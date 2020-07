Live Blog Premier League etapa a 37-a. Aurier a plecat de la Tottenham pentru a se alătura familiei în Franța

Etapa a 37-a din Premier League, penultima din acest sezon, începe sâmbătă, 18 iulie şi se încheie tocmai miercuri, 22 iulie, ca urmare a faptului că în weekend patru dintre cele mai importante echipe (Manchester United, Manchester City, Arsenal şi Chelsea) vor susţine meciurile din semifinalele Cupei Angliei.

Liverpool priveşte relaxată, poate prea relaxată pentru gustul antrenorului Jurgen Klopp, acest final de sezon, fiind deja noua campioană, motiv pentru care evoluţiile din momentul realizării obiectivului au scăzut mult şi ca joc şi ca rezultate, iritându-l pe exigentul tehnician german.

De asemenea, urmare a verdictului dat de TAS, care a anulat sentinţa de suspendare pe doi ani din cupele europene, Manchester City nu mai are emoţii referitor la o nouă participare în grupele Champions League şi în discuţie vor fi până la ultimul fluier al stagiunii doar locurile 3 şi 4, pentru care se bat trei echipe: Chelsea, Leicester şi Manchester United.

Programul etapei a 37-a din Premier League

Sâmbătă, 18 iulie

ora 19:30 Norwich – Burnley

Duminică, 19 iulie

ora 16:00 Bournemouth – Southampton

ora 18:00 Tottenham – Leicester

Luni, 20 iulie

ora 20:00 Brighton – Newcastle

ora 20:0 0 Sheffield United – Everton

ora 22:15 Wolverhampton – Crystal Palace

Marţi, 21 iulie

ora 20:00 Watford – Man. City

ora 22:15 Aston Villa – Arsenal

Miercuri, 22 iulie

ora 20:00 Man. United – West Ham

ora 22:15 Liverpool – Chelsea

Clasament Premier League

UPDATE 18 iulie, ora 00:16 / Serge Aurier, fundașul francez al lui Tottenham, a zburat spre Franţa, pentru a fi alături de mama lui, după moartea violentă a fratelui. Christopher Aurier, 26 de ani, a decedat pe 13 iulie, după ce a fost împuşcat în abdoment în dimineaţa zilei de luni. Serge Aurier a declarat că nu simte niciun fel de ură sau dorinţă de răzbunare la adresa ucigaşului, dar se bucură că acesta s-a predat. Contrat aşteptărilor, fundaşul lui Tottenham a fost pe teren miercuri, în victoria 3-1 contra lui Newcastle, la numai două zile de la decesul fratelui său. Nu se ştie însă când va reveni la Londra și dacă va mai juca în cele două etape rămase din acest sezon, antrenorul Jose Mourinho precizând că totul depinde exclusiv de ceea ce îşi doreşte elevul său.

Luptă aspră pentru Champions League în etapa a 37-a din Premier League

„Diavolii” lui Ole Gunnar Solskjaer ar fi putut fi deja pe loc de Champions League, în detrimentul „vulpilor” din Leicester, dar au irosit, incredibil, în minutul 96 al meciului de acasă cu Southampton victoria, fiind egalaţi. În acest moment, Chelsea ocupă locul 3, cu 63 de puncte, iar Leicester şi Manchester United ţin aproape, cu 62 de puncte.

Runda e una de foc pentru Chelsea şi Leicester şi în mod normal ar trebui să avantajeze serios pe United. Asta pentru că trupa lui Frank Lampard, după semifinala cu Manchester United, de duminică, 19 iulie, va merge pe Anfield Road, miercuri, 22 iulie. Şi un meci acasă la Liverpool e un examen teribil chiar şi în actuala conjunctură cu cormoranii demult campioni.

Cea mai avantajată pare a fi Manchester United

Nici Leicester nu are parte de un meci uşor. Va juca duminică la Londra, împotriva unui Tottenham neînvins de patru meciuri şi care s-a apropiat la o singură lungime de Wolverhampton, ultimul loc de Europa League. Vulpile vor avea şi câteva absenţe importante, Albrighton, Maddison şi Chilwell.

În schimb, Manchester United va juca miercuri, 22 iulie, pe Old Trafford, cu West Ham United, echipă aflată în zona emoţiilor din subsol. Dacă nu vor reuşi să îi îndoaie pe ciocănari înseamnă că băieţii norvegianului Solskjaer nu merită să joace în Champions League.

Patru echipe se bat pentru locul de Europa League

Agitaţie mare şi în zona locurilor de Europa League. Locul 6, ocupat de Wolverhampton, 56 puncte, e ameninţat de Tottenham, 55, Sheffield United, 54 şi chiar Arsenal, 53. Lupii par a fi totuşi în continuare favoriţi, pentru că întâlnesc acasă pe Crystal Palace, o echipă fără nici o problemă.

Sheffield United joacă acasă cu Everton, un adversar imprevizibil, care poate fi bătut, dar care într-o zi bună este extrem de greu de îngenuncheat. Cum Arsenal are misiune foarte grea în semifinala Cupei, cu Manchester City, foarte probabil va merge marţi, 21 iulie, la victorie la Birmingham, situaţie care ar echivala cu condamnarea la Championship pentru Aston Villa. Ar fi pentru prima dată când o echipă, fie ea şi nou promovată, investeşte 150 de milioane în transferuri şi retrogradează la final de sezon!

Bournemouth şi Aston Villa, cele mai expuse echipe la retrogradare

Jos, unde se dau luptele pentru evitarea ultimelor două locuri care duc în Championship, lângă Norwich, sunt patru echipe: Bournemouth şi Aston Villa cele mai expuse, West Ham şi Watford, la mâna lor, dacă nu fac greşeli majore.

Bournemouth primeşte un oaspete extrem de incomod, Southampton şi dacă nu bate e capăt de linie, de Aston Villa am amintit că stau în faţa tunarilor. West Ham are misiune imposibilă pe Old Trafford şi Watford tremură, pentru că Manchester City e ultima echipă care şi-ar fi dorit să îi viziteze la reprezentaţia de adio pe teren propriu din acest sezon.