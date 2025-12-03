Live blog Ungaria – România, CM Handbal Feminin 2025. Cine transmite partida la TV

ADVERTISEMENT

România ia startul în grupa principală de la Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025. Tricolorele vor înfrunta Ungaria în primul meci, urmând să dispute alte două partide în această fază.

Ungaria – România, debut în grupa principală pentru tricolore

România, locul 2 în grupa preliminară A, și Ungaria, locul 1 în grupa B, se înfruntă în primul meci din faza principală. Se joacă miercuri, 3 decembrie, de la ora 19:00. Și în această fază a competiției, România își dispută meciurile de la Campionatul Mondial de Handbal 2025 la Rotterdam, în Olanda.

ADVERTISEMENT

Ambele naționale au disputat câte trei meciuri până acum. Tricolorele au câștigat două și au pierdut unul, unguroaicele au parcurs perfect.

Rezultatele României la CM2025 de handbal feminin

România – Croația 33-24

– Croația 33-24 România – Japonia 31-27

– Japonia 31-27

Rezultatele Ungariei la Mondialul 2025

Ungaria – Senegal 26-17

– Senegal 26-17 Ungaria – Iran 47-13

– Iran 47-13 Ungaria – Elveția 32-25

Clasamentul în grupa României

În grupa principală, toate naționalele calificate au intrat cu punctele și golaverajul obținute în grupa preliminară contra celorlalte două formații calificate. Astfel, România are două puncte, iar Ungaria 4. Nu se iau în calcul meciurile contra Croației, respectiv a Iranului.

ADVERTISEMENT

Danemarca 4 puncte (golaveraj 75-50) Ungaria 4 puncte (58-42) România 2 puncte (62-66) Elveția 2 puncte (50-56) Senegal 0 puncte (41-51 Japonia 0 puncte (46-67)

Cum urmărești meciul Ungaria – România. Cine transmite la tv CM 2025 de Handbal

Toate meciurile de la pot fi urmărite pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Iar Ungaria – România va fi transmis pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go retransmit live stream conținutul posturilor amintite, astfel că Ungaria – România la handbal feminin poate fi văzut și pe internet.

Programul României la CM 2025. Cum se califică tricolorele în sferturi

După meciul contra Ungariei, . Iată programul tricolorelor:

ADVERTISEMENT

Ungaria – România (miercuri, 3 decembrie, ora 19:00)

(miercuri, 3 decembrie, ora 19:00) România – Senegal (vineri, 5 decembrie, ora 16:30)

(vineri, 5 decembrie, ora 16:30) România – Elveția (duminică, 7 decembrie, ora 19:00)

Pentru a se califica în sferturile Campionatului Mondial, România trebuie să termine grupa principală pe una dintre primele două poziții. Practic, tricolorele sunt obligate să învingă Ungaria pentru a avea șanse la sferturi.

Statistici Ungaria – România. Rezultate anterioare

Ultimul meci direct dintre cele două naționale a avut loc anul trecut, la Campionatul European. Unguroaicele s-au impus categoric, 37-29. De altfel, Ungaria a câștigat ultimele 4 meciuri cu România, oficiale și amicale. Vestea bună pentru fanii români: la Mondiale, tricolorele au câștigat de fiecare dată în ultima perioadă: 28-27 la ediția din anul 2019, 21-17 în 2013 și 31-25 în 2009.

Ce a spus Ovidiu Mihăilă înainte de meci

La fel ca în cazul meciului cu Danemarca, România pornește cu șansa a doua. Însă selecționerul : „Ungaria vine cu 4 puncte dintr-o grupă echilibrată și la ei într-o oarecare măsură. Sper ca fetele să se recupereze foarte bine, să avem timp măcar din punct de vedere vizual să urmărim ce poate oferi Ungaria. Din punct de vedere al pregătirii jocului, e foarte greu într-o zi de antrenament. De aceea, motivația trebuie să rămână factorul important pentru a putea păstra echipa pe o linie de echilibru. Și să învingem Ungaria. De ce nu?”.

Cote și ponturi pariuri Ungaria – România

Victoria în acest meci se poate dovedi decisivă pentru o calificare în sferturile de finală. Iar la casele de pariuri, Ungaria are prima șansă, cu o cotă de 1,35, față de 4,45 cât au primit tricolorele lui Ovidiu Mihăilă. Remiza e recompensată cu 8,90.

România a înscris peste 30 de goluri în fiecare meci de până acum. Inclusiv contra Danemarcei, una dintre favoritele la trofeul suprem. În contrapartidă, Ungaria nu a încasat mai mult de 25 de goluri în nicio partidă de până acum. Va fi un duel interesant atac-apărare. Iar „peste 56,5 goluri în meci” are cotă 1,59.

Ungaria – România, Campionatul Mondial de Handbal. Live blog pe FANATIK.ro

Toate informațiile importante despre Ungaria – România sunt pe FANATIK. Nu ratați niciun detaliu, evoluția scorului, clasamentul actualizat și toate reacțiile de la finalul jocului.