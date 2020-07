Live Blog Serie A etapa a 30-a. Daniele De Rossi va antrena Fiorentina din viitorul sezon

Etapa a 30-a din Serie A se va desfășura în numai două zile, sâmbătă și duminică, și este dominată de lupta pentru scudetto în care sunt implicate Juventus și Lazio.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prima va juca sâmbătă tradiționalul derby de Torino, Il Derby della Mole, și tot sâmbătă, pe Olimpico din Roma, Lazio va întâlni una dintre echipele cele mai incomode echipe prin tradiție, pe AC Milan.

Se joacă și câteva partide cu implicații profunde în zona subsolului. SPAL Ferrara își încearcă una dintre ultimele șanse pentru un miracol pe Marassi din Genova, în partida cu Sampdoria. Lecce are viață grea cu Sassuolo, o altă mașină de făcut goluri după Atalanta, dar care și încasează mult, iar Genoa va juca la Udine, meci în care friulanii vin după splendidul succes din capitala Italiei, 2-0 cu Roma.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Programul etapei a 30-a din Serie A

Sâmbătă, 4 iulie

ora 18:15 Juventus – AC Torino

ora 20:30 Sassuolo – Lecce

ora 22:45 Lazio – AC Milan

Duminică, 5 iulie

ora 18:15 Inter – Brescia

ora 20:30 Parma – Fiorentina

ora 20:3 0 Udinese – Genoa

ora 20:30 Sampdoria – SPAL Ferrara

ora 20:30 Brescia – Verona

ora 20:30 Cagliari – Atalanta

ora 22:45 Napoli – Roma

Clasament Serie A

UPDATE: 3 iulie, ora 11:00/ Cotidianul La Nazione, care este cea mai autorizată sursă de informații referitor la Fiorentina, anunță că a fost decis numele viitorului antrenor pentru sezonul 2020-2021. Acesta este, în mod surprinzător, deși nu a mai avut până acum nicio experiență similară ca tehnician, fostul jucător al Romei, Daniele De Rossi.

ADVERTISEMENT

Etapa a 30-a din Serie A se deschide cu Il Derby della Mole. Lazio e fără Ciro Immobile

După despărțirea de Roma De Rossi a continuat să mai joace, acceptând o aventură puțin obișnuită pentru un jucător italian. A îmbrăcat tricoul celei mai iubite echipe din Argentina, Boca Juniors, fiind coechipier cu Carlos Tevez. Însă experiența din Țara Tangoului nu a fost una de durată, De Rossi, având și multe accidentări, preferând revenirea în Italia, dar și să pună punct carierei de pe gazon.

Sâmbătă au loc trei partide. Primul meci al etapei este chiar Il Derby della Mole, cu Juventus gazdă, iar la forma demonstrată de „Toro” după pandemie șansele echipei granata de a lua măcar un punct țin mai mult de domeniul fanteziei. În 1995, a fost ultimul succes Torino pe terenul lui Juventus în derby, scor 2-1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sassuolo – Lecce este al doilea meci, în care așteptăm cel puțin trei goluri și reușite de partea ambelor echipe. Seara e momentul pentru Lazio – Milan, dar jocul este teribil de greu pentru romani, pentru că pe lângă absențele lui Luiz Felipe, Lucas Leiva și Lulic au apărut alte două pierderi mari, una chiar imensă. Felipe Caicedo și Ciro Immobile sunt suspendați pentru cumul de galbene și practic a rămas un singur atacant valid, argentinianul Correa.

Inter poate profita de un pas greșit al lui Lazio

Inter poate aduna alte trei puncte acasă, deși Bologna nu e chiar tipul de victimă sigură, însă echipa lui Conte are multe variante ofensive la fel de viabile și dacă Lazio se va încurca milanezii pot spera chiar la locul 2.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sampdoria – SPAL e cam ultimul cartuș pe care îl poate trage echipa din Ferrara. Care a pierdut dramatic două puncte în ultima etapă, când și-a dat autogol în minutul 94 cu Milan, terminând 2-2. Iar la Udine, Genoa are o tradiție foarte proastă, iar un eșec ar menține-o în zona fierbinte.

Peste Walter Zenga năvălește mașina de goluri a Atalantei

Walter Zenga are parte de o partidă teribil de grea, chiar dacă sarzii vor juca acasă, pentru că oaspetele nedorit se numește Atalanta, echipa cu un apetit ofensiv incredibil. În plus, trupa lui Zenga are și opt absențe, misiune aproape imposibilă.

ADVERTISEMENT

Etapa se încheie cu un meci de tradiție la Napoli, unde poposește o Romă la pământ nu atât ca rezultate și ca joc, dar mai ales ca moral, după ce clubul a ajuns să aibă datorii imense neachitate.