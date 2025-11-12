LIVE BLOG | România U20. Când și cu cine joacă elevii lui Adrian Iencsi în Elite League

România U2o revine în teren pentru cele două meciuri din această lună. Adrian Iencsi și cei 23 de „tricolori” convocați sunt gata să ofere cel mai bun fotbal posibil. Află pe FANATIK.ro toate detaliile.
Echipa națională U20 a României are parte, în perioada 9-18 noiembrie, de două meciuri din cadrul Elite League. „Tricolorii” vor da piept cu reprezentativele similare ale Germaniei, campioana en-titre a competiției, și Portugaliei, liderul la zi.
Primul meci, cel contra Germaniei, are loc vineri, 14 noiembrie, ora 16:00, pe Oliva Nova (Spania), în timp ce al doilea, cu Portugalia, va avea loc luni, 17 noiembrie, ora 19:30, pe Estadio Juventude Sport Clube. Elevii lui Adrian Iencsi vin după un zdrobitor 1-5 cu Cehia U20 luna trecută.
Atât românii din țară, cât și cei din străinătate, pot urmări meciurile naționalei U20. Pentru cei care nu vor să rateze partidele micilor „tricolori”, vizionarea celor două partide se poate face prin intermediul canalului TV Digi Sport și a platformei FRF.TV. Următoarea acțiune a naționalei României U20 va avea loc în martie 2026 (meciuri contra Poloniei U20 și Elveției U20).
Portugalia U20 este liderul autoritar, având maximul de puncte după primele 4 meciuri jucate. La capătul opus se află Italia, fără niciun punct. Iată cum arată ierarhia completă:
Adrian Iencsi a convocat 23 de jucători în total (3 sunt portari, 8 fundași, 9 mijlocași și 3 atacanți). În componența lotului se regăsesc 5 fotbaliști de la cluburi din străinătate. Iată lotul complet:
