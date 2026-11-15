LIVE Chindia – FCSB, amical la Târgoviște, ora 12:00. Surprize uriașe în echipa de start a lui Reghecampf! Băiatul lui Pintilii e rezervă

ADVERTISEMENT

Cluburile din SuperLiga profită de pauza internațională pentru a pune la punct ultimele detalii înainte de reluarea campionatului. Printre echipele care au luat în serios fereastra internațională se numără și FCSB. ”Roș-albaștrii” și-au programat un meci-test înainte de revenirea în competițiile oficiale. FANATIK vă oferă toate informațiile despre meciul de pregătire al ”roș-albaștrilor”.

Chindia: Isvoranu – C. Costin, Mboumbouni, Saed, M. Briceag – D. Popadiuc, S. Asamoah, Grobry, P. Bogdan, S. Camara, C. Neguț. Rezerve: Causan, Bilali, R. Gherman, I. Roșu, M. Brumă, R. Mihai, B. Vlad, V. Dumitrache, R. Tamași. Antrenor: Leo Grozavu.

ADVERTISEMENT

FCSB: M. Popa – Crețu, Dawa, Duarte, M. Popescu – Arad, Muhar, Boutoutaou – Miculescu, D. Avram, M. Toma. Rezerve: Udrea, Negru, N. Pintilii, D. Vasile, Gnahore, Constantin, D. Politic, Batubinsika, Căluș, M. Anghel, L. Stancu, D. Șerban, Tașcu, D. Popa. Antrenor: Laurențiu Reghecampf

Nicolas Pintilii, băiatul lui Mihai Pintilii, revenit în staff-ul FCSB, este rezervă la meciul amical cu Chindia Târgoviște.

2.600 de bilete s-au vândut la Chindia – FCSB, cu jumătate de oră înainte de start. Aproximativ 70 de fani va avea FCSB în sectorul dedicat oaspeților

Vreme perfectă pentru fotbal. Înainte de Chindia – FCSB, Florin Gardoș, fost fotbalist emblematic al roș-albaștrilor, actualmente director sportiv la Chindia Târgoviște, a discutat minute în șir cu Valentin Crețu, fundașul dreapta al FCSB, la centrul terenului.

ADVERTISEMENT

Chindia Târgoviște primește vizita lui FCSB într-un amical de lux

Cu mai mulți absenți din lot din cauza convocărilor la echipele naționale și accidentărilor, FCSB va merge la Târgoviște pentru a da piept cu divizionara secundă Chindia. Pe lângă accidentați, în duelul de pregătire, Laurențiu Reghecampf nu se va putea baza pe următorii jucători: Ștefan Târnovanu (România), Alexandru Stoian (România U20), Ricardo Pădurariu (România U20), Risto Radunovic (Muntenegru) și Joao Paulo (Capul Verde).

ADVERTISEMENT

Trupa ”roș-albastră” vizează revenirea pe locurile de play-off ale SuperLigii, iar amicalul împotriva Chindiei, de duminică, ora 12:00, ar putea fi punctul de plecare pentru revenirea în partea superioară a ierarhiei. Partida ar putea fi folosită de tehnicianul FCSB-ului pentru a testa noi formule de joc sau chiar pentru a oferi minute fotbaliștilor care au evoluat mai puțin în actuala stagiune.

ADVERTISEMENT

FCSB va reveni în SuperLiga pe 22 noiembrie. Atunci, elevii lui Laurențiu Reghecampf vor merge la Mioveni, pentru duelul contra ocupantei locului 13, FC Argeș. În prezent, ”roș-albaștrii” ocupă poziția a opta din SuperLiga, cu 21 de puncte, și se află la trei lungimi în spatele locului 6, ocupat de Farul Constanța.

Se așteaptă asistență record la Chindia Târgoviște – FCSB

Ceea ce este clar, este că duelul va fi o adevărată sărbătoare pentru suporterii târgoviștenilor. Se așteaptă ca arena să fie plină ochi la meciul amical contra lui FCSB. O imagine contrastantă cu asistențele Chindiei din Liga 2, ce nu depășesc trei mii de spectatori pe teren propriu. Mai mult, pe lângă ora adecvată de disputare a partidei pentru suporterii de toate vârstele, 12:00, . Cele mai ieftine tichete valorează 20 de lei, în zona periferică a tribunei, în timp ce un bilet în zona centrală a Tribunei 1 costă 40 de lei.

ADVERTISEMENT

Cu numai câteva zile înaintea duelului, directorul sportiv al gazdelor, Florin Gardoș a vorbit despre pentru amicalul contra echipei la care a evoluat ca jucător. Fostul fundaș i-a îndemnat pe fanii târgovișteni să vină la stadion și să se bucure de amicalul de gală din această pauză internațională.

”Duminică jucăm cu FCSB. Acest amical s-a realizat datorită deschiderii din partea lor, le mulțumesc pe această cale. Prima discuție a fost cu nea Vali Argăseală, în precedenta pauză, dar noi aveam deja un meci programat cu Petrolul. Am zis atunci că nu puteam anula meciul.

Acum, când știam că urmează pauza, am inițiat eu. Am vorbit cu Reghe, i-am spus că ne-ar bucura să vină, că ar fi un meci amical cu oameni în tribună. Laurențiu Reghecampf e din Târgoviște, e și o revenire a lui în orașul natal. Nu cred că a văzut stadionul nou.

Au acceptat invitația, meciul e duminică la 12:00. Pentru comunitatea din Târgoviște e un eveniment, deja se simte. Copii întreabă la școli dacă pot veni. Meciul va fi unul frumos, e 10 lei biletul. Ne ajută foarte mult, am făcut cumva un pachet cu meciul de campionat de acasă. E important să avem oamenii alături de noi și în campionat. Avem nevoie de ei, chiar dacă lucrurile merg bine”, a spus Florin Gardoș, la .

Cote la pariuri pentru Chindia Târgoviște – FCSB

Duelul ”roș-albaștrilor” nu poartă o miză reală în cuantumul competițiilor interne. Totuși, cele două echipe vor face mai multe teste pe care doresc să le treacă cu brio, iar partida reprezintă o nouă ocazie de pariere. FANATIK vă aduce în vedere cele mai interesante cote pentru partida amicală dintre Chindia Târgoviște și FCSB: