Etapa a 35-a din Premier League are loc în acest weekend şi se anunţă deosebit de interesantă pe trei fronturi, rămase deschise cel mai probabil până în ultimele minute ale sezonului. Este vorba de locurile 3 şi 4, care duc în grupele Champions League, de locurile 5-7, care trimit în Europa League şi de zona retrogradării, unde doar canarii de la Norwich nu vor mai cânta în mod sigur sezonul viitor în Premier League.

Etapa se întinde pe durata a trei zile, de sâmbătă, 11 iulie până luni, 13 iulie, inclusiv. Capul de afiş rămâne derbyul londonez Tottenham – Arsenal, care se joacă pentru un loc de Europa League, ambele echipe mai având doar acest obiectiv la acest moment, deşi financiar înseamnă mari pierderi.

Derbyul este programat duminică, 12 iulie, de la 18:30 pe noua bijuterie de stadion a lui Spurs. De la Tottenham vor lipsi Dele Alli, accidentat şi Eric Dier, la a doua etapă de suspendare. Arsenal are opt indisponbili, accidentaţi şi suspendatul Nketiah. Orice este posibil în acest meci, ţinând cont că ambele echipe au avut evoluţii extrem de inconstante.

Programul etapei a 35-a din Premier League

Sâmbătă, 11 iulie

LIVE Norwich – West Ham 0-0

LIVE Watford – Newcastle 0-0

ora 17:00 Liverpool – Burnley

ora 19:30 Sheffield United – Chelsea

ora 22:00 Brighton – Man. City

Duminică, 12 iulie

ora 14:00 Wolverhampton – Everton

ora 16:15 Aston Villa – Crystal Palace

ora 18:30 Tottenham – Arsenal

ora 21:00 Bournemouth – Leicester

Luni, 13 iulie, ora 22:00

Man. United – Southampton

Clasament Premier League înainte de etapa a 35-a

Care sunt meciurile din zona Champions League în etapa a 35-a din Premier League

În zona locurilor de Champions League lupta se dă pentru locurile 3 şi 4 între trei echipe, Chelsea, Leicester şi Manchester United, formaţia lui Ole Gunnar Solskjaer fiind cu o medie de puncte de campioană după pandemie, mergând din victorie în victorie.

Chelsea nu are parte de o deplasare lejeră, urmând a juca pe terenul nou promovatei Sheffield United, echipă care este revelaţia sezonului. Sheffield ocupă locul 7, care i-ar da dreptul să participe în Europa League, ce e drept nu direct în grupe, ci în play-off.

Meciuri grele pentru Chelsea şi Leicester

Acasă Sheffield United s-a dovedit a fi o echipă greu de îngenuncheat, care are o organizare defensivă foarte bună şi aşteaptă oportunităţi pe contraatac. Chelsea are nevoie de toate punctele, pentru a fi ferită de surprize, pentru că nu are decât două puncte peste locul 5, Manchester United.

Leicester este evident pe o pantă descendentă, cu o singură victorie în ultimele cinci etape. Joacă la Bournemouth, formaţie cu funia deasupra capului, pentru că are 28 de puncte şi este pe loc retrogradabil, la trei puncte de salvare. Bournemouth a făcut primul punct după şase meciuri, reuşind o remiză albă acasă cu Tottenham.

Manchester United poate profita

Manchester United este diavolul care stă la pândă, aşteptând orice jumătate de pas greşit din partea lui Chelsea sau a lui Liecester. Trupa norvegianului Solskjaer funcţionează perfect, tânărul Mason Greenwood e considerat deja mai bun ca Rashford în atac, iar la mijloc revenitul Pogba, alături de Bruno Fernandes, fac o placă turnantă fantastică. Southampton joacă bine, e foarte greu de învins, dar jocul foarte bun al lui United dă speranţe la o nouă victorie.

Pentru locurile de Europa League Manchester United sau oricare din echipele aflate acum în Top 4 care ar cădea pe poziţia a cincea nu ar avea probleme. Însă rămân în luptă locurile 6 şi 7, pe care sunt acum Wolverhampton şi Sheffield United. Arsenal, Tottenham şi chiar Burnley au şanse reale şi trebuie luate în calcul. Derbyul Tottenham-Arsenal e un meci direct, Sheffield United poate pierde locul 7, pentru că primeşte vizita lui Chelsea.

West Ham merge la retrogradata Norwich

Wolverhampton nu are meci uşor acasă, fiind şi în pană de rezultate, cu două eşecuri în ultimele două etape. Everton rămâne un adversar dificil, chiar dacă a pierdut şansele la Europa League. Burnley merge pe Anfield Road, un meci cu Liverpool înseamnă mereu infernul, însă acum cormoranii joacă doar de plăcere.

În zona suspinelor mai sunt de evitat locurile 18 şi 19, ocupate de Aston Villa şi Bournemouth. Echipa din Birmingham are 27 de puncte şi e penultima, Bournemouth are un punct mai mult. Nu sunt scutite de griji Watford, prima peste linie, 31 puncte şi la fel West Ham United. Aston Villa poate învia puţin dacă bate acasă pe Crystal Palace, fără obiectiv, Bournemouth are un meci cumplit cu Leicester, lui Watford nu îi va fi uşor acasă cu Newcastle. Teoretic, ar putea profita West Ham, meci la retrogradata Norwich, însă nimeni nu se aşteaptă la un non combat al gazdelor.