LIVE BLOG | România U20. Când și cu cine joacă elevii lui Adrian Iencsi în Elite League

România U20 este gata pentru duelurile din această lună din cadrul Elite League. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre reprezentativa de tineret condusă de Adrian Iencsi
12.11.2025 | 11:32
LIVE BLOG Romania U20 Cand si cu cine joaca elevii lui Adrian Iencsi in Elite League
România U20 în Elite League. Cu cine joacă micii „tricolori”. Sursa Foto: FRF.ro.
România U2o revine în teren pentru cele două meciuri din această lună. Adrian Iencsi și cei 23 de „tricolori” convocați sunt gata să ofere cel mai bun fotbal posibil. Află pe FANATIK.ro toate detaliile.

Când și cu cine joacă România U2o

Echipa națională U20 a României are parte, în perioada 9-18 noiembrie, de două meciuri din cadrul Elite League. „Tricolorii” vor da piept cu reprezentativele similare ale Germaniei, campioana en-titre a competiției, și Portugaliei, liderul la zi.

Primul meci, cel contra Germaniei, are loc vineri, 14 noiembrie, ora 16:00, pe Oliva Nova (Spania), în timp ce al doilea, cu Portugalia, va avea loc luni, 17 noiembrie, ora 19:30, pe Estadio Juventude Sport Clube. Elevii lui Adrian Iencsi vin după un zdrobitor 1-5 cu Cehia U20 luna trecută.

Unde poți vedea meciurile României U20

Atât românii din țară, cât și cei din străinătate, pot urmări meciurile naționalei U20. Pentru cei care nu vor să rateze partidele micilor „tricolori”, vizionarea celor două partide se poate face prin intermediul canalului TV Digi Sport și a platformei FRF.TV. Următoarea acțiune a naționalei României U20 va avea loc în martie 2026 (meciuri contra Poloniei U20 și Elveției U20).

Clasament Elite League. Ce loc ocupă România U20

Portugalia U20 este liderul autoritar, având maximul de puncte după primele 4 meciuri jucate. La capătul opus se află Italia, fără niciun punct. Iată cum arată ierarhia completă:

Clasament România U20 înainte de meciurile din Elite League

Lotul convocat de Adrian Iencsi pentru meciurile naționalei U20 a României

Adrian Iencsi a convocat 23 de jucători în total (3 sunt portari, 8 fundași, 9 mijlocași și 3 atacanți). În componența lotului se regăsesc 5 fotbaliști de la cluburi din străinătate. Iată lotul complet:

  • Portari: Máté Simon (FK Csíkszereda), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj);
  • Fundași: Alin Chinteș (Universitatea Cluj), Ionuț Cercel (FCSB), Adrian Iancu (Concordia Chiajna), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Emanuel Marincău (Mainz 05 / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Fürth / Germania);
  • Mijlocași: David Irimia (Metaloglobus București), David Paraschiv (Petrolul Ploiești), David Păcuraru (Concordia Chiajna), Eric Vînău (ASA Târgu Mureș), Tudor Neamțiu (Dudelange / Luxemburg), Luca Banu (Farul Constanța), Adrian Caragea (Dinamo București), Remus Guțea (FC Voluntari), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova);
  • Atacanți: Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA Arad), Jason Kodor (Lecce / Italia).

România U20 la Elite League. Vezi live video pe Fanatik

FANATIK te ține la curent cu ceea ce se întâmplă în Elite League. Toate rezultatele, clasamentul actualizat și multe alte informații sunt pe site-ul nostru. Iar meciurile mai importante vor fi fază cu fază, în format live text, ca să fii în permanență informat.

