Live Blog Premier League etapa a 15-a. Sâmbătă avem şase meciuri. Doi jucători de la Manchester City au COVID-19

Etapa a 15-a din Premier League are loc sâmbătă, 26 decembrie şi duminică, 27 decembrie şi este cunoscută de fiecare dată, an de an, sub denumirea de Boxing Day, fiind runda care invariabil se joacă a doua zi de Crăciun. Boxing Day datează de pe vremea reginei Victoria, de pe la începutul anilor 1800 şi era ziua în care stăpânii ofereau cadouri slujitorilor lor.

În timp ce jucătorii din celelalte campionate se adună de Crăciun alături de familii, în jurul bradului, britanicii coboară în iarbă pentru una dintre cele mai aşteptate etape ale sezonului de fiecare dată. Şi runda din acest an oferă destule meciuri de mare interes, din zona top 4 sau din rândul derbyurilor cu vechi rădăcini.

Şase partide se vor juca sâmbătă, 26 decembrie, următoarele patru fiind programate peste 24 de ore. Însă meciurile tari au loc sâmbătă. Este vorba de unul dintre cele mai apreciate derbyuri londoneze, Arsenal – Chelsea şi de partida dintre ocupantele locurilor 2 şi 3, Leicester şi Manchester United.

Programul etapei a 15-a din Premier League

Sâmbătă, 26 decembrie

ora 14:30 Leicester – Man. United

ora 17:00 Fulham – Southampton

ora 17:00 Aston Villa – Crystal Palace

ora 19:30 Arsenal – Chelsea

ora 22:00 Man. City – Newcastle

ora 22:00 Sheffield United – Everton

Duminică, 27 decembrie

ora 14:00 Leeds United – Burnley

ora 16:15 West Ham – Brighton

ora 18:30 Liverpool – West Bromwich

ora 21:15 Wolverhampton – Tottenham

Gabriel Jesus şi Kyle Walker s-au infectat cu coronavirus

UPDATE, 26 decembrie, ora 00:02 / Manchester City a primit o veste proastă în ziua de Crăciun. Gabriel Jesus şi Kyle Walker au fost depistaţi pozitiv cu coronavirus şi au intrat în carantină. Cei doi vor rata meciurile cu Newcastle şi Everton. Clubul a mai anunţat că şi alte două persoane din staff au fost infectate.

Gabriel Jesus şi Kyle Walker au jucat în meciul Arsenal – Manchester City 1-4, partidă din sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei. Atacantul brazilian a marcat un gol în poarta “tunarilor” şi a fost înlocuit în minutul 74.

Liderul Liverpool are meci uşor în etapa a 15-a din Premier League

Liderul Liverpool va juca a doua zi şi chiar dacă West Bromwich Albion şi-a schimbat antrenorul şi a făcut 1-1 în ultima deplasare cu Manchester City ar fi o imensă surpriză orice alt rezultat decât succesul cormoranilor. De două eşecuri consecutive, unul în minutul 90 la Liverpool şi altul acasă cu Leicester a avut nevoie de Tottenham pentru a cădea din vârful Premier League până pe locul 6 în doar 180 de minute. Iar acum are o deplasare deloc facilă, la Wolverhampton.

Derbyul este Arsenal – Chelsea, chiar dacă tunarii nu mai au de mult obuze să îşi ochească adversarii şi străbat unul dintre cele mai negre momente din istoria lor, fiind abia pe locul 15 cu 14 puncte, un singur egal şi patru eşecuri în ultimele cinci meciuri. Chelsea e pe locul 5 şi vine după succesul din alt derby londonez, 3-0 cu West Ham. Ce este mai rău pentru Arsenal este faptul că golgeterul Aubameyang continuă să fie accidentat.

Manchester City joacă acasă cu Newcastle

Un meci foarte tare va fi Leicester – Manchester United. Nu sunt absenţe notabile în cele două tabere iar echipa lui Ole Gunnar Solskjaer, după eliminarea din Champions League, parcă a mâncat jar în campionat, reuşind patru victorii şi un egal în ultimele cinci meciuri, cel mai bun bilanţ între echipele de Premier League.

Manchester City, care e abia a opta, deşi în ultimele cinci meciuri a reuşit trei victorii şi două remize, primeşte vizita lui Newcastle şi am fi spus fără ezitare că e un mare solist dacă nu ne-am aminti că în ultima apariţie acasă a făcut doar 1-1 cu codaşa West Bromwich Albion. Pep Guardiola nu are absenţe importante pentru acest meci.

Deplasare dificilă pentru Jose Mourinho

Liverpool îşi poate bucura la propriu fanii cu o victorie în faţa lui West Bromwich Albion, echipă preluată de o etapă de Sam Allardyce, care l-a înlocuit pe Slaven Bilic. Pe Anfield Road este singurul stadion din Premier League unde tribubunele nu vor fi goale, fiind acceptat un număr limitat de spectatori.

Jose Mourinho vorbea în urmă cu două săptămâni de faptul că Tottenham chiar se bate în acest sezon la titlu, dar după această declaraţie au urmat cele două înfrângeri şi Spurs nu doar că nu mai e lider dar a coborât până pe locul 6. Lupii din Wolverhampton sunt o echipă dificilă şi prin inconstanţă, fiind capabili să se bată de le egal la egal cu numele mari şi apoi să se încurce cu echipele din subsol. Faptul că a bătut acasă pe Chelsea de curând trebuie să pună în gardă pe Harry Kane şi compania.