Live Blog România – Germania. „Tricolorii” pregătesc Molotovul pentru „panzere”

România a obţinut cele trei puncte la debutul în preliminariile CM 2022, învingând cu 3-2 Macedonia de Nord la capătul unui meci în care au existat multe lumini, dar şi multe umbre în evoluţia echipei pregătite de Mirel Rădoi, umbrele însemnând o defensivă cu mult prea multe greşeli, unele de curtea şcolii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Importante sunt punctele, însă acum urmează un meci de cu totul altă factură, în care adversarul este cu câteva ştachete mai sus decât Pandev şi compania, un adversar cu un CV absolut impresionant la nivel mondial şi european.

Germania reprezintă unul dintre etaloanele de valoare ale balonului rotund, o echipă cu numeroase trofee în vitrină şi care impune respect oriunde s-ar afla. A considera Germania că se află pe o pantă descendentă după acel scurtcircuit din Liga Naţiunilor din Spania, când a fost spulberată cu 6-0, ar fi o enormă greşeală, pentru că nemţii după astfel de momente devin şi mai puternici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Germania are trei jucători out pentru meciul de la Bucureşti

Germania este indiscutabil favorita grupei J la calificarea directă, adică la primul loc, dar asta nu înseamnă că „tricolorii” trebuie să intre pe teren precum vasalii faţă de nobilii în faţa cărora îngenuncheau, pentru că este şansa acestei echipe în care au apărut mulţi jucători tineri de mare valoare să demonstreze că nu cunoaşte nici frica, nici obiedenţa.

Echipa lui Joachim Low are o problemă serioasă în privinţa stării de sănătate a unor jucători, pentru că tocmai acum, la startul preliminariilor, coronavirusul s-a furişat în vestiarul germanilor şi deja i-a făcut KO pe Jonas Hofman de la Monchengladbach şi Marcel Halstenberg de la RB Leipzig, intraţi în izolare. În plus, cel mai bun pasator, Toni Kroos, deja a revenit la Madrid, după ce s-a accidentat.

ADVERTISEMENT

Chiar şi aşa, oaspeţii au în continuare foarte multă calitate în lot şi foarte posibil îl vom vedea la Bucureşti, măcar pentru câteva minute, în repriza a doua, pe tânărul Musiala de la Bayern Munchen, debutant cu Islanda la 18 ani.

Florin Tănase şi Valentin Mihăilă, bilele albe ale României în meciul cu Macedonia de Nord. Bila neagră: s-a accidentat Florinel Coman

Mirel Rădoi poate fi foarte mulţumit de evoluţia „lupilor tineri” aruncaţi în luptă cu Macedonia de Nord, în special Florin Tănase şi Valentin Mihăilă, însă trebuie să caute soluţii urgent pentru a remedia marile probleme din apărare, unde tocmai cel mai experimentat jucător, căpitanul Chiricheş, a fost la un pas să-şi îngroape colegii, făcând cel mai slab meci sub „tricolor”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Macedonia de Nord a avut multe acţiuni periculoase şi a reuşit două goluri în mai puţin de două minute, semn al unei vulnerabilităţi excesive a apărării României, în special pe axul central. Acolo trebuie umblat urgent şi reparată situaţia, altminteri Germania ne va folosi drept sparring-partner.

L-am pierdut pe Florinel Coman, accidentat în meciul de joi, dar l-am câştigat pe Vali Mihăilă, expressul care a trecut ca fulgerul prin apărarea adversă şi a marcat un gol care la această oră deja îi aduce multe căutări pe Google din partea marilor cluburi din Europa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am zdrobit Germania în amicalul din 2004

Cu Germania, nu am reuşit niciodată să câştigâm o partidă oficială. Am făcut egal 1-1 la EURO 2000, gol al lui Viorel Moldovan, şi am pierdut la EURO 1984 cu 1-2, gol al lui Coraş. Dar avem acel meci de referinţă din 2004, când pe stadionul Giuleşti îi demolam cu 5-1 în amical.

La acest moment, Rădoi are câteva certitudini, cuplul de închizători Marin – Stanciu, trioul din spatele vârfului Man – Tănase – Mihăilă. Rămâne să se decidă dacă va continua cu Niţă în poartă, cu Ovidiu Popescu şi Nicuşor Bancu fundaşi laterali şi să decidă dacă pe centru vor fi tot gafeurii Chiricheş şi Burcă sau măcar unul dintre ei îi va face loc lui Nedelcearu.

ADVERTISEMENT

Apărarea, punctul vulnerabil al oaspeţilor

Germania are foarte multe soluţii ofensive care ne pot produce mari probleme în apărare şi beneficiază de jucători de calitate la mijloc, abili în a găsi cele mai potrivite culoare pentru oamenii din faţă. Punctul vulnerabil este oarecum apărarea, puţin cam lentă şi central şi pe benzi, ceea ce poate fi exploatat de viteza lui Mihăilă şi învăluirile lui Tănase.

Casele de pariuri consideră că România aproape că nici nu există în faţa Germaniei, care a primit cotă de 1,35 pentru victorie. 9,50 este cota pentru succesul României şi 1,85 pentru măcar un gol marcat în poarta lui Neuer.