Etapa a 16-a din Serie A este o rundă intermediară, programată la mijloc de săptămână, chiar în ziua de Bobotează. Şi peste toate partidele din această etapă se detaşează clar Milan – Juventus, meciul care, în caz de succes al rossonerilor, ar putea însemna o predare de ştafetă în lupta pentru scudetto.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La acest moment, deşi pare greu de crezut, campioana ultimilor 9 ani, Juventus, se află la zece puncte de Milan, liderul campionatului. La un asemenea ecart dacă echipa lui Stefano Pioli va obţine cele trei puncte ar fi greu de crezut, deşi mai e cale lungă până la final de sezon, că bianconerii ar mai putea rămâne o candidată la câştigarea campionatului.

Ar fi o predare de ştafetă pentru că ultimul scudetto înainte de a începe acea fantastică hegemonie de nouă sezoane consecutiv a torinezilor a poposit în vitrina lui Milan, echipă care în ultimii ani a intrat într-un accentuat con de umbră, ca urmare a vânzării clubului de către Silvio Berlusconi unui fond de investiţii din China. A fost un mare eşec, dar intarea sub patronat american pare a fi salvat situaţia şi de a repune Diavolul în poziţii cheie în fotbalul italian.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Două cazuri de coronavirus la Juventus înainte de derby-ul cu AC Milan

UPDATE, 5 ianuarie, ora 18:20 / Probleme pentru Juventus înainte de derby-ul AC Milan, programat să se joace miercuri, de la ora 21:45. Alex Sandro şi Juan Cuadrado au fost depistaţi pozitiv cu coronavirus şi au intrat în izolare, ambii jucători fiind asimptomatici.

Ce absenţe are Milan pentru meciul cu Juventus din etapa a 16-a din Serie A

Marea întrebare pentru acest meci este dacă golgeterul suedez Zlatan Ibrahimovic va reuşi să fie apt pentru a reveni pe gazon sau va trebui să mai aştepte, cum suna prognoza, încă două săptămâni, cel puţin. El îşi doreşte mult să joace, dar totul depinde de stafful medical.

ADVERTISEMENT

În afara lui Ibrahimovic Milan nu va putea conta pe accidentaţii Gabbia, Bennacer şi, mai ales, Saelemakers, toţi din compartimentul median plus suspendatul Tonali. La Juventus infirmieria s-a golit, dar Morata e cumva sub semnnul întrebării, dar are şanse mari să joace. Onorant pentru el, tânărul Radu Drăguşin, 18 ani, face şi el parte din lotul lui Andrea Pirlo pentru acest meci cheie.

Lukaku, marele semn de întrebare la Inter

De un egal sau un eşec al rossonerilor va încerca să profite la maxim urmăritoarea şi concitadina Inter, care se află la numai un punct în spate. Inter, la care Ionuţ Radu e din nou rezerva lui Handanovic în poartă, joacă la Genova, cu Sampdoria şi aşteaptă cu înfrigurare verdictul medicilor privind accidentarea lui Lukaku, ieşit de pe teren la meciul cu Crotone.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

AS Roma, locul 3, a câştigat greu acasă, dar şi pe o vreme potrivnică, ploaie abudentă, în faţa Sampdoriei iar acum se pregăteşte de deplasarea la Crotone. Edin Dzeko şi colegii lui au prima şansă, dar acasă echipa la care Dennis Drăguş va fi din nou pe bancă, a reuşit să încurce pe Juventus.

Atalanta poate schimba antrenorul lui Vali Mihăilă

Napoli, deşi în continuare fără Osimhen şi Mertens, a făcut un meci perfect la Cagliari şi a surclasat echipa lui Răzvan Marin cu 4-1. Napoli joacă acasă cu o echipă aflată în cădere liberă, nou promovata Spezia, şi ca urmare că sunt şapte accidentaţi în lot.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Atalanta poate fi lovitura decisivă pentru scaunul antrenorului Parmei, Fabio Liverani, după eşecul usturător de acasă, 0-3 cu Torino. La Bergamo va fi infern, Atalanta dând tot acasă cinci în ultimul meci lui Sassuolo şi cum Parma are o defensivă schweizer vin clipe grele pentru galben-albaştrii la care a debutat runda trecută ex-craioveanul Vali Mihăilă.

Programul etapei a 16-a din Serie A

Miercuri, 6 ianuarie, ora 16:00

ora 13:30 Cagliari – Benevento

ADVERTISEMENT

Atalanta – Parma

Sassuolo – Genoa

ADVERTISEMENT

Bologna – Udinese

Crotone – Roma

Lazio – Fiorentina

Sampdoria – Inter

Torino – Verona

ora 19:00 Napoli – Spezia

ora 21:45 Milan – Juventus