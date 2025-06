Live blog România U19 la EURO 2025. Obiectiv îndrăzneț anunțat de selecționerul Ion Marin

România U19 s-a reunit spre finalul lunii mai pentru a pregăti Campionatul European din această vară, care se va disputa în țara noastră, la București, Ploiești și Voluntari. „Tricolorii” vor debuta la turneul final pe 13 iunie.

UPDATE: Obiectivul anunțat de selecționerul Ion Marin

Ion Marin este selecționerul naționalei României U19. Direct din cantonamentul „tricolorilor”, antrenorul a anunțat obiectivul pentru Campionatul European U19 din această vară, care are loc chiar în România.

„Eu am propus și am spus că obiectivul acestei echipei U19 este o semifinală. Ei, jucătorii, au mers mai departe, au zis că jucăm finala. Haideți să câștigăm grupa sau să terminăm pe 2 și să ne calificăm mai departe”, a declarat Ion Marin, selecționer al României U19 încă din 2022, conform .

„Individual au crescut. Bucuria cea mai mare pe care o am este că în ultimul an și trei luni, noi am reușit să constituim un grup foarte puternic. Pentru acest Campionat European ne bazăm, în primul rând, pe echipă, pe grup. Am reușit să stabilim un sistem de joc destul de aprofundat, discutat, acceptat și asumat”, a mai spus Ion Marin.

România U19 se pregătește pentru Campionatul European găzduit de țara noastră

În funcție de situația de la echipele de club, fotbaliștii naționalei U19 a României s-au reunit începând cu 23 mai la București și s-au alăturat lotului condus de experimentatul tehnician Ion Marin (70 de ani), care se află la cârma acestei generații din 2022, când naționala era cea U16.

„Tricolorii” se pregătesc intens pentru turneul final, cu câte două antrenamente pe zi, conform . Selecționerul a convocat un lot preliminar de 25 de fotbaliști, care se va reduce la 20 înainte de Campionatul European, iar pe listă se află nume importante din Superligă, dar și mai mulți jucători din străinătate.

Partidele de la turneul final se vor disputa în perioada 13-26 iunie, pe patru stadioane: Giuleşti şi „Arcul de Triumf”, din București, „Ilie Oană” din Ploiești și „Anghel Iordănescu” din Voluntari.

Lotul preliminar convocat de selecționerul Ion Marin

Portari: Máté Simon (FK Csikszereda), Rafael Munteanu* (Câmpulung Muscel / Farul Constanța), Codruț Sandu (Dinamo București);

Fundași: Alin Chinteș* (Unirea Ungheni / Universitatea Cluj), Ionuț Cercel (FCSB), Emanuel Marincău (Mainz 05 / Germania), Darius Fălcușan (Empoli FC / Italia), Alexandru Ureche (Budapesti VSC / Ungaria), Raul Marița (Greuther Furth / Germania), Răzvan Călugăr* (Unirea Alba Iulia / AFC Hermannstadt), Matei Marin (Steaua București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina);

Mijlocași: Ianis Tarbă (Celta Vigo / Spania), Remus Guțea (FC Voluntari), Luca Szimionaș (Hellas Verona / Italia), Corrado Fulga (Ternana Calcio / Italia), David Matei** (Steaua București / Universitatea Craiova), David Păcuraru* (Steaua București / Farul Constanța), Mihai Toma (FCSB), Luca Băsceanu (Farul Constanța);

Atacanți: Alexandru Stoian (FCSB), Jason Vescan-Kodor (Lecce / Italia), Vlad Dănciuțiu (Austin FC II / SUA), David Barbu (Universitatea Craiova), Ioan Vermeșan (Hellas Verona / Italia).

*În cazul jucătorilor care în sezonul 2024-2025 au evoluat sub formă de împrumut, au fost trecute în paranteză atât echipele la care au jucat, dar și cele de care aparțin

**David Matei a jucat în sezonul 2024-2025 la Steaua București, dar a fost transferat de Universitatea Craiova și prezentat după terminarea stagiunii

Programul României U19 la EURO 2025

, iar mai apoi, . România a fost repartizată în grupa A, alături de Danemarca, Muntenegru și Spania, în timp ce în grupa B vor participa Germania, Anglia, Norvegia și Țările de Jos. Programul României în grupa de la Campionatul European U19 va fi următorul:

Vineri, 13 iunie, ora 21:00: România – Muntenegru, Stadion „Arcul de Triumf”, București;

– Muntenegru, Stadion „Arcul de Triumf”, București; Luni, 16 iunie, ora 21:00: România – Spania, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari;

– Spania, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari; Joi, 19 iunie, ora 20:00: Danemarca – România , Stadion „Arcul de Triumf”, București.

Suporterii care doresc să fie prezenți la meciurile de la EURO pot achiziționa tichete de pe site-ul . La partidele din faza grupelor, biletele vor costa 4 euro la categoria 1 și 3 euro la categoria 2, pentru disputele din semifinale acestea sunt disponibile la prețul de 5 euro pentru categoria 1 și 4 euro pentru categoria 2, iar la finală tichetele vor costa 7 euro la categoria 1 și 5 euro la categoria 2.

Prezentarea adversarilor României din grupa A

România se va lupta pentru calificarea în semifinale din grupa A cu Muntenegru, Spania și Danemarca. Pentru muntenegreni, generația 2006 este prima de la independența țării care obține calificarea la un turneu final UEFA, indiferent că este vorba despre juniori sau seniori.

„În trecut, România și Muntenegru s-au mai întâlnit într-un singur meci oficial la nivel U19. Se întâmpla în octombrie 2014, în cadrul preliminariilor pentru Campionatul European din 2015, organizat de Grecia. Atunci, muntenegrenii s-au impus la limită, 1-0.

În meciul 2 din Grupa A întâlnim Spania, campioana en-titre din 2024, dar și naționala cu 9 trofee la UEFA EURO U19. Ne-am întâlnit cu spaniolii în octombrie 2024, în cadrul unui turneu UEFA de pregătire a Campionatului European din această vară. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Încheiem meciurile din faza grupelor cu un duel contra Danemarcei. Contra nordicilor contabilizăm un singur duel U19 direct în 2015, amical, câștigat de danezi”, a precizat FRF.