Etapa a patra din Premier League are loc în acest weekend, comprimată pe parcursul a numai două zile, sâmbătă, 3 octombrie şi duminică, 4 octombrie. Sunt câteva partide de mare atracţie, care reprezintă capetele de afiş ale rundei: Manchester United – Tottenham, Aston Villa – Liverpool şi Leeds United – Manchester City.

Primele patru meciuri au loc sâmbătă. Primul joc al rundei este un derby londonez, Chelsea – Crystal Palace. Aparent Chelsea este marea favorită, însă să nu uităm că la fel a fost şi în prima etapă, pe Old Trafford şi Manchester United a capotat cu 3-1.

Al doilea meci de top al zilei de sâmbătă este Leeds United – Manchester City. Nu va fi o partidă uşoară, nou promovata, avându-l pe El Loco Marcelo Bielsa pe bancă, jucând fără complexe cu oricine. De la echipa lui Pep Guardiola mai lipseşte, în afara lui Sergio Aguero şi brazilianul Gabriel Jesus.

Programul etapei a 4-a din Premier League

Sâmbătă, 3 octombrie

ora 14:30 Chelsea – Crystal Palace

ora 17:00 Everton – Brighton

ora 19:30 Leeds United – Man. City

ora 22:00 Newcastle – Burnley

Duminică, 4 octombrie

ora 14:00 Leicester – West Ham

Southampton – WB Albion

ora 16:00 Arsenal – Sheffield United

Wolverhampton – Fulham

ora 18:30 Man. United – Tottenham

ora 21:15 Aston Villa – Liverpool

Thiago Alcantara de la Liverpool e în carantină cu COVID

După ce a obţinut calificarea în sferturile de finală ale Cupei Ligii la lovituri de departajare pe terenul lui Liverpool tunarii de la Arsenal aşteaptă vizita lui Sheffield United, echipă pe care sezonul acesta nu o mai văd capabilă să repete sezonul excelent de la promovare şi mai degrabă să lupte pentru supravieţuire.

Campioana Liverpool va juca la Birmingham contra lui Aston Villa. Un singur meci a jucat noul sosit Thiago Alcantara pentru The Reds, la victoria de la Londra cu Chelsea şi acum este out infectat cu coronavirus. Şi căpitanul Henderson este incert, dar Jurgen Klopp are destule soluţii pentru a obţine cele trei puncte.

Jose Mourinho, faţă în faţă cu trecutul

Meciul cel mai aşteptat se va derula pe Old Trafford. Pentru că pe teren se vor afla trecutul şi prezentul din cariera lui Jose Mourinho. Portughezul vine cu Tottenham cu intenţia de exorciza diavolii, dar fără una dintre piesele de bază, vitezistul atacant sud-coreean Son, care va lipsi minim o lună, accidentat.

United mai are nevoie de jucători, antrenorul Ole Gunnar Solskjaer spunând răspicat acest lucru, însă şansele ca până luni, 5 octombrie să poată reuşi transferul lui Jadon Sancho de la Borussia Dortmund sunt aproape nule. Venirea olandezului Donny van de Beek nu este suficientă din punctul de vedere al tehnicianului norvegian.

Sunt aşteptate mutări de ultim moment până luni

Până luni, 5 octombrie este de aşteptat ca în Premier League să mai fie perfectate câteva achiziţii importante. Cluburile care ar putea cheltui pe ultima sută de metri sunt cele două grupări din Manchester, Liverpool, Arsenal, Wolverhampton şi Leeds United.

Toate acestea au făcut declaraţii, în special prin antrenorii lor, asupra necesităţii de acoperi problemele constatate pe unele posturi prin aducerea unor jucători pe ultima sută de metri. Însă nu doar echipele enunţate mai sus pot face mutaţii, ci şi formaţiile care se află deja în impas şi care au identificat care sunt carenţele ce trebuie remediate.