Live Blog Premier League etapa a 13-a. Program, rezultate, clasament, informaţii de ultimă oră. Fani în tribune doar la Liverpool-Tottenham

Etapa a 13-a din Premier League are loc în cursul acestei săptămâni, pe traseul marţi, 15 decembrie – joi, 17 decembrie. Englezii se apropie cu paşi mari spre acea perioadă din calendarul Premier League, de sărbători, când pentru ei Crăciunul sau Anul Nou se sărbătoresc pe dreptunghiul verde.

Această etapă a 13-a ne va arăta pentru cine a fost cu ghinion pentru primele două clasate, pentru că avem pe Anfield Road marele meci dintre Liverpool, ocupanta poziţiei secunde şi Tottenham, o confruntare a doi titani din lumea antrenorilor, Jurgen Klopp – Jose Mourinho.

Cele două echipe au acelaşi număr de puncte, 25 şi ca niciodată, până acum ierarhia Premier League pentru primele patru poziţii este deosebit de strânsă, cu două prezenţe neaşteptate pe locurile 3 şi 4, Leicester şi mai ales Southampton, echipe mult mai puternice, precum Chelsea, Manchester United şi Manchester City fiind în urma lor.

Liverpool – Tottenham, meciul echipelor de pe primele două locuri, în etapa a 13-a din Premier League

Şi Tottenham în fotoliu de lider reprezintă o surpriză, pentru că echipa lui Jose Mourinho nu era creditată de specialişti nici măcar la un loc în primele patru locuri, care asigură prezenţa în Champions League. Însă Spurs a avut în primele 12 etape un parcurs cu mult peste aşteptări, astfel încât egalul din ultima rundă în derbyul cu Crystal Palace apărând ca mai puţin scontat.

Tottenham şi Liverpool sunt cap la cap, cu câte 7 victorii, 4 egaluri şi un singur eşec, în ultimele cinci etape Spurs reuşind trei victorii şi două remize iar cormoranii două succese şi trei meciuri egale. În această perioadă a ultimelor cinci etape cele mai bune rezultate aparţin lui Manchester United, cu patru victorii şi un singur egal.

Acesta va fi singurul duel al etapei la care vor putea fi prezenți în tribune 2.000 de spectatori. Londra a intrat din nou în așa-numitul Tier 3 și cluburile sunt din nou blocate în privința accesului fanilor. Astfel, Arsenal – Southampton, Fulham – Brighton și West Ham United – Crystal Palace se vor juca în fața unor tribune goale.

Mari probleme de lot pentru Jurgen Klopp

Jurgen Klopp are însă serioase probleme de lot înaintea acestui meci. Fundaşul van Dijk a fost operat la ligamente şi va reveni abia primăvara viitoare în cel mai bun caz. Sunt însă out şi închizătorul Alcantara, Milner, Gomez şi, recent, revelaţia din atac, portughezul Jota, iar portarul Alisson e din nou incert. Tottenham îi are doar pe Bale, bolnav, Aurier şi Lamela out.

Echipele de pe locurile 3 şi 4, Leicester şi Southampton, nu au meciuri uşoare. Vulpile lui Brendan Rodgers trebuie să ronţăie acasă caramalele lui Carlo Ancelotti, dar Everton vine tocmai după o victorie cu Chelsea. Sfinţii din Southampton merg la Londra, unde Arsenal e în cădere liberă, un incredibil loc 15, un singur punct în ultimele cinci etape.

Meciuri uşoare pentru echipele din Manchester

Chelsea joacă din nou afară, de această dată la Wolverhampton, în faţa unor lupi care parcă şi-au pierdut colţii cu care muşcau din adversari sezonul trecut. Oamenii lui Frank Lampard ar putea recupera punctele pierdute cu Everton, mai ales că Wolves a pierdut acasă ultimul meci cu Aston Villa, echipă clar inferioară londonezilor.

Misiuni nu tocmai grele au cele două echipe din Manchester. United, 20 de puncte, este clar mare favorită în deplasarea de la Sheffield, unde aminitirile primului sezon de la promovare, unul fabulos, cu un loc în primele zece, ţin locul dezastrului de acum, gazdele fiind codaşe cu un singur punct! Manchester City joacă acasă cu West Bromwich, echipă care pare depăşită de prezenţa în Premier League.

Programul etapei a 13-a din Premier League

Marţi, 15 decembrie

ora 20:00 Wolverhampton – Chelsea

ora 22:00 Man. City – Burnley

Miercuri, 16 decembrie

ora 20:00

Leeds – Newcastle

Leicester – Everton

Arsenal – Southampton

ora 22:00

Fulham – Brighton

West Ham – Crystal Palace

Liverpool – Tottenham

Joi, 17 decembrie

ora 20:00 Aston Villa – Burnley

ora 22:00 Sheffield United – Man. United