Sport

Live blog Ungaria – România, CM Handbal Feminin 2025. Cine transmite partida la TV

România joacă primul meci din grupa principală de la CM2025 cu Ungaria. Află ora de start, clasamentul grupei și programul tricolorelor în live blogul FANATIK.
Andrei David
03.12.2025 | 08:50
Live blog Ungaria Romania CM Handbal Feminin 2025 Cine transmite partida la TV
SPECIAL FANATIK
După înfrângerea contra Danemarcei, România este obligată să câștige cu Ungaria pentru a spera la sferturile CM2025 handbal feminin. Foto: IHF
ADVERTISEMENT

România ia startul în grupa principală de la Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025. Tricolorele vor înfrunta Ungaria în primul meci, urmând să dispute alte două partide în această fază.

Ungaria – România, debut în grupa principală pentru tricolore

România, locul 2 în grupa preliminară A, și Ungaria, locul 1 în grupa B, se înfruntă în primul meci din faza principală. Se joacă miercuri, 3 decembrie, de la ora 19:00. Și în această fază a competiției, România își dispută meciurile de la Campionatul Mondial de Handbal 2025 la Rotterdam, în Olanda.

ADVERTISEMENT

Ambele naționale au disputat câte trei meciuri până acum. Tricolorele au câștigat două și au pierdut unul, unguroaicele au parcurs perfect.

Rezultatele României la CM2025 de handbal feminin

Rezultatele Ungariei la Mondialul 2025

  • Ungaria – Senegal 26-17
  • Ungaria – Iran 47-13
  • Ungaria – Elveția 32-25

Clasamentul în grupa României

În grupa principală, toate naționalele calificate au intrat cu punctele și golaverajul obținute în grupa preliminară contra celorlalte două formații calificate. Astfel, România are două puncte, iar Ungaria 4. Nu se iau în calcul meciurile contra Croației, respectiv a Iranului.

ADVERTISEMENT
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete...
Digi24.ro
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
  1. Danemarca 4 puncte (golaveraj 75-50)
  2. Ungaria 4 puncte (58-42)
  3. România 2 puncte (62-66)
  4. Elveția 2 puncte (50-56)
  5. Senegal 0 puncte (41-51
  6. Japonia 0 puncte (46-67)

Cum urmărești meciul Ungaria – România. Cine transmite la tv CM 2025 de Handbal

Toate meciurile de la Campionat Mondial de Handbal Feminin 2025 pot fi urmărite pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Iar Ungaria – România va fi transmis pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost...
Digisport.ro
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!

De asemenea, Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go retransmit live stream conținutul posturilor amintite, astfel că Ungaria – România la handbal feminin poate fi văzut și pe internet.

Programul României la CM 2025. Cum se califică tricolorele în sferturi

După meciul contra Ungariei, România mai are de jucat alte două partide în grupa principală. Iată programul tricolorelor:

ADVERTISEMENT
  • Ungaria – România (miercuri, 3 decembrie, ora 19:00)
  • România – Senegal (vineri, 5 decembrie, ora 16:30)
  • România – Elveția (duminică, 7 decembrie, ora 19:00)

Pentru a se califica în sferturile Campionatului Mondial, România trebuie să termine grupa principală pe una dintre primele două poziții. Practic, tricolorele sunt obligate să învingă Ungaria pentru a avea șanse la sferturi.

Statistici Ungaria – România. Rezultate anterioare

Ultimul meci direct dintre cele două naționale a avut loc anul trecut, la Campionatul European. Unguroaicele s-au impus categoric, 37-29. De altfel, Ungaria a câștigat ultimele 4 meciuri cu România, oficiale și amicale. Vestea bună pentru fanii români: la Mondiale, tricolorele au câștigat de fiecare dată în ultima perioadă: 28-27 la ediția din anul 2019, 21-17 în 2013 și 31-25 în 2009.

Ce a spus Ovidiu Mihăilă înainte de meci

La fel ca în cazul meciului cu Danemarca, România pornește cu șansa a doua. Însă selecționerul Ovidiu Mihăilă și-a păstrat optimismul: „Ungaria vine cu 4 puncte dintr-o grupă echilibrată și la ei într-o oarecare măsură. Sper ca fetele să se recupereze foarte bine, să avem timp măcar din punct de vedere vizual să urmărim ce poate oferi Ungaria. Din punct de vedere al pregătirii jocului, e foarte greu într-o zi de antrenament. De aceea, motivația trebuie să rămână factorul important pentru a putea păstra echipa pe o linie de echilibru. Și să învingem Ungaria. De ce nu?”.

Cote și ponturi pariuri Ungaria – România

Victoria în acest meci se poate dovedi decisivă pentru o calificare în sferturile de finală. Iar la casele de pariuri, Ungaria are prima șansă, cu o cotă de 1,35, față de 4,45 cât au primit tricolorele lui Ovidiu Mihăilă. Remiza e recompensată cu 8,90.

România a înscris peste 30 de goluri în fiecare meci de până acum. Inclusiv contra Danemarcei, una dintre favoritele la trofeul suprem. În contrapartidă, Ungaria nu a încasat mai mult de 25 de goluri în nicio partidă de până acum. Va fi un duel interesant atac-apărare. Iar „peste 56,5 goluri în meci” are cotă 1,59.

Ungaria – România, Campionatul Mondial de Handbal. Live blog pe FANATIK.ro

Toate informațiile importante despre Ungaria – România sunt pe FANATIK. Nu ratați niciun detaliu, evoluția scorului, clasamentul actualizat și toate reacțiile de la finalul jocului.

Soția lui Andre Duarte, dovadă supremă de devotament după transferul fotbalistului la FCSB....
Fanatik
Soția lui Andre Duarte, dovadă supremă de devotament după transferul fotbalistului la FCSB. Foto
Robocop din Trivale! Omul care a răpus Rapidul a suferit patru operații grele...
Fanatik
Robocop din Trivale! Omul care a răpus Rapidul a suferit patru operații grele până la 26 de ani
A luat medalie de bronz, dar are parte de umilințe în orașul natal....
Fanatik
A luat medalie de bronz, dar are parte de umilințe în orașul natal. Cine e gimnasta ignorată de autoritățile locale
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gabi Tamaș a acceptat provocarea supremă: participă la un nou show TV
iamsport.ro
Gabi Tamaș a acceptat provocarea supremă: participă la un nou show TV
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!