45:

  • Grupa B1: Scoția vs. Macedonia de Nord
  • Grupa B1: Slovenia vs. Elveția

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026:

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  • Ora 16:00 (Grupa B3): Kosovo vs. Israel
  • Ora 19:00 (Grupa B2): Georgia vs. Ungaria
  • Ora 21:45 (Grupa B2): Irlanda de Nord vs. Ucraina
  • Ora 21:45 (Grupa B3): Austria vs. Irlanda
  • Ora 21:45 (Grupa B4): România vs. Polonia
  • Ora 21:45 (Grupa B4): Suedia vs. Bosnia & Herțegovina

Clasamentul în Liga B din Nations League:

Grupa B1

  1. Elveția – 12 puncte
  2. Slovenia – 7 puncte
  3. Scoția – 4 puncte
  4. Macedonia de Nord – 0 puncte

Grupa B2

  1. Irlanda de Nord – 8 puncte
  2. Ungaria – 7 puncte
  3. Ucraina – 4 puncte
  4. Georgia – 2 puncte

Grupa B3

  1. Austria – 8 puncte
  2. Kosovo – 5 puncte
  3. Republica Irlanda – 5 puncte
  4. Israel – 2 puncte

Grupa B4

  1. Suedia – 10 puncte
  2. Bosnia-Herțegovina – 8 puncte
  3. Polonia – 4 puncte
  4. România – 0 puncte

Iată programul etapei a 5-a, din Grupa C, pe zile:

Joi, 12 noiembrie 2026:

  • Ora 19:00 (Grupa C2): Armenia vs. Cipru
  • Ora 21:45 (Grupa C1): Albania vs. Finlanda
  • Ora 21:45 (Grupa C1): San Marino vs. Belarus
  • Ora 21:45 (Grupa C2): Muntenegru vs. Letonia

Vineri, 13 noiembrie 2026:

  • Ora 19:00 (Grupa C3): Moldova vs. Kazahstan
  • Ora 21:45 (Grupa C3): Slovacia vs. Insulele Feroe
  • Ora 21:45 (Grupa C4): Bulgaria vs. Islanda
  • Ora 21:45 (Grupa C4): Luxemburg vs. Estonia

Clasamentul în Liga C din Nations League:

Grupa C1

  1. Albania – 9 puncte
  2. Belarus – 7 puncte
  3. Finlanda – 7 puncte
  4. San Marino – 0 puncte

Grupa C2

  1. Muntenegru – 10 puncte
  2. Cipru – 7 puncte
  3. Armenia – 4 puncte
  4. Letonia – 1 punct

Grupa C3

  1. Slovacia – 10 puncte
  2. Insulele Feroe – 4 puncte
  3. Moldova – 4 puncte
  4. Kazahstan – 2 puncte

Grupa C4

  1. Islanda – 8 puncte
  2. Estonia – 6 puncte
  3. Bulgaria – 4 puncte
  4. Luxemburg – 3 puncte

Iată programul din Grupa D:

Vineri, 13 noiembrie 2026:

  • Grupa D1: Andorra vs. Gibraltar
  • Grupa D2: Liechtenstein vs. Azerbaidjan

Clasamentul în Liga D din Nations League:

Grupa D1

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  1. Malta – 7 puncte
  2. Gibraltar – 2 puncte
  3. Andorra – 1 punct

Grupa D2

  1. Azerbaidjan – 5 puncte
  2. Lituania – 4 puncte

Cine transmite la TV în România Liga Națiunilor

Urmează 5 zile, între 12 și 17 noiembrie, în care fanii fotbalului din România vor avea la dispoziție zeci de ore de fotbal. Drepturile TV ale meciurilor din UEFA Nations League aparțin canalelor Digi Sport și Prima Sport. Confruntările care nu se văd la TV vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Cum era de așteptat, cele mai tari meciuri din etapa 5, precum Franța – Italia, Anglia – Croația, Olanda – Grecia, Portugalia – Danemarca sau Turcia – Belgia se văd pe canelele Digi Sport și Prima Sport. În paralel, FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră grație formatului LIVE BLOG, cu informații în timp real la cele mai importante partide.

Cotele la pariuri pentru cele mai tari meciuri din etapa 5 din Liga Națiunilor

Liga Națiunilor reprezintă un bun prilej de profit pentru pariori. Meciurile din această competiție apar frecvent pe biletele acestora. Primul duel din Liga A, Turcia – Belgia, are o favorită destul de clară. Oaspeții au cote de la 1,85 la 1,90. În aceeași grupă are loc un Italia – Franța unde elevii lui Zinedine Zidane pleacă cu prima șansă: cotă 1,75.

După ce a bătut cu 7-0 în deplasare, Anglia are acum o cotă de 1,25 cu Croația. De asemenea, campioana Mondială, Spania, e mare favorită la Praga cu Cehia, cotă 1,20. În Grupa României, B4, Polonia are 1,95 să se impună pe Arena Națională, în timp ce elevii lui Gică Hagi au 3,80 pentru a realiza „minunea”. În celălalt meci, Suedia e favorită cu Bosnia & Herțegovina, cotă 1,50 la 6,00.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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