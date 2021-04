Vineri, 16 aprilie şi sâmbătă, 17 aprilie, Sala Sporturilor din Cluj Napoca este din nou gazda unui important eveniment din tenisul feminin, capitol la care în ultimii ani fetele noastre au oferit destule momente de mare spectaculozitate şi de mare dramatism, ajungând să joace o semifinală cu Franţa. De această dată echipa României va întâlni în barajul grupei Mondiale a fostei Fed Cup, rebotezată de acum Billie Jean King Cup, în onoarea fostei mari campioane americane de culoare, reprezentativa Italiei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Programul meciului România – Italia în barajul Billie Jean King Cup

Vineri, 16 aprilie

Irina Bara – Elisabetta Cocciarreto 1-6, 4-6

LIVE Mihaela Buzărnescu – Martina Trevisan 2-6, 6-2, 6-6

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sâmbătă, 17 aprilie

ora 15.30 Irina Bara – Martina Trevisan

ora 17:00 Mihaela Buzărnescu – Elisabetta Cocciarreto

ADVERTISEMENT

Meciul de dublu se mai joacă doar dacă scorul este egal

Nu ar fi fost un adversar de care să ne speriem dacă lotul nostru ar fi cuprins cele mai bune jucătoare din top 100, în frunte cu campioana Simona Halep. Echipa României are acum şi un nou căpitan, unul jucător, în persoana Monicăi Niculescu, aceasta având parte de un debut teribil de greu în condiţiile actuale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Asta pentru că Simona Halep s-a jucat de-a alba-neagra cu naţionala, declarând la început că nu va participa, apoi s-a răzgândit şi a anunţat că vine, pentru că în final, după turneul de la Miami, singurul unde a fost prezentă după Australian Open să declare din nou forfait, adevărul fiind că ea nu va fi prezentă nici la turneul pe zgură de la Stuttgart, considerând că nu este aptă fizic.

România are foarte multe absenţe din jucătoarele de top 100

Din păcate, seria absenţelor nu s-a oprit aici. Sorana Cârstea nu a putut fi convinsă să revină la sentimente mai bune faţă de echipa naţională, Irina Begu nu a putut fi nici ea prezentă, tot din motive medicale şi ultima care a declarat forfait medical este Patricia Ţig, puştoiaca Jaqueline Cristian nu a fost convocată. La fel nici Ana Bogdan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Astfel că Monica Niculescu este nevoită să trimită pe teren două jucătoare de vârste total opuse, ambele clasate una lângă alta în ierarhia WTA: Irina Bara, locul 136, 26 ani, fără nici o performanţă notabilă în carieră până la această vârstă şi Mihaela Buzărnescu, locul 137 , 37 ani, care de la acea teribilă accidentare de la Cincinnati, cu ruptură de ligamente, nu a mai putut reveni niciodată la forma care o adusese în top 10. Pentru eventualul meci de dublu Monica Niculescu a decis că va intra pe teren alături de Gabriela Ruse.

Nici vedeta Italiei, Camila Giorgi, nu este prezentă

Nici Italia nu are nume extraordinare, de altfel Sara Erani e la apus de carieră. Căpitanul Tathiana Garbin are jucătoare tinere, în curs de afirmare în ultimul an, precum Marta Trevisan 27 ani, locul 99 WTA, dar şi Elisabeta Cocciarreto, 20 ani, locul 111, alături de acestea mai figurând pentru dublu Jasmine Paolini şi Giulia Gatto Motincone. Lipseşte cea mai bine cotată jucătoare, Camila Giorgi.

ADVERTISEMENT

Programul zilei de vineri, prima din cele două zile de meciuri, va fi deschis de întâlnirea dintre Irina Bara şi Elisabeta Cocciaretto. După care Mihaela Buzărnescu va încerca să o oprească prin experienţa ei superioară, singurul atuu de care dispune, pe Marta Trevisan.

Dublul se joacă dacă scorul este egal după partidele de simplu

În cea de-a doua zi vor avea loc meciurile de simplu Irina Bara – Marta Trevisan şi Mihaela Buzărnescu – Elisabeta Cocciarreto şi doar dacă scorul va fi egal şi necesar jocul de dublu pentru desemnarea echipei care va merge mai departe atunci se va derula şi această întâlnire. Altfel, dacă una din echipe s-a desprins la 3-1 dublul nu se va mai ţine.

ADVERTISEMENT

Misiunea fetelor noastre este foarte grea în condiţiile atâtor absenţe cu greutate, dar căpitanul Monica Niculescu rămâne optimistă şi aminteşte că echipa naţională a mai izbutit şi în trecut să se califice fără o avea pe Simona Halep pe teren. Ce e drept, erau însă fie Irina Begu, Alexandra Dulgheru, Andrea Mitu şi Sorana Cârstea.