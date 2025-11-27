Live video România – Croația, CM Handbal Feminin 2025. Totul despre debutul tricolorelor la turneul final

Campionatul Mondial de handbal feminin 2025 începe în forță pentru România, cu un meci împotriva Croației, la Rotterdam. Ultimul meci direct a fost dramatic!
Primul meci al României, cel contra Croației, la CM2025 de handbal feminin este programat joi, 27 noiembrie, de la ora 19:00. Cele două naționale fac parte din Grupa A, alături de Danemarca și Japonia, care se vor duela în aceeași zi, de la 21:30.
Partida de handbal feminin dintre România și Croația va fi transmisă la tv pe posturi Digi Sport 2 și Prima Sport 2. Online, meciul se vede live stream pe Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go, care difuzează conținutul canalelor tv menționate anterior.
În grupa A preliminară, România va disputa trei partide. După meciul contra Croației, pentru selecționata pregătită de Ovidiu Mihăilă urmează meciurile cu Japonia și Danemarca.
După grupele preliminare, urmează faza grupelor principale. Primele trei clasate din fiecare grupă preliminară avansează în faza următoare. Și vor continua cu punctele acumulate în prima fază, punctele obținute contra celorlalte două naționale calificate mai departe. Programul complet al Campionatului Mondial de Handbal Feminin 2025 este disponibil aici.
Croația are multe absențe importante (Katarina Jezic, Ana Debelic etc.) și 7 debutante la Mondial, ceea ce face echipa foarte tânără.
România și Croația s-au întâlnit de 4 ori în ultimii 10 ani. Iar tricolorele au palmaresul de partea lor, cu trei victorii și o înfrângere. Ultimele două directe au fost câștigate de tricolore, în preliminariile pentru Euro 2024. România s-a impus pe teren propriu cu 26-24, iar la retur a fost un meci cu adevărat dramatic. În minutul 53, croatele aveau 23-19, dar scorul final a fost România – Croația 25-23. Croația nu a mai înscris deloc, iar tricolorele au punctat de două ori în ultimul minut de joc pentru un succes la două goluri diferență.
Ambii selecționeri au prefațat partida de debut de la Campionatul Mondial. Ovidiu Mihăilă a declarat „Responsabilitatea contează foarte mult, motivația va exista cu siguranță, pentru că le cunosc foarte bine și-și doresc foarte mult, dar și echilibrul care-ți dă o liniște interioară să te poți exprima la adevărata valoare”.
De partea cealaltă, Ivica Obrvan a spus „ceea ce este sigur este că toate jucătoarele care sunt aici alături de noi, inclusiv staff-ul tehnic și cei responsabili de logistică, vor da maximum în eforturile și dorința lor de a încerca să câștige un loc în faza secundă într-o grupă extrem de dificilă, ceea ce ar fi un mare succes în acest moment. Undeva în noi există dorință și calitate. Dacă vom surprinde și vom reuși să câștigăm unul sau două meciuri și, eventual, să avansăm în runda a doua, continuând cu încă trei meciuri de înaltă calitate, ar fi minunat”.
La casele de pariuri, România este favorită certă în fața adversarei sale. Cotă 1,15 au primit tricolorele pentru un succes, în timp ce croatele au 7,00. O eventuală remiză este aduce un multiplicator de 15,00.
Sunt șanse mari să fie un meci cu destule reușite, iar „peste 49,5 goluri” are cotă 1,62. Iar o victorie a României la cel puțin patru goluri diferență vine cu o cotă de 1,55.
Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile importante legate de meciul România – Croația! Actualizări live de scor și clasament, statistici și reacțiile de la finalul jocului ale lui Ovidiu Mihăilă și ale jucătoarelor sale sunt pe site-ul nostru.