Englezii nu au linişte nici măcar în prima zi a noului an. La ei 2021 începe pe gazon, cu două dintre partidele etapei a 17-a din Premier League, o etapă care debutează aşadar vineri şi care are epilog tocmai luni, 4 ianuarie, atunci când va avea loc unul dintre capetele de afiş ale rundei, Southampton – Liverpool.

Fotbalul din Anglia, cel puţin la nivelul cel mai înalt, al primului eşalon, a fost din nou dat peste cap de apariţia cazurilor de COVID 19, cel mai probabil fiind vorba despre infectări cu noua tulpină a virusului depistată chiar pe teritoriul Marii Britanii. Din acest motiv, două dintre meciurile etapei a 16-a, Everton – Manchester City şi Tottenham – Fulham, nu s-au mai disputat.

Deocamdată, în ceea ce priveşte desfăşurarea etapei a 17-a, nu au apărut informaţii nici asupra depistării de noi focare de infectare la alte echipe şi nici despre faptul că din nou cele două echipe cu probleme, Manchester City şi Fulham, nu ar putea juca regulamentar partidele pe care le au, evident, mai puţin jucătorii infectaţi, aflaţi în izolare.

Programul etapei a 17-a din Premier League

Vineri, 1 ianuarie

ora 19:30 Everton – West Ham

ora 22:00 Manchester United – Aston Villa

Sâmbătă, 2 ianuarie

ora 14:30 Tottenham – Leeds

ora 17:00 Crystal Palace – Sheffield United

ora 19:30 Brighton – Wolverhampton

ora 22:00 West Bromwich – Arsenal

Duminică, 3 ianuarie

ora 14:00 Burnley – Fulham

ora 16:15 Newcastle – Leicester

ora 18:30 Chelsea – Manchester City

Luni, 4 ianuarie

ora 22:00 Southampton – Liverpool

Manchester City e gata să ofere 90 de milioane de lire pentru transferul lui Harry Kane

UPDATE 1 ianuarie, ora 11:39 / Pep Guardiola este nemulțumit de cum se prezintă Manchester City în acest sezon și se gândește deja la campania de transferuri din vară. Primul compartiment unde va face schimbăro masive este cel ofensiv, iar pentru a-l înlocui pe Sergio Aguero (32 de ani), mai mereu accidentat în ultima perioadă, Guardiola este pregătit „să spargă din nou banca”.

Conform dailymail, managerul „cetățenilor” este gata să facă o ofertă-șoc, în valoare de 90 de milioane de lire sterline, pentru a-l transfera pe Harry Kane, căpitanul lui Tottenham și al naționalei Angliei.

Harry Kane este unul dintre cei mai bine cotați atacanți din lume la ora actuală. În acest sezon, în 23 de partide jucate în tricoul lui Tottenham în toate competițiile, el a reușit să înscrie de 16 ori și să ofere 13 assisturi.

120.000.000 de euro este cota de piață a lui Harry Kane, conform transfermarkt. El mai are contract cu Tottenham până la 30 iunie 2024.

Momentan, toate partidele programate în etapa a 17-a din Premier League se joacă

Însă, aşa cum s-a întâmplat şi etapa precedentă, când practic anunţul de anulare al meciurilor a fost făcut în ziua partidei de către oficialii FA, există şi acum rezerva unor posibile întoarceri de situaţie de la programul stabilit dacă va interveni ceva negativ.

Aşadar, luând la acest moment drept bună informaţia că toate partidele vor avea loc, să vedem care sunt informaţiile la această oră din taberele principalelor candidate la TOP 4 şi ale cluburilor de tradiţie, chiar dacă momentan acestea se află departe de obiectivul propus.

Două meciuri echilibrate vineri, 1 ianuarie

Etapa începe promiţător, cu două dueluri aparent echilibrate, judecând după poziţiile în clasament şi evoluţiile din ultima vreme. Un Everton proaspăt, care a avut amânat meciul cu Manchester City, primeşte vizita lui West Ham. Everton, locul 4, „ciocănarii”, locul 10, dar meciul e mult mai echilibrat. La gazde rămân absenţe importante: James Rodriguez, Allan, Delph şi Digne.

Seara primei zile a noului an se încheie pe Old Trafford. cu Manchester United – Aston Villa. United, locul 2, cei din Birmingham, locul 5, două echipe neînvinse de aproape două luni. Ole Gunnar Solskjaer are două probleme importante: atacantul uruguayan Cavani e suspendat trei etape, iar fundaşul central Lindelof e accidentat.

Tottenham are mare nevoie de victorie pentru a reveni în lupta pentru TOP 4

Dintre meciurile de sâmbătă, 2 ianuarie, atrag atenţia Tottenham – Leeds şi West Bromwich – Arsenal. Tottenham n-a mai câştigat de patru etape şi Mourinho vede cum e să îl ai pe Bale doar cu numele în lot, pentru că în rest stă mai mult prin infirmierie. Leeds e o echipă imprevizibilă, care tocmai a călcat în picioare pe West Bromwich afară, cu 5-0.

Arsenal, deşi are absenţe grele (Sokratis, Partey, Ozil, Gabriel, David Luiz, Saka, Willian), şi i-a dat drumul înapoi la Schalke 04 lui Kolasinac, rămâne favorită pe terenul unui West Bromwich, al cărui antrenor, Sam Allardyce, înfricoşat de COVID la cei 66 de ani ai săi, cere cu disperare oprirea campionatului.

Liverpool, doar egaluri cu adversari modeşti în ultimele două meciuri

Duminică e momentul primei partide considerate atracţie a rundei. La Londra vine Manchester City, de la care doar Gabriel Jesus şi Kay Walker ar fi în izolare, pentru a juca pe terenul unui Chelsea în derivă, o singură victorie în ultimele cinci meciuri. Va fi greu pentru oamenii lui Lampard, City fiind neînvinsă de şase partide.

În fine, luni, 4 ianuarie, liderul cam şovăielnic Liverpool, cu două remize în ultimele partide în faţa unor echipe modeste, West Bromwich, chiar pe Anfield Road, şi Newcastle, merge în casa “sfinţilor”, la Southampton, care însă au scăzut turaţia, fără succes de patru meciuri. Jocul cormoranilor nu mai are însă nici incisivitatea şi gradul de periculozitate obişnuite şi Southampton ar putea profita de această formă scăzută a echipei lui Jurgen Klopp.