LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 5. Italia – Franța, capul de afiș al rundei. Spania și Anglia, meciuri cu Cehia și Croația

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Ediția 2026 – 2027 din Liga Națiunilor continuă, în luna noiembrie, cu ultimele două etape din faza grupelor. La fel ca în septembrie și octombrie, FANATIK vă pune la dispoziție un LIVE BLOG în care aflați informații în timp real despre tot ceea ce se întâmplă în cele patru ligi. Venim cu informații de la toate partidele.

LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 5. Italia – Franța, un „clasic” al fotbalului, se joacă pe San Siro

Încă din prima zi a etapei a 5-a cu meciuri din Liga Națiunilor avem întâlniri de 5 stele. Cel mai tare duel are loc în Grupa 1 a Ligii A. Joi, 12 noiembrie, de la ora 21:45, San Siro este arena unde Italia primește vizita locului 4 de la Mondiale, Franța. Este un meci între ocupantele locurilor 15 și 3 din clasamentul FIFA. Tot joi, dar în Grupa 3, pe Wembley avem un Anglia – Croația, un meci care a devenit clasic la nivel mondial în ultimii ani.

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Istvan Kovacs, la centru în meciul de la Milano

Revenim la . Cel mai bine cotat arbitru din România îi va avea ca asistenți pe Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi. Al patrulea oficial va fi fratele mai mic al lui Istvan Kovacs, Szabolcs Kovacs. Arbitru video a fost desemnat olandezul Dennis Higler, în timp ce Cătălin Popa va fi arbitru asistent video.

Programul meciurilor etapei 5 din cele 4 grupe de Liga Națiunilor. Cum arată clasamentele după 4 partide

UEFA Nations League, Grupa A, debutează joi, 12 noiembrie, pe Gursel Aksel Stadyumu din Izmir. Turcia dă piept cu Belgia. Este o zi în care se mai joacă alte meciuri interesante: Italia – Franța, Anglia – Croația și Cehia – Spania.

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Iată programul etapei a 5-a, din Grupa A, pe zile:

Joi, 12 noiembrie 2026:

Grupa A1: Turcia vs. Belgia — ora 19:00

Grupa A1: Italia vs. Franța — ora 21:45

Grupa A3: Cehia vs. Spania — ora 21:45

Grupa A3: Anglia vs. Croația — ora 21:45

Vineri, 13 noiembrie 2026:

Grupa A2: Olanda vs. Grecia — ora 21:45

Grupa A2: Serbia vs. Germania — ora 21:45

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026:

Grupa A4: Norvegia vs. Țara Galilor — ora 19:00

Grupa A4: Portugalia vs. Danemarca — ora 21:45

Clasamentul în Liga A din Nations League:

Grupa A1

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Franța – 10 puncte Italia – 7 puncte Belgia – 6 puncte Turcia – 0 puncte

Grupa A2

Olanda – 8 puncte Grecia – 8 puncte Germania – 5 puncte Serbia – 0 puncte

Grupa A3

Spania – 12 puncte Anglia – 9 puncte Croația – 3 puncte Cehia – 0 puncte

Grupa A4

Portugalia – 12 puncte Danemarca – 6 puncte Țara Galilor – 3 puncte Norvegia – 3 puncte

Iată programul etapei a 5-a, din Grupa B, pe zile:

Vineri, 13 noiembrie 2026, ora 21:45:

Grupa B1: Scoția vs. Macedonia de Nord

Grupa B1: Slovenia vs. Elveția

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026:

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Ora 16:00 (Grupa B3): Kosovo vs. Israel

Ora 19:00 (Grupa B2): Georgia vs. Ungaria

Ora 21:45 (Grupa B2): Irlanda de Nord vs. Ucraina

Ora 21:45 (Grupa B3): Austria vs. Irlanda

Ora 21:45 (Grupa B4): România vs. Polonia

Ora 21:45 (Grupa B4): Suedia vs. Bosnia & Herțegovina

Clasamentul în Liga B din Nations League:

Grupa B1

Elveția – 12 puncte Slovenia – 7 puncte Scoția – 4 puncte Macedonia de Nord – 0 puncte

Grupa B2

Irlanda de Nord – 8 puncte Ungaria – 7 puncte Ucraina – 4 puncte Georgia – 2 puncte

Grupa B3

Austria – 8 puncte Kosovo – 5 puncte Republica Irlanda – 5 puncte Israel – 2 puncte

Grupa B4

Suedia – 10 puncte Bosnia-Herțegovina – 8 puncte Polonia – 4 puncte România – 0 puncte

Iată programul etapei a 5-a, din Grupa C, pe zile:

Joi, 12 noiembrie 2026:

Ora 19:00 (Grupa C2): Armenia vs. Cipru

Ora 21:45 (Grupa C1): Albania vs. Finlanda

Ora 21:45 (Grupa C1): San Marino vs. Belarus

Ora 21:45 (Grupa C2): Muntenegru vs. Letonia

Vineri, 13 noiembrie 2026:

Ora 19:00 (Grupa C3): Moldova vs. Kazahstan

Ora 21:45 (Grupa C3): Slovacia vs. Insulele Feroe

Ora 21:45 (Grupa C4): Bulgaria vs. Islanda

Ora 21:45 (Grupa C4): Luxemburg vs. Estonia

Clasamentul în Liga C din Nations League:

Grupa C1

Albania – 9 puncte Belarus – 7 puncte Finlanda – 7 puncte San Marino – 0 puncte

Grupa C2

Muntenegru – 10 puncte Cipru – 7 puncte Armenia – 4 puncte Letonia – 1 punct

Grupa C3

Slovacia – 10 puncte Insulele Feroe – 4 puncte Moldova – 4 puncte Kazahstan – 2 puncte

Grupa C4

Islanda – 8 puncte Estonia – 6 puncte Bulgaria – 4 puncte Luxemburg – 3 puncte

Iată programul din Grupa D:

Vineri, 13 noiembrie 2026:

Grupa D1: Andorra vs. Gibraltar

Grupa D2: Liechtenstein vs. Azerbaidjan

Clasamentul în Liga D din Nations League:

Grupa D1

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Malta – 7 puncte Gibraltar – 2 puncte Andorra – 1 punct

Grupa D2

Azerbaidjan – 5 puncte Lituania – 4 puncte

Cine transmite la TV în România Liga Națiunilor

Urmează 5 zile, între 12 și 17 noiembrie, în care fanii fotbalului din România vor avea la dispoziție zeci de ore de fotbal. Drepturile TV ale meciurilor din UEFA Nations League aparțin canalelor Digi Sport și Prima Sport. Confruntările care nu se văd la TV vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Cum era de așteptat, cele mai tari meciuri din etapa 5, precum Franța – Italia, Anglia – Croația, Olanda – Grecia, Portugalia – Danemarca sau Turcia – Belgia se văd pe canelele Digi Sport și Prima Sport. În paralel, FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră grație formatului LIVE BLOG, cu informații în timp real la cele mai importante partide.

Cotele la pariuri pentru cele mai tari meciuri din etapa 5 din Liga Națiunilor

de profit pentru pariori. Meciurile din această competiție apar frecvent pe biletele acestora. Primul duel din Liga A, Turcia – Belgia, are o favorită destul de clară. Oaspeții au cote de la 1,85 la 1,90. În aceeași grupă are loc un Italia – Franța unde elevii lui Zinedine Zidane pleacă cu prima șansă: cotă 1,75.

După ce a bătut cu 7-0 în deplasare, Anglia are acum o cotă de 1,25 cu Croația. De asemenea, campioana Mondială, Spania, e mare favorită la Praga cu Cehia, cotă 1,20. În Grupa României, B4, Polonia are 1,95 să se impună pe Arena Națională, în timp ce elevii lui Gică Hagi au 3,80 pentru a realiza „minunea”. În celălalt meci, Suedia e favorită cu Bosnia & Herțegovina, cotă 1,50 la 6,00.