Premier League mai are de jucat 180 de minute din actualul sezon. Etapa a 37-a va avea loc marţi, 18 mai şi miercuri, 19 mai, pentru ca în weekend să bată gongul de final. Un singur obiectiv mai trebuie lămurit şi ţine atenţia multor iubitori ai fotbalului, în special ai celui din Insulă.

Programul etapei a 37-a din Premier League

Marți, 18 mai

LIVE Southampton – Leeds United 0-0

LIVE Manchester United – Fulham 0-0

ora 21:00 Brighton – Manchester City

ora 22:15 Chelsea – Leicester

Miercuri, 19 mai

ora 20:00 Everton – Wolverhampton

ora 20:00 Newcastle – Sheffield United

ora 20:00 Tottenham – Aston Villa

ora 21:00 Crystal Palace – Arsenal

ora 22:15 Burnley – Liverpool

ora 22:15 West Bromwich – West Ham

Este vorba de stabilirea echipelor care vor termina pe locurile 3 şi 4, ultimele poziţii care trimit la masa bogaţilor, în viitoarea ediţie a Champions League. Spunem locurile 3 şi 4, deoarece şi Leicester City, recent aureolată cu Cupa Angliei, nu este matematic sigură de faptul că va termina în primele patru.

Şi asta pentru că vulpile au parte de un program pe final de stagiune extrem de dificil. În etapa intermediară vor merge la Londra, ce coincidenţă, chiar pe Stamford Bridge, acasă la Chelsea, adică la echipa pe care tocmai au învins-o în finala Cupei!

Program infernal pentru Chelsea pe final de sezon

A fost după acel incredibil titlu cu Claudio Ranieri pe bancă al doilea trofeu din istoria lui Leicester City, prima victorie din confruntările directe cu Chelsea în istoricul Cupei Angliei şi revanşa după 56 de ani de la înfrângerea cu 3-2 din finala Cupei Ligii în faţa londonezilor.

Însă acum lucrurile se complică serios. Leicester mai are de jucat la Chelsea şi în ultima etapă acasă cu Tottenham, care chiar dacă va fi doar în Europa League, rămâne oricând un adversar de temut. Şi Chelsea tremură, pentru că trebuie să câştige cu Leicester, altfel poate sări pe locul 4 Liverpool, care are, teoretic, meci mai uşor la Burnley.

Liverpo0l, salvată de golul unui portar!

Am spus teoretic pentru că The Reds sunt de o inconstanţă incredibilă în acest sezon, după un succes de echipă mare pe Old Trafford, cu Manchester United având nevoie de miraculosul gol al portarului Alisson pentru a înfrânge opoziţia unei echipe de mult retrogradate, cum este West Bromwich Albion.

Chelsea se află prinsă între două focuri. Pe de o parte are imperios nevoie de punctele cu Leicester şi să învingă apoi şi la Birmingham pe Aston Villa, pentru a fi sigură de locul 4, cel puţin, pe de alta pe 29 mai este finala Champions League, la Porto, cu Manchester City şi nu e nici o garanţie că va lua trofeul pentru a fi sigură de prezenţa în Champions League.

Tuchel nu îşi poate permite să odihnească nici un titular

Asta înseamnă că antrenorul Thomas Tuchel e nevoit să rişte şi să joace toate meciurile cu formula cea mai bună, fără a o dihni vreun titular, spre deosebire de Manchester City, care deja de la partida de la Newcastle a început să folosească foarte multe rezerve şi să meanjeze titularii.

Liverpool şi-a adus fanii în pragul infarctului, pentru că fără acel gol venit de nicăieri reuşit de un Alisson care astfel şi-a şters toate păcatele, şi nu au fost puţine, din acest sezon, practic pentru cormorani cursa pentru Champions League ar fi luat deja sfârşit. Aşa, cu cel mai avantajos program, deplasare la Burnley şi apoi meci acasă cu Crystal Palace, trupa lui Jurgen Klopp are bune şanse de a fura la potou locul 4.