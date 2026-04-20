LIVE TEXT Conferință Hagi la națională! Primele declarații ale noului seleționer

Gheorghe Hagi este prezentat ca selecționer al României. Urmărește LIVE declarațiile, reacțiile și cele mai importante momente din conferința de presă.
Ciprian Păvăleanu
20.04.2026 | 11:03
LIVE TEXT Conferinta Hagi la nationala Primele declaratii ale noului seletioner
Gică Hagi, prezentat oficial la naționala României!
Gheorghe Hagi (61 de ani) a fost numit selecționerul naționalei României de fotbal la 25 de ani de la ultima sa aventură pe banca „tricolorilor”. Fostul mare fotbalist a fost prezentat oficial și va susține o conferință de presă, de la ora 13:30, așa cum a anunțat FANATIK în urmă cu câteva zile. Alături de el vor fi președintele Răzvan Burleanu și directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță.

Numirea lui Gheorghe Hagi la națională, anunțată oficial

Dezamăgirea cauzată de ratarea calificării la Campionatul Mondial a fost imediat ștearsă de un eveniment șocant, anume moartea lui Mircea Lucescu. Cel mai titrat antrenor din istoria României nu ar mai fi continuat pe banca tehnică, iar meciul amical cu Slovacia ar fi trebuit să însemne ultima sa apariție pe bancă, însă nu s-a mai putut deplasa până acolo din cauza problemelor medicale grave.

La două săptămâni de la tragicul eveniment, Gică Hagi a fost prezentat oficial ca noul selecționer al României. „Regele” se află la al doilea „descălecat”, după ce a mai fost pentru o scurtă perioadă antrenor al „tricolorilor”, însă a plecat rapid după ce a ratat calificarea la Mondialul din 2002, în urma barajului cu Slovenia.

Ce trebuie să știi despre numirea lui Hagi

Conform informațiilor obținute de FANATIK, salariul lui Gică Hagi se va ridica la 27.000 de euro lunar, iar contractul se va întinde pe o perioadă de doi ani cu prelungire automată pentru încă doi în cazul unei calificări la EURO 2028, care va avea loc în Irlanda și Marea Britanie.

În cazul unui eșec, Federația Română de Fotbal va avea dreptul să decidă dacă va mai vrea să continue cu Gică Hagi pe banca tehnică și la campania pentru Campionatul Mondial din 2030. FANATIK a aflat că singura condiție pe care Gică Hagi a avut-o cu privire la staff a fost să-l aducă pe secundul său de la Farul, Cătălin Anghel. Ionel Gane, Florin Constantinovici și Leo Toader vor rămâne în stafful lui Gică Hagi.

Primele declarații ale lui Gheorghe Hagi ca selecționer

Așa cum a anunțat FANATIK în urmă cu câteva zile, Gheorghe Hagi urmează să ofere vineri, 20 aprilie, primele declarații în calitate de selecționer, după 25 de ani. El va fi prezent într-o conferință de presă, alături de Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță, în care va vorbi despre obiectivele sale pe banca „tricolorilor”.

Ce a făcut Hagi la precedentul mandat ca selecționer

Gică Hagi și-a început cariera de antrenor direct pe banca tehnică a naționalei României și a ratat un baraj de calificare la Campionatul Mondial din 2002, împotriva Sloveniei. Neajutați nici de șansă, „tricolorii” pierdeau calificarea la turneul final din Coreea de Sud și Japonia după două meciuri în care au ratat o sumedenie de ocazii.

Mai mult decât atât, România a solicitat și o lovitură de pedeapsă, însă danezul Kim Milton a refuzat acordarea acesteia. Slovenia a câștigat cu 2-1 meciul de acasă, Marius Niculae fiind unicul marcator al reprezentativei noastre, iar în partida de la București, de pe Ghencea, disputată pe un teren execrabil, România nu a reușit decât o remiză. Acela a fost doar începutul, fiind primul turneu final ratat de „tricolori” dintr-o serie care a ajuns în prezent la 7.

Meciurile lui Gică Hagi în primul mandat ca selecționer al României

  • 5 septembrie, 2001: Ungaria – România 0-2 (prel. CM 2002)
  • 6 octombrie, 2001: România – Georgia 1-1 (prel. CM 2002)
  • 10 noiembrie, 2001: Slovenia – România 2-1 (baraj CM 2002)
  • 14 noiembrie, 2001: România – Slovenia 1-1 (baraj CM 2002)

CV Hagi ca antrenor

Cele mai mari performanțe ca antrenor ale lui Gică Hagi se leagă în principal de echipa căreia și-a dedicat ultimii ani, fosta Viitorul Constanța, actuala Farul. Fără să aibă bugete uriașe și doar cu o academie foarte bună, Gică Hagi a reușit să facă din echipa sa dublă campioană națională și, în același timp, să promoveze zeci de jucători la echipele mari din România, dar și din străinătate.

Pe lângă cele două campionate cu formația de la malul Mării Negre, Hagi și-a mai trecut în palmares și o Cupă a României, dar și o Supercupă. Singurul trofeu câștigat în afara României este Cupa Turciei, alături de Galatasaray, în 2005. De-a lungul carierei sale, el a antrenat următoarele echipe de club: Bursaspor, Galatasaray, Politimișoara, Steaua și Viitorul Constanța / Farul Constanța.

  • 124 de meciuri are Gică Hagi ca fotbalist în naționala de fotbal a României
  • 35 de goluri a înscris pentru „tricolori”, fiind cel mai bun marcator all-time, la egalitate cu Adrian Mutu.
