Etapa a 28-a din Serie A se joacă în acest weekend în trei zile, începând de vineri, 26 iunie, și până duminică, 28 iunie, când are loc grosul rundei. După ce Lazio a pierdut la Bergamo, Juventus are acum patru puncte distanță în lupta pentru titlu și deja în Peninsulă se vorbește despre cel de-al nouălea scudetto consecutiv al bianconerilor.

Juventus este echipa care deschide runda cu o partidă pe teren propriu în care singura întrebare este câte goluri va marca. Pentru că oaspete va fi sărmana Lecce, una dintre formațiile care se bat pentru supraviețuire și care a început în genunchi, cu un 1-4 acasă cu AC Milan.

La Juventus sunt absenți Chiellini, De Sciglio, Danilo și Alex Sandro, toți apărători, situație care îl obligă pe Sarri să îl mute pe francezul Matuidi pe post de fundaș stânga.

Programul etapei a 28-a din Serie A

Vineri, 26 iunie

ora 22:45 Juventus – Lecce

Sâmbătă, 27 iunie

ora 18:15 Brescia – Genoa

ora 20:30 Cagliari – AC Torino

ora 22:45 Lazio – Fiorentina

Duminică, 28 iunie

ora 18:15 AC Milan – AS Roma

ora 20:30 Napoli – SPAL Ferrara

ora 20:30 Udinese – Atalanta

ora 20:30 Sassuolo – Verona

ora 20:30 Sampdoria – Bologna

ora 22:45 Parma – Inter

Clasament Serie A

UPDATE 26 iunie, ora 14:56 / Francesco Totti, fostul mare star al lui AS Roma, și-a pierdut ceasul de lux, un Rolex Daytona ce valorează peste 30.000 de euro.El a cerut ajutorul fanilor pe rețelele de socializare, spunând că va veni personal să și-l recupereze în momentul în care va fi găsit.

“Mi-am pierdut ceasul de care am fost foarte atașat și pe care l-am purtat de-a lungul întregii mele cariere. Fac un apel către voi toți în speranța că îl veți găsi. Știu că este aproape imposibil, dar nu costă nimic o încercare. Este un Rolex Daytona, cadran alb, brățară din argint și două litere C inscripționate – Cristian și Chanel (n.r – copiii săi). Vă mulțumesc anticipat, voi vei personal să îl iau”, a fost mesajul lui Totti pe Instagram.

Lazio vrea să se refacă în etapa a 28-a, cu victorie în fața Fiorentinei, după Bergamo

Lazio a avut 2-1 la pauză la Bergamo, a condus chiar cu 2-0, însă nu a avut nici forța nici inteligența de a ști cum să gestioneze acest avantaj și Atalanta a reușit să întoarcă o partidă compromisă în favoarea sa. Acum va juca acasă cu Fiorentina, absenți rămânând Lucas Leiva și Lulic.

Fiorentina are trei jucători suspendați: Caceres pe două etape, Chiesa și Iacchini, marea pierdere fiind evident Chiesa.

Brescia – Genoa, războiul suferinzilor din subsol

Tot sâmbătă se joacă Brescia – Genoa, partidă între două formații aflate în situație critică în mare pericol de retrogradare, „rândunelele” fiind ultimele în Serie A cu șanse doar teoretice de salvare.

Tot sâmbătă se dispută și Cagliari – AC Torino, primul meci în Sardinia pentru Walter Zenga, echipa sa venind după un extrem de norocos 1-0 etapa trecută la Ferrara, cu SPAL, gol marcat pe fluierul de final al meciului.

AC Milan, tot fără Ibrahimovic

AC Milan – AS Roma e una dintre partidele de mare tradiție ale fotbalului italian și se joacă duminică. Ambele echipe vin după victorii. AC Milan nu îl are nici acum apt pe Ibrahimovic, în timp ce la Roma portarul titular, Pau Lopez, e sub semnul întrebării.

Napoli a confirmat la Verona, acolo unde se câștigă greu puncte, triumful din Cupa Italiei și e greu de crezut că muribunda SPAL ar putea încurca planurile lui Insigne și compania de a bifa alte trei puncte, mai ales că jocul are loc la poalele Vezuviului.

Mașina de goluri a Atalantei merge la Udine

Sampdoria e acolo în zona unde fierb apele în subsol și meciul de acasă cu Bologna, care vrea să revină la victorie după partida cu Juventus nu se anunță deloc ușor, mai ales că nu va reveni încă golgeterul Quagliarella.

Mașina de goluri a Atalantei e pregătită să ajungă la Udine, echipă care și-a pierdut de câțiva ani aura de Europa și a ajuns să aibă ca obiectiv doar menținerea în Serie A. Meciul cu Atalanta va fi un adevărat coșmar, luând în calcul forța ofensivă a oaspeților.

Etapa se încheie cu Parma – Inter. Milanezii vor fi fără Antonio Conte pe bancă și fără importantul fundaș central Skriniar, ambii suspendați după egalul cu Sassuolo și vor lipsi accidentați Vecino și Sensi.