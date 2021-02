Live Blog Serie A, etapa a 24-a. Mihăilă e titular la Parma în deplasarea de la Spezia. Dennis Man, doar rezervă

Și Serie A are în acest weekend o nouă etapă de campionat. Cea cu numărul 24, ceea ce înseamnă că mai rămân încă 14, suficient de multe, până se va cunoaște numele echipei care a reușit după nouă ani să stopeze hegemonia lui Juventus. Ceea ce, să recunoaștem, chiar este o performanță.

Programul etapei a 24-a din Serie A

Sâmbătă, 27 februarie

ora 16:00 Spezia – Parma

ora 19:00 Bologna – Lazio

ora 21:45 Verona – Juventus

Duminică, 28 februarie

ora 16:00 Udinese – Fiorentina

ora 16:00 Crotone – Cagliari

ora 16:00 Inter – Genoa

ora 19:00 Napoli – Benevento

ora 21:45 AS R oma – AC Milan

Partida AC Torino – Sassuolo se va disputa pe 17 martie.



Inter, favorita la titlu a specialiștilor

După ce „diavolul” milanez a arătat că nu are totuși anvergura unui alergător de cursă lungă, cedând șefia după două eșecuri consecutive vecinilor de la Inter, opinia generală în Peninsulă este că echipa lui Antonio Conte va fi cea care se va putea lăuda pentru faptul că a oprit monopolul lui Juventus.

Specialiștii apreciază că eliminarea din cupele europene a fost o lovitură financiară dură pentru Inter, dar și un mare avantaj pentru a da asaltul la fotoliul de lider, ceea ce a reușit după ce AC Milan a pierdut, neașteptat, pentru prima oară afară, la Spezia, iar runda următoare a tranșat categoric duelul direct cu 3-0.

Acum, tot ceea ce trebuie pentru Inter este să își păstreze concentrarea și angajamentul total la fiecare meci, să nu se considere deja cu sacii în căruță, chiar dacă Milan dă evidente semne de oboseală și să aibă același randament de excepție al tandemului Romelo Lukaku – Lautaro Martinez în atac.

Inter va primi vizita celor de la Genoa, un meci lejer la prima impresie, dar care necesită atenție, pentru că „Grifonul” a urcat până pe locul 11, după opt meciuri fără eșec! Din fericire pentru Antonio Conte nu sunt probleme de lot și poate trimite pe teren cel mai bun unsprezece.

AS Roma, cu absențe importante la meciul cu AC Milan

Inter are acum avans de patru puncte față de concitadina AC Milan, dar l-ar putea mări la capătul acestei runde, pentru că „rossonerii” au meci foarte greu pe Olimpico din Roma cu echipa care poartă numele orașului. Singura problemă este că Roma are câteva probleme de lot, Smalling, Cristante, Ibanez fiind out. Rău este și existența conflictului dintre antrenorul Paulo Fonseca și golgeterul bosniac Edin Dzeko, trecut pe banca de rezerve.

Campioana ultimelor nouă sezoane, Juventus, are și ea parte de o deplasare dificilă în orașul îndrăgostiților, la Verona, echipă greu de doborât pe teren propriu. Juve are și probleme importante în lot, cu Arthur, Cuadrado, Bonucci, Chiellini și Dybala out, ceea ce înseamnă că în apărare sunt mari șanse să vedem trei puști talentați, dar care nu a mai jucat niciodată împreună: de Ligt, Demiral și DRĂGUȘIN, dat titular în Gazzetta dello Sport.

Mihăilă și Răzvan Marin sunt anunțați titulari, Dennis Man doar rezervă

Pentru că am ajuns la capitolul români Parma, care e cu picior în Serie B, trebuie să meargă la Spezia cu obiectivul clar de a forța cele trei puncte, singurele care ar mai putea aduce o rază de speranță. Fostul craiovean Mihăilă este anunțat în echipa de start, dar Dennis Man nu a reușit încă să convingă și va începe din nou de pe banca de rezerve.

O altă echipă cu cuțitul la os este Cagliari, care se duce exact la ultima clasată, Crotone, într-un război disperat al punctelor. Sarzii vor fi la primul meci cu noul antrenor, Leonardo Semplici, și internaționalul român Răzvan Marin continuă să fie anunțat ca titular, după ce nu a lipsit la nici un meci de sub comanda predecesorului Eusebio di Francesco.