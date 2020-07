Etapa a 36-a Premier League începe marţi, 14 iulie şi se încheie vineri, 17 iulie. Coordonatele rămân aceleaşi, cu trei zone fierbinţi: locurile 3 şi 4 care duc în grupele Champions League, poziţiile de Europa League şi locurile 18 şi 19, care trebuiesc evitate, pentru a nu retrograda.

Decizia TAS, care dă dreptate celor de la Manchester City în litigiul cu UEFA, anulând suspendarea pe doi ani din cupele europene, pică foarte prost pentru cele trei cluburi care se luptă pentru a ocupa locurile de Liga Campionilor, pentru că dacă echipa lui Pep Guardiola ar fi rămas cu suspendarea, problema ar fi fost soluţionată cu happy-end şi pentru Chelsea, şi pentru Manchester United şi pentru Leicester.

Aşa, City va termina a doua şi este sigură că va juca şi sezonul viitor în grupele Champions League. Iar una dintre cele trei formaţii menţionate mai sus nu va ajunge la masa bogaţilor şi opiniile specialiştilor din Premier League indică pe Leicester, care a irosit mai bine de opt puncte avans faţă de Manchester United, pe vremea când ocupa lejer locul 3.

Programul etapei a 36-a din Premier League

Marţi, 14 iulie

ora 22:15 Chelsea – Norwich

Miercuri, 15 iulie

ora 20:00 Burnley – Wolverhampton

ora 20:00 Man. City – Bournemouth

ora 20:00 Newcastle – Tottenham

ora 22:15 Arsenal – Liverpool

Joi, 16 iulie

ora 20:00 Leicester – Sheffield United

ora 22:15 Southampton – Brighton

ora 22:15 Crystal Palace – Man. United

Vineri, 17 iulie

ora 22:00 West Ham – Watford

Clasament Premier League

Chelsea, Manchester United şi Leicester trebuie să câştige în etapa a 36-a din Premier League, pentru a rămâne în cursa pentru Champions League

Chelsea, zguduită din temelii, la Sheffield, etapa trecută, cu un umilitor eşec cu 3-0, are acum ocazia perfectă de a-şi reface moralul acasă în faţa deja retrogradatei Norwich şi de a pregăti finalul nebun de sezon, în care va mai juca la Liverpool şi acasă cu Wolves.

Manchester United, în mod clar cea mai în formă echipă din Premier League după pandemie, este aproape de o performanţă uriaşă. A recuperat un handicap considerabil şi este foarte aproape de a încheia între primele patru. Nu va fi uşor, pentru joacă acum la Londra, cu Crystal Palace, după care acasă cu West Ham şi în ultima etapă ar putea fi un meci decisiv pentru ambele echipe, la Leicester.

Şi lupta la Europa League e extrem de încinsă

„Vulpile” şi-au pierdut parcă instinctul de a vâna puncte şi acest lucru le pot costa enorm, pierzând nu doar locul 3, ci şi prezenţa în grupele Champions League. Călcate în picioare la Bournemouth de o echipă care nu mai câştigase de zece meciuri, vedetele lui Leicester au nevoie de un final perfect, dar meciurile sunt teribile. Acum, deloc uşoar acasă cu Sheffield United, apoi la Tottenham şi finala cu Manchester United, cel mai greu program dintre toate echipele care trag la Champions League.

Trei sunt locurile pentru Europa League. Unul va proveni de la echipa care nu va prinde Champions League. Wolverhampton, Sheffield United, Tottenham şi chiar Arsenal sau Burnley sunt gata pentru sprintul final. „Lupii” au meci la Burnley, la o rivală directă, apoi acasă cu Crystal Palace şi finalul la Chelsea.

Sheffield United, la un pas de Europa chiar în anul în care a promovat!

Revelaţia Sheffield United e la un pas de o formidabilă calificare în Europa League în anul promovării. Dar finişul nu e deloc uşor. Acum joacă la Leicester, apoi acasă cu Everton şi în final la Southampton. Tottenham mai speră după ce a rezolvat derby-ul cu Arsenal. Acum trebuie să joace la victorie la Newcastle, apoi la Londra vine Leicester şi finalul e un derby londonez, pe terenul lui Crystal Palace.

Arsenal a pierdut un tren important, odată cu eşecul din derbyul cu Tottenham, dar matematic încă are şanse, la fel ca Burnley. „Tunarii” primesc vizita campioanei Liverpool, care pare deja în vacanţă, apoi merg la Aston Villa, care e la un pas de Championship şi încheie cu altă formaţie din zona suspinelor, Watford. Burnley are acum meciul greu, acasă cu Wolves, dar apoi drum liber, afară la Norwich şi acasă cu Brighton.

Duel în cinci pentru evitarea retrogradării

La retrogradare sunt Aston Villa, Bournemouth, Watford şi West Ham United, ultimele două cu trei puncte mai mult decât Bournemouth şi patru peste cei din Birmingham. Misiunea cea mai grea o are Aston Villa. Joacă la Liverpool, cu Everton, în această etapă, apoi acasă cu Arsenal şi va încheia, dacă va mai conta, în meci direct, la Londra, cu West Ham. Bournemouth merge în misiune imposibilă la Manchester City, apoi vin „sfinţii” de la Southampton şi finalul e la Liverpool, cu Everton, arbitră a luptei la retrogradare.

Foarte greu este programul lui Watford. Acum are meci de totul sau nimic la Londra cu West Ham, apoi acasă cu Manchester City şi în ultima etapă la Arsenal, aşa că pericolul nu a trecut deloc. Şi West Ham are traseu cu mari probleme, pentru că acum e un joc foarte important şi direct cu Watford, apoi drum pe Old Trafford şi acasă cu Aston Villa, într-o posibilă altă finală pentru supravieţuire.