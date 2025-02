LIVE. Conferință de presă Emmanuel Macron și Donald Trump. ”Nu vom lăsa să aibă loc Al Treilea Război Mondial”

Emmanuel Macron l-a vizitat astăzi pe Donald Trump, astfel că după mai multe ore de discuții cei doi președinți au pregătit o conferință de presă. Trebuie menționat că Emmanuel Macron a participat alături de Donald Trump la un summit ad-hoc al G7, organizat de liderii europeni prezenți la Kiev, alături de Volodimir Zelenski.

Mai jos puteți urmări declarațiile făcute de cei doi lideri importanți ai lumii:

Donald Trump: ”Am amintiri plăcute cu președintele Franței. În Revoluția Americană Franța ne-a ajutat să fim o țară independentă. Țările noastre au vărsat sânge împreună în trecut. Acum ne confruntăm cu un război, cel mai mare pe care l-am văzut de după WW2. Mii de oameni mor săptămânal.

ADVERTISEMENT

Azi se împlinesc trei ani de la război, dacă eram președinte asta nu s-ar fi întâmplat. Sute de mii de oameni, ruși și mai ales ucraineni au murit fără sens. O întreagă generație de ucraineni și ruși au murit. Am făcut progrese mai mari într-o lună decât în trei ani.

Vrem un armistițiu cât mai rapid și mai apoi o pace permanentă. M-am întâlnit cu președintele Macron ca să rezolvăm această problemă. Emmanuel e de acord cu mine în majoritatea chestiunilor, mai ales că acum e momentul potrivit, poate singurul, acest scenariu poate evolua în Al Treilea Război Mondial. Nu vom lăsa asta să se întâmple.

ADVERTISEMENT

Sunt de acord că Macron a acceptat că povara trebuie preluată de țările din Europa, nu doar de SUA. Noi am ajutat Ucraina mai mult ca orice altă țară, am cheltuit peste 300 de miliarde, Europa 100 de miliarde. E o diferență mare, ar trebui să egalizăm asta. Acum trebuie să ne gândim la alte lucruri.

Noi am dat granturi, europenii au dat împrumuturi, la fel ca europenii și americanii merită să își recupereze banii trimiși. Administrația trecută nu s-a gândit la asta. De ce au lăsat războiul să înceapă? Trebuie să avem o înțelegere cu Ucraina pentru metale rare, pentru securitate. Cred că se va întâmpla, am făcut progres. Am făcut progres.

ADVERTISEMENT

Emmanuel Macron: ”Mulțumesc pentru ospitalitate. Așa cum ați menționat am avut oportunitatea să ne vedem de mai multe ori. Prietenia dintre popoarele noastre datează de la începutul SUA. Am reușit mereu să fim două țări unite. În ambele războaie mondiale în special. Așa cum președintele Trump a spus, avem multe provocări. Avem un singur obiectiv, situația geopolitică. Domnule președinte, vreau să vă mulțumesc că v-ați întâlnit cu noi, am făcut pași importanți înainte.

ADVERTISEMENT

Am avut o conferință video cu toți liderii G7. Ne-am exprimat susținerea pentru președintele Zelenski. Am discutat despre dorința de a avea o pace de lungă durată. Credeam că războiul va dura doar câteva săptămâni, admirăm curajul poporului ucrainean. Ați menționat că Europa are responsabilități, într-adevăr am investit 128 de miliarde euro în Ucraina. Ucraina a luptat pentru suveranitate dar și pentru securitatea noastră. Nimeni nu vrea să trăiască într-o lume în care e lumea unde cel mai puternic poate să schimbe granițele cum vrea.

Avem o dorință mare să aducem pacea. Vrem un armistițiu. Vom discuta nu doar reconstrucția Ucrainei, dar și garanțiile de securitate. Pacea trebuie să le permită ucrainenilor să își negocieze singură viitorul. Noi trebuie să asigurăm pacea și securitatea în zonă. Am discutat și cu președintele Zelenski, dar și cu partenerii noștri britanici”.

Donald Trump crede că Vladimir Putin ar accepta trupe europene în Ucraina

a anunțat la o discuție cu câțiva jurnaliști că Vladimir Putin ar accepta trupe de menținere a păcii din Europa, care să stea în marile orașe sau în puncte cheie pe harta Ucrainei.

De asemenea, Donald Trump a vorbit din nou despre înțelegerea metalelor rare, în condițiile în care SUA au ajutat Ucraina cu 350 de miliarde de euro. Emmanuel Macron a părut amuzat de exagerările lui Trump, și chiar l-a atins pe genunchi pe președintele american pentru a-l corecta, în condițiile în care varianta oficială agreată de toată lumea e că SUA au trimis în Ucraina doar 100 de miliarde de dolari.

a refuzat să-l numească ”dictator” pe Vladimir Putin, deși a făcut-o cu Volodimir Zelenski. ”Nu folosesc cu ușurință astfel de cuvinte”, a transmis Trump, spre nemulțumirea lui Macron.

Mai trebuie menționat că astăzi Statele Unite ale Americii s-au alăturat Rusiei și Coreei de Nord votând împotriva unei rezoluții ONU care condamna invazia agresorului rus în Ucraina. O premieră negativă conform analiștilor politici occidentali. În SUA este așteptată și vizita premierului britanic Keir Starmer. Între timp, următorul cancelar al Germaniei, Friedrich Merz, a avut un discurs dur la adresa administrației Trump.