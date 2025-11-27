Live video România – Croația, CM Handbal Feminin 2025. Totul despre debutul tricolorelor la turneul final

ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial de handbal feminin 2025 începe în forță pentru România, cu un meci împotriva Croației, la Rotterdam. Ultimul meci direct a fost dramatic!

România – Croația, debutul tricolorelor la Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025

Primul meci al României, cel contra Croației, la CM2025 de handbal feminin este programat joi, 27 noiembrie, de la ora 19:00. Cele două naționale fac parte din Grupa A, alături de Danemarca și Japonia, care se vor duela în aceeași zi, de la 21:30.

ADVERTISEMENT

Cum urmărești meciul România – Croația. Cine transmite la tv CM 2025 de Handbal

pe posturi Digi Sport 2 și Prima Sport 2. Online, meciul se vede live stream pe Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go, care difuzează conținutul canalelor tv menționate anterior.

Programul României la CM 2025

În grupa A preliminară, România va disputa trei partide. După meciul contra Croației, pentru selecționata pregătită de Ovidiu Mihăilă urmează meciurile cu Japonia și Danemarca.

ADVERTISEMENT

România – Japonia (29 noiembrie, ora 19:00)

(29 noiembrie, ora 19:00) România – Danemarca (1 decembrie, ora 21:30)

Cum se califică România

După grupele preliminare, urmează faza grupelor principale. Primele trei clasate din fiecare grupă preliminară avansează în faza următoare. Și vor continua cu punctele acumulate în prima fază, punctele obținute contra celorlalte două naționale calificate mai departe.

ADVERTISEMENT

Lotul României

Selecționer: Ovidiu Mihăilă

Ovidiu Mihăilă Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)

Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila) Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)

Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București) Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)

Alicia Gogîrlă (SCM Craiova) Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)

Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița) Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)

Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea) Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)

Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid) Extreme stânga:Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)

Lotul Croației

Selecționer: Ivica Obrvan

Ivica Obrvan Portari: Lucija Besen (RK Podravka), Petra Marinovic (RK Podravka)

Lucija Besen (RK Podravka), Petra Marinovic (RK Podravka) Extreme dreapta: Katja Vukovic (Podravka), Tina Barisic (Podravka), Ema Balasko (Lokomotiva Zagreb)

Katja Vukovic (Podravka), Tina Barisic (Podravka), Ema Balasko (Lokomotiva Zagreb) Interi dreapta: Kristina Prkacin (Podravka), Hannah Vuljak (Podravka), Iva Bule (Dalmatinka)

Kristina Prkacin (Podravka), Hannah Vuljak (Podravka), Iva Bule (Dalmatinka) Coordonatori: Iva Zrilic (Lokomotiva Zagreb), Ana Malec (Lokomotiva Zagreb), Lana Jurina (ZRK Koka)

Iva Zrilic (Lokomotiva Zagreb), Ana Malec (Lokomotiva Zagreb), Lana Jurina (ZRK Koka) Pivoți: Sara Senvald (Podravka), Veronika Babara (Podravka)

Sara Senvald (Podravka), Veronika Babara (Podravka) Interi stânga: Dejana Milosavljevic (HC Dunărea Brăila), Katarina Pavlovic (Alba Fehervár KC), Tena Petika (SV Union Halle Neustadt)

Dejana Milosavljevic (HC Dunărea Brăila), Katarina Pavlovic (Alba Fehervár KC), Tena Petika (SV Union Halle Neustadt) Extreme stânga: Lea Zetovic (Lokomotiva Zagreb), Andrea Simara (Podravka), Lara Buric (Lokomotiva Zagreb)

Croația are multe absențe importante (Katarina Jezic, Ana Debelic etc.) și 7 debutante la Mondial, ceea ce face echipa foarte tânără.

Statistici România – Croația. Rezultate anterioare

România și Croația s-au întâlnit de 4 ori în ultimii 10 ani. Iar tricolorele au palmaresul de partea lor, cu trei victorii și o înfrângere. Ultimele două directe au fost câștigate de tricolore, în preliminariile pentru Euro 2024. România s-a impus pe teren propriu cu 26-24, iar la retur a fost un meci cu adevărat dramatic. În minutul 53, croatele aveau 23-19, dar scorul final a fost România – Croația 25-23. Croația nu a mai înscris deloc, iar tricolorele au punctat de două ori în ultimul minut de joc pentru un succes la două goluri diferență.

ADVERTISEMENT

Croația – România 23-25 (3 martie 2024)

România – Croația 26-24 (28 februarie 2024)

Croația – România 25-20 (10 decembrie 2020)

România – Croația 31-26 (6 decembrie 2016)

Ce au spus cei doi antrenori înainte de meci

Ambii selecționeri au prefațat partida de debut de la Campionatul Mondial. „Responsabilitatea contează foarte mult, motivația va exista cu siguranță, pentru că le cunosc foarte bine și-și doresc foarte mult, dar și echilibrul care-ți dă o liniște interioară să te poți exprima la adevărata valoare”.

De partea cealaltă, Ivica Obrvan a spus „ceea ce este sigur este că toate jucătoarele care sunt aici alături de noi, inclusiv staff-ul tehnic și cei responsabili de logistică, vor da maximum în eforturile și dorința lor de a încerca să câștige un loc în faza secundă într-o grupă extrem de dificilă, ceea ce ar fi un mare succes în acest moment. Undeva în noi există dorință și calitate. Dacă vom surprinde și vom reuși să câștigăm unul sau două meciuri și, eventual, să avansăm în runda a doua, continuând cu încă trei meciuri de înaltă calitate, ar fi minunat”.

Cote și ponturi pariuri România – Croația

La casele de pariuri, România este favorită certă în fața adversarei sale. Cotă 1,15 au primit tricolorele pentru un succes, în timp ce croatele au 7,00. O eventuală remiză este aduce un multiplicator de 15,00.

Sunt șanse mari să fie un meci cu destule reușite, iar „peste 49,5 goluri” are cotă 1,62. Iar o victorie a României la cel puțin patru goluri diferență vine cu o cotă de 1,55.

România – Croația, Campionatul Mondial de Handbal. Live blog pe FANATIK.ro

Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile importante legate de meciul România – Croația! Actualizări live de scor și clasament, statistici și reacțiile de la finalul jocului ale lui Ovidiu Mihăilă și ale jucătoarelor sale sunt pe site-ul nostru.