Am ajuns și la jumătatea drumului în acest sezon de Serie A. În weekend, începând de vineri, 22 ianuarie, și până duminică, 24 ianuarie, se derulează meciurile etapei a 19-a, ultima a turului. AC Milan are trei puncte avans peste concitadina Inter.

Liderul AC Milan va avea însă în această ultimă etapă a turului un examen dificil, chiar dacă va juca pe San Siro, pentru că adversară îi va fi altă formație din regiunea Lombardia, Atalanta, o adevărată speritoare pentru orice echipă gazdă.

AC Milan – Atalanta este clar jocul vedetă al rundei, în care nu putem să socotim diavolul rossonero ca bifând cele trei puncte. Atalanta are o forță ofensivă absolut impresionantă, cu 41 de goluri înscrise până acum, al doilea atac după Inter, care are 45 de reușite.

Programul etapei a 19-a din Serie A

Vineri, 22 ianuarie

Benevento – AC Torino 2-2 (Viola 31 pen., Lapadula 49 / Zaza 51, 90+3)



Sâmbătă, 23 ianuarie

ora 16:00 AS Roma – Spezia

ora 19:00 AC Milan – Atalanta

ora 19:00 Udinese – Inter

ora 21:45 Fiorentina – Cagliari

Duminică, 24 ianuarie

ora 13:30 Juventus – Bologna

ora 16:00 Genoa – Cagliari

ora 16:00 Verona – Napoli

ora 19:00 Lazio – Sassuolo

ora 21:45 Parma – Sampdoria

AC Milan, probleme mari de lot pentru meciul cu Atalanta, din etapa a 19-a a Serie A

AC Milan are serioase probleme de lot, cu Romagnoli și Salaemaeckers suspendați, Calhanoglu, Rebic, Hernandez trebuie din nou evaluați de COVID, Bennacer și Kjaer sunt accidentați. Atalanta îi are doar pe Pasalic și pe Ruggeri out, plus paria Papu Gomez, care dacă nu pleacă până la 1 februarie riscă să rămână prizonier până în vară la Bergamo.

Rivala locală Inter va fi suporter pentru Atalanta, dar pentru a face rocada și a deveni campioana turului trebuie să câștige la Udine și să aștepte o victorie a bergamascilor la Milano. Cu atacul Lukaku-Lautaro Martinez, Antonio Conte poate spera în victorie, deși friulanii acasă au pus mari probleme granzilor și au dat-o în bară cu echipele mici.

Vlad Chiricheș, suspendat pentru meciul cu Lazio

AS Roma și Spezia se revăd după meciul din Cupă, în care conducerea giallorossilor a comis din nou o imensă prostie, făcând șase înlocuiri, dar oricum dezastrul se produsese și la loviturile de departajare. Doi membri ai staffului administrativ au fost deja dați afară însă nici scaunul lui Paulo Sousa nu mai e deloc solid.

Lazio – Sassuolo avea șanse mari să devină un derby românesc, între Ștefan Radu și Vlad Chiricheș, însă nu va fi așa, pentru că fundașul central al lui Sassuolo este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Lazio îl are out pentru cel puțin 15 zile pe cel mai tehnic jucător, spaniolul Luis Alberto.

Fiorentina a transferat un jucător care a făcut închisoare

De când a revenit pe bancă antrenorul Roberto D’Aversa, Valentin Mihăilă e din nou doar rezervă la Parma, deși transferul său de la Craiova i-a costat pe italieni 8 milioane de euro.

Fiorentina a făcut un transfer surprinzător, rusul Kokorin, cel care a făcut închisoare alături de alt internațional, Mamedov și acum așteaptă vizita lui Crotone, echipa lui Dennis Drăguș, dar, din păcate, românul nu a reușit să se impună pentru a câștiga un loc de titular.