Etapa a 9-a din Serie A se joacă în acest weekend timp de trei zile. Începe sâmbătă, 28 noiembrie, şi are capăt de linie luni, 30 noiembrie. Partida cea mai interesantă, prin prisma poziţiilor în clasament şi a tradiţiei are loc duminică pe San Paolo din Napoli, unde vine AS Roma.

Napoli are al doilea meci foarte greu pe teren propriu consecutiv. Primul a fost în runda precedentă cu AC Milan şi a însemnat un eşec fără drept de apel, 1-3, asta şi pentru că suedezul Zlatan Ibrahimovic a mai demonstrat încă o dată, la 39 de ani, că vârsta din buletin e doar o cifră.

Acum, noul inamic pentru echipa lui Gennaro Gattuso este AS Roma, care dacă nu ar fi fost acel eşec la masa verde în prima etapă, la Verona, pentru folosirea în stare de suspendare a lui Diawara, ar fi rămas neînvinsă. E clar că Napoli are parte din nou de un examen de foc şi două KO-uri consecutive acasă nu ar fi digerate bine nici de fani, nici de patronul clubului.

Serie A, Programul etapei a 9-a

Sâmbătă, 28 noiembrie

LIVE Sassuolo – Inter 0-2 (A. Sanchez 4, Chiriches 15 aut.) – VEZI VIDEO



ora 19:00 Benevento – Juventus

ora 21:45 Atalanta – Verona

Duminică, 29 noiembrie

ora 13:30 Lazio – Udinese

ora 16:00 AC Milan – Fiorentina

ora 16:00 Bologna – Crotone

ora 19:00 Cagliari – Spezia

ora 21:45 Napoli – AS Roma

Luni, 30 noiembrie

ora 19:30 AC Torino – Sampdoria

ora 21:45 Genoa – Parma

AS Roma, mari probleme defensive în meciul de la Napoli din etapa a 9-a din Serie A

Napoli nu îl va avea pe teren pe suspendatul Bakayoko după eliminarea din jocul cu AC Milan. AS Roma are probleme mari în apărare, cu Fazio şi Kumbulla pozitivi, Smalling accidentat. Nici prezenţa lui Dzeko în atac nu e sigură, aşa că spaniolul Mayoral ar putea fi titular.

Liderul AC Milan primeşte vizita unei Fiorentine care vine după duşul de gheaţă de acasă cu nou promovata Benevento. Un eşec total neaşteptat care a inflamat spiritele la Florenţa. Toscanii măcar au satisfacţia de a scăpa de pericolul Ibrahimovic, suedezul accidentându-se după cele două goluri la Napoli şi urmând a lipsi câteva zile.

Vlad Chiricheş este anunţat titular în Sassuolo – Inter. Vali Mihăilă, aproape de prima convocare la Parma

Juventus nu convinge deloc, dovadă şi succesul extrem de norocos şi de chinuit reuşit în minutul 93 pe teren propriu cu modesta Ferencvaros în Champions League. Un succes care i-a calificat deja pe bianconeri în primăvară, cu două etape înainte de finalul grupei. Acum e mare favorită la cele trei puncte în deplasarea cu Benevento, chiar dacă experimentaţii Chiellini şi Bonucci, plămânul defensivei, sunt în continuare out. De asemenea, nu va juca nici Ronaldo, care nu a fost inclus în lot pentru acest meci. Rămâne şi acum în lot tânărul Radu Drăguşin, 18 ani.

Pe Inter o aşteaptă o deplasare cu adevărat dură, la doar câteva zeci de ore după ce s-a ciocnit la Milano cu Real Madrid într-un meci crucial din Champions League. Va juca la Reggio Emilia cu Sassuolo, locul unde de peste şase ani „neroverdii” lui Vlad Chiricheş îşi dispută partidele de acasă. Românul e anunţat titular. Ionuţ Radu va fi portarul de rezervă la Inter.

Echipa pregătită de fostul magician al lui CFR Cluj, Roberto de Zerbi, e revelaţia la toate capitolele din Serie A. Neînvinsă în opt etape, Sassuolo ocupă locul secund, cu 18 puncte, trei peste Inter şi are marcate 20 de goluri, tot atâtea ca adversara din acest meci, cele mai prolifice echipe din Serie A până acum.

Răzvan Marin continuă să primească încrederea conducerii lui Cagliari şi este anunţat din nou în formula de start la meciul de acasă cu Spezia. Dennis Drăguş nu este inclus în lotul lui Crotone pentru meciul de la Bologna, în timp ce Vali Mihăilă ar putea intra, în sfârşit, pe listă, pentru deplasarea de luni de la Genova, contra echipei care poartă numele oraşului.