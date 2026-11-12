LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 5. Italia – Franța, capul de afiș al rundei. Spania și Anglia, meciuri cu Cehia și Croația

Ediția 2026 – 2027 din Liga Națiunilor continuă, în luna noiembrie, cu ultimele două etape din faza grupelor. La fel ca în septembrie și octombrie, FANATIK vă pune la dispoziție un LIVE BLOG în care aflați informații în timp real despre tot ceea ce se întâmplă în cele patru ligi. Venim cu informații de la toate partidele.
Încă din prima zi a etapei a 5-a cu meciuri din Liga Națiunilor avem întâlniri de 5 stele. Cel mai tare duel are loc în Grupa 1 a Ligii A. Joi, 12 noiembrie, de la ora 21:45, San Siro este arena unde Italia primește vizita locului 4 de la Mondiale, Franța. Este un meci între ocupantele locurilor 15 și 3 din clasamentul FIFA. Tot joi, dar în Grupa 3, pe Wembley avem un Anglia – Croația, un meci care a devenit clasic la nivel mondial în ultimii ani.
Revenim la meciul de pe San Siro dintre Italia și Franța pentru a nota faptul că UEFA l-a delegat la centru pe românul Istvan Kovacs (42 de ani). Cel mai bine cotat arbitru din România îi va avea ca asistenți pe Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi. Al patrulea oficial va fi fratele mai mic al lui Istvan Kovacs, Szabolcs Kovacs. Arbitru video a fost desemnat olandezul Dennis Higler, în timp ce Cătălin Popa va fi arbitru asistent video.
UEFA Nations League, Grupa A, debutează joi, 12 noiembrie, pe Gursel Aksel Stadyumu din Izmir. Turcia dă piept cu Belgia. Este o zi în care se mai joacă alte meciuri interesante: Italia – Franța, Anglia – Croația și Cehia – Spania.
Joi, 12 noiembrie 2026:
Vineri, 13 noiembrie 2026:
Sâmbătă, 14 noiembrie 2026:
Grupa A1
Grupa A2
Grupa A3
Grupa A4
Vineri, 13 noiembrie 2026, ora 21:45:
Sâmbătă, 14 noiembrie 2026:
Grupa B1
Grupa B2
Grupa B3
Grupa B4
Joi, 12 noiembrie 2026:
Vineri, 13 noiembrie 2026:
Grupa C1
Grupa C2
Grupa C3
Grupa C4
Vineri, 13 noiembrie 2026:
Grupa D1
Grupa D2
Urmează 5 zile, între 12 și 17 noiembrie, în care fanii fotbalului din România vor avea la dispoziție zeci de ore de fotbal. Drepturile TV ale meciurilor din UEFA Nations League aparțin canalelor Digi Sport și Prima Sport. Confruntările care nu se văd la TV vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.
Cum era de așteptat, cele mai tari meciuri din etapa 5, precum Franța – Italia, Anglia – Croația, Olanda – Grecia, Portugalia – Danemarca sau Turcia – Belgia se văd pe canelele Digi Sport și Prima Sport. În paralel, FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră grație formatului LIVE BLOG, cu informații în timp real la cele mai importante partide.
Liga Națiunilor reprezintă un bun prilej de profit pentru pariori. Meciurile din această competiție apar frecvent pe biletele acestora. Primul duel din Liga A, Turcia – Belgia, are o favorită destul de clară. Oaspeții au cote de la 1,85 la 1,90. În aceeași grupă are loc un Italia – Franța unde elevii lui Zinedine Zidane pleacă cu prima șansă: cotă 1,75.
După ce a bătut cu 7-0 în deplasare, Anglia are acum o cotă de 1,25 cu Croația. De asemenea, campioana Mondială, Spania, e mare favorită la Praga cu Cehia, cotă 1,20. În Grupa României, B4, Polonia are 1,95 să se impună pe Arena Națională, în timp ce elevii lui Gică Hagi au 3,80 pentru a realiza „minunea”. În celălalt meci, Suedia e favorită cu Bosnia & Herțegovina, cotă 1,50 la 6,00.