Live Blog preliminarii CM 2022 etapa a 2-a. Acum se joacă două meciuri

Sâmbătă, 27 martie şi duminică, 28 martie, au loc partidele din a doua etapă a zonei europene din preliminariile CM 2022. Prima rundă a campaniei pentru Qatar a furnizat deja câteva surprize de proporţii, cum au fost remizele pe teren propriu ale Franţei cu Ucraina şi Spaniei cu Grecia.

Programul etapei a 2-a din preliminariile CM 2022

Sâmbătă, 27 martie

Grupa A, ora 21:45

Irlanda – Luxemburg

Serbia – Portugalia

Grupa E

ora 19:00 Belarus – Estonia

ora 21:45 Cehia – Belgia

Grupa G, ora 19:00

LIVE Muntenegru – Gibraltar 2-1 (Beqiraj 26, Simic 43 / Styche 30 pen.)

Olanda – Letonia

Norvegia – Turcia

Grupa H

LIVE Rusia – Slovenia 2-1 (Dzyuba 26, 35 / Ilicic 37)

ora 19:00 Croaţia – Cipru

ora 21:45 Slovacia – Malta

Duminică, 28 martie

Grupa B

ora 19:00 Georgia – Spania

ora 21:45 Kosovo – Suedia

Grupa C, ora 21:45

Elveţia – Lituania

Bulgaria – Italia

Grupa D

ora 16:00 Kazahstan – Franţa

ora 21:45 Ucraina – Finlanda

Grupa F, ora 21:45

ora 19:00 Danemarca – Moldova

Israel – Scoţia

Austria – Insulele Faroe

Grupa I, ora 21:45

ora 19:00 Albania – Anglia

Polonia – Andorra

San Marino – Ungaria

Grupa J. ora 21:45

ora 19:00 Armenia – Islanda

ROMÂNIA – Germania

Macedonia de Nord – Liechtenstein

În grupa A se vor disputa sâmbătă două partide, fiind grupă de cinci echipe. Intră în joc şi naţionala Luxemburgului, care a stat în prima rundă. Acum se joacă Irlanda – Luxemburg, care în mod normal ar trebui să fie câştigată de verzi şi unul dintre capetele de afiş, Serbia – Portugalia.

Serbia a câştigat trei puncte uriaşe acasă în faţa Irlandei, la capătul unui adevărat thriller, cu 3-2, în timp ce lusitanii, tot pe teren propriu, au fost ajutaţi de un autogol pentru a învinge cu 1-0 modesta naţională a Azerbaidjanului.

Spania obligată să câştige în Georgia

În grupa B au loc duminică tot două partide, Grecia urmând a sta. Suedia lui Zlatan Ibrahimovic merge în Kosovo şi nu va fi chiar cel mai uşor meci pentru nordici. Iar Spania, după duşul de gheaţă din primul meci, trebuie să se întoarcă din Georgia cu trei puncte, altfel calificarea de pe primul loc poate fi pusă în pericol.

Grupa C îşi desfăşoară a doua etapă duminică. Elveţia primeşte vizita Lituaniei, care e la primul meci iar Italia se duce la Sofia, acolo unde cei din Ţara Cantoanelor s-au impus la pas. Irlanda de Nord are pauză. Elveţia şi Italia sunt mari favorite.

Franţa, fără paşi greşiţi în Kazahstan

Tot duminică, 28 martie, sunt programate şi meciurile din grupa D. Foarte echilibrat va fi jocul de la Kiev dintre Ucraina şi Finlanda. Ucrainenii vin după un mare egal în Franţa, Finlanda a făcut 2-2 acasă cu Bosnia. Franţa călătoreşte în Kazahstan şi e obligată să câştige chiar dacă va juca pe sintetic.

Tot sâmbătă, 27 martie, se joacă în grupa E al doilea meci socotit cap de afiş al acestei etape, la Praga, acolo unde vin diavolii roşii ai Belgiei, cu Lukaku, Mertens şi restul vedetelor. Cehii au câştigat un set de tenis în Estonia cu 6-2, Belgia a trecut acasă de galezi. Tot acum debutează acasă Belarus, adversară fiind Estonia.â

Norvegia – Turcia se joacă la Malaga

În mod normal pentru favoritele din grupa F urmează duminică două jocuri facile. Danemarca, trei puncte în Israel, joacă acasă cu Moldova iar Austria, 2-2 în Scoţia, tot acasă cu Insulele Faroe. Scoţienii au meci foarte greu în Israel.

Grupa G are meciurile programate sâmbătă. După începutul în genunchi în Turcia, unde au pierdut cu 4-2, portocalele mecanice aşteaptă o Letonie fără pretenţii pentru primele trei puncte. Muntenegru are oaspete Gibraltarul, dar meciul tare e Norvegia – Turcia, Haaland fiind nerăbdător să marcheze primul lui gol în preliminarii. Foarte important, în favoarea turcilor, meciul are loc la Malaga, în Spania.

Rusia, meci dificil acasă cu Slovenia

Şi în grupa H se joacă tot sâmbătă. Slovacia a dezamăgit în Cipru, unde a făcut doar 0-0 şi acum vrea să se răzbune acasă pe Malta. Croaţia, plecată cu stângul în primul meci, are la dispoziţie să se reabiliteze echipa Ciprului. Rusia – Slovenia e partida tare din această grupă, mai ales după ce la Ljubljana a capotat vicecampioana mondială Croaţia.

În grupa I meciurile sunt duminică. Ungaria, egalată in extremis de Polonia în cel mai spectaculos meci al primei etape, scor 3-3, se duce relaxat în San Marino. Polonia are şi ea acasă antrenament fără public cu Andorra iar Anglia are clar prima şansă în Albania.

Tricolorii, la ora de germană

Grupa J este grupa noastră, unde ne aşteaptă teribilul test pe Arena Naţională cu Germania. Macedonia de Nord trebuie să bifeze primele puncte, acasă cu Liechtenstein, iar Islanda are o deplasare nu tocmai uşoară în Armenia.