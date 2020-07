Live Blog play-off promovare Liga 2 etapa a 4-a. UTA – Rapid se joacă acum. Fanii arădeni au venit în număr mare lângă arenă

Mai sunt 180 de minute şi vom cunoaşte numele celor două echipe care din sezonul viitor vor evolua în Casa Pariurilor Liga 1 şi al formaţiei care va termina pe locul 3, urmând a da un baraj, cel mai probabil în manşă unică, împotriva locului 12 din primul eşalon.

Duminică, 26 iulie şi marţi, 28 iulie, se vor juca meciurile contând pentru etapa a patra a play-off-ului de promovare din Liga 2. După cum se ştie, urmare a pandemiei de coronavirus, campionatul diviziei secunde nu a mai fost reluat conform programului iniţial şi s-a recurs la sistemul de play-off cu primele şase clasate, dar nu cu meciuri tur-retur, ci doar în cinci etape.

În acest moment singura echipă care cu un picior şi jumătate în prima divizie este liderul din sezonul regulat, UTA, care deşi nu a mai repetat parcursul impecabil din campionat a făcut pasul uriaş prin victoria din etapa trecută, la Mioveni.

Programul etapei a 4-a din play-off promovare Liga 2

Duminică, 26 iulie, ora 17:00

LIVE UTA – Rapid 1-0 (D. Miculescu 37) – VEZI VIDEO

Marţi, 28 iulie

ora 17:30 Turris Turnu Măgurele – Mioveni

ora 20:00 Petrolul – FC Argeş

Clasament înainte de etapa a 4-a din play-off promovare Liga 2

UPDATE, 26 iulie, ora 17:55 / Fanii arădeni s-au strâns în număr mare lângă arenă și crează o atmosferă incandescentă.

UTA poate fi prima promovată după etapa a 4-a din play-off Liga 2

UTA, 29 puncte, are cinci puncte avans peste actuala ocupantă a locului 3, Mioveni şi are nevoie doar de un rezultat de egalitate pentru a da drumul la şampanie şi a sărbători revenirea în eşalonul de elită după o absenţă destul de îndelungată. UTA are scenariul perfect pentru acest moment festiv, deoarece joacă în deschiderea etapei, duminică, 26 iulie, pe gazonul sintetic al stadionului Motorul din Arad în compania Rapidului, care ocupă ultimul loc, 5, cu doar 21 de puncte.

Giuleştenii au mare nevoie de victorie pentru a rămâne măcar în cărţi pentru meciul de baraj, dar la Arad va fi foarte greu, cu un oraş întreg pregătit de sărbătoare şi cu ecrane gigant montate pentru suporteri în diferite zone ale urbei de pe Mureş.

Turris – Mioveni, meciul pentru locul 2

Marţi, 28 iulie joacă Turris Turnu Măgurele acasă cu Mioveni. Alt meci care poate limepzi destule ape. Turris ocupă locul 2, cu 25 de puncte, Mioveni a urcat pe 3 după fantasticul succes de la Piteşti, în derbyul judeţului Argeş, având 24 de puncte. Teleormănenii ar face un mare pas spre o promovare istorică dacă vor reuşi să ia cele trei puncte.

Problema lor este că acasă, în precedentele două partide au terminat mereu 0-0 şi cu Argeşul şi cu Petrolul, iar Mioveni a arătat la Piteşti că ştie foarte bine arma contraatacului în deplasare. Va fi un meci de care pe care, ce poate deveni periculos pentru Turris dacă va lăsa câtuşi de puţin garda jos.

Ultima şansă pentru Petrolul

Ultimul meci al etapei a patra are loc la Ploieşti, unde Petrolul va juca împotriva lui FC Argeş. Prahovenii sunt penultimii, cu 22 de puncte, iar piteştenii o treaptă mai sus, locul 4, cu 23 de puncte. E clar că învinsa din acest meci, dacă va exista, va ieşi din cărţile promovării.

Spunem dacă va exista pentru că echipa lui Costel Enache a terminat toate cele trei meciuri de până acum neîncvinsă, dar nici nu le-a câştigat. După trei egaluri e momentul decisiv, doar victoria ţinând Petrolul în luptă până în ultima clipă a play-off-ului. Argeşul însă a luat cele patru puncte numai de afară, egal la Turnu Măgurele şi victorie în minutul 90 la Bucureşti, cu Rapid.