Live blog România – Danemarca, CM Handbal Feminin 2025. Bătălia pentru primul loc în grupă

ADVERTISEMENT

România și Danemarca își dispută primul loc din grupa preliminară A de la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, ediția 2025.

România – Danemarca, meciul decisiv pentru stabilirea câștigătoarei grupei A

Atât România, cât și Danemarca au câștigat primele două partide de la CM2025 la handbal feminin. Tricolorele au trecut cu și .

ADVERTISEMENT

În schimb, Danemarca a făcut o demonstrație de forță, demolând Japonia cu 36-19 și pe Croația cu 35-24. În meciul direct, din etapa 3, nordicele au prima șansă la victorie. De altfel, ele au fost favorite la câștigarea grupei încă de la tragerea la sorți.

România – Danemarca se joacă luni, 1 decembrie, de la ora 21:30. În paralel se va disputa și celălalt meci al grupei, între Croația și Japonia, pentru stabilirea celei de-a treia calificată în grupele principale.

ADVERTISEMENT

Clasamentul în grupa României

După primele două etape, Danemarca și România au maximum de puncte, 4, în timp ce Croația și Japonia sunt pe zero.

ADVERTISEMENT

Danemarca 4 puncte (golaveraj 71-43) România 4 puncte (64-51) Croația 0 puncte (48-68) Japonia 0 puncte (46-67)

Cum urmărești meciul România – Danemarca. Cine transmite la tv CM 2025 de Handbal

Întregul Campionat Mondial de Handbal Feminin 2025 se vede pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Iar România – Danemarca nu face excepție. Mai mult, fiind cel mai importat meci de până acum, el va fi transmis pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Partida poate fi urmărită și în format live stream, pe platformele Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go, care retransmit pe internet conținutul posturilor tv ce difuzează jocul la tv.

ADVERTISEMENT

Programul României la CM 2025

, pentru România, după meciul cu Danemarca, urmează meciurile din grupa principală.

Mai mult, tricolorele își vor păstra „zestrea” de puncte și goluri din meciul cu Danemarca și cel contra naționalei care va termina pe locul 3. Iar în grupa principală va juca doar contra echipelor care vin din grupa B.

Indiferent că va termina grupa preliminară prima sau a doua, România va mai juca 3 meciuri, pe 3, 5 și 7 decembrie, contra celor trei formații calificate din grupa B. În momentul de față, Ungaria și Elveția sunt două dintre viitoarele adversare, urmând ca ultima să se decidă între Senegal și Iran.

Statistici România – Danemarca. Rezultate anterioare

Din păcate pentru noi, statistica directelor dintre România și Danemarca este clar în favoarea nordicelor în ultimii ani. Danezele au câștigat cele mai recente 6 confruntări. Ultimul succes românesc a fost la Jocurile Olimpice din 2016. Iar cu un an înainte, România scotea Danemarca în sferturile Mondialului din 2015, după reprize de prelungiri, și câștiga bronzul.

Ce a spus selecționerul României înainte de meci

Chiar dacă Danemarca este favorită, . La finalul victoriei cu Japonia, antrenorul a declarat „Felicitări pentru fete, e importantă pentru România această victorie. Fetele nu vor sărbători în seara asta. Le-am zis să stea focusate pentru următorul meci. Vom vedea ce se va întâmpla. Insulele Feroe au câștigat cu Spania, a fost o surpriză, de ce noi să nu facem o surpriză cu Danemarca?”.

Cote și ponturi pariuri România – Danemarca

Danemarca a câștigat la diferențe de peste 10 goluri primele două jocuri, în timp ce România nu a reușit să facă acest lucru împotriva acelorași adversare. Nici nu e de mirare, deci, ca daneze sunt favorite în meciul direct. O victorie a nordicelor are cotă 1,06, iar una românească e cotată la 15,00. Un rezultat de egalitate vine cu multiplicator 24,00.

Nu este deloc imposibil să vedem un meci cu multe goluri, iar „peste 55,5 goluri” are cotă 1,58. Un rezultat pozitiv pentru România ar fi pe placul suporterilor, dar pariorii pot profita chiar și de o înfrângere, dacă nu e la mai mult de 7 goluri. „România handicap +7,5” are cotă 1,95.

România – Danemarca, Campionatul Mondial de Handbal. Live blog pe FANATIK.ro

Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile referitoare la partida România – Danemarca! Pe site-ul nostru ai actualizări live de scor și clasament, statistici și reacțiile de la finalul jocului ale lui Ovidiu Mihăilă și ale jucătoarelor sale.