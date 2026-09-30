Sport

România U21 – Finlanda U21, live în preliminariile Euro U21. Meci decisiv pentru elevii lui Costin Curelea

Meciul România U21 – Finlanda U21, din etapa a 9-a a preliminariilor Euro 2027, se joacă miercuri, 30 septembrie, de la ora 19:00. Află aici toate detaliile despre partida de totul sau nimic disputată de elevii lui Costin Curelea.
Adrian Baciu
30.09.2026 | 12:09
Romania U21 Finlanda U21 live in preliminariile Euro U21 Meci decisiv pentru elevii lui Costin Curelea
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România U21 - Finlanda U21, etapa 9, preliminarii Euro U21 2027. Sursa foto: sportpictures.eu
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România U21 – Finlanda U21 este meciul ultimelor speranțe pentru „tricolorii” mici antrenați de Costin Curelea, în preliminariile Euro U21. Șansele de calificare pentru români sunt extrem de mici, însă ele încă există. Într-o primă fază, pentru a rămâne matematic în cursă pentru turneul final, e obligatorie victoria cu nordicii.

UPDATE: Se pun în vânzare biletele la stadion!

Cei care vor să procure bilete pentru România U21 – Finlanda U21 direct de la stadionul din Târgoviște o pot face de la casieria arenei ”Eugen Popescu” începând cu ora 13:00.

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Începând cu ora 13:00, biletele pentru meciul tricolorilor cu Finlanda de la Târgoviște vor fi disponibile și la casieria stadionului „Eugen Popescu”. Va fi deschisă și tribuna a 2-a. Hai și tu să susții România!”, au transmis reprezentanții echipei naționale a României.

România U21 – Finlanda U21, etapa 9, preliminarii Euro U21 2027

Seară decisivă pe arena „Eugen Popescu” din Târgoviște. Naționala U21 a României încă are șanse, e adevărat infime, pentru calificarea la EURO 2027. Miercuri, 30 septembrie, de la ora 19:00, „tricolorii mici” vor înfrunta Finlanda U21. România U21 nu își mai permite absolut niciun pas greșit. Pentru a păstra speranțele calificării la Campionatul European din 2027, reprezentativa de tineret este obligată să câștige confruntarea cu Finlanda.

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În runda anterioară s-a scris în mare parte soarta acestei grupe. România a învins clar în deplasare, pe Cipru, scor 3-0. Din păcate, în Finlanda, Spania, favorită uriașă, a cedat cu 1-2. Astfel, Finlanda a luat o opțiune uriașă pentru calificarea mai departe, mai exact în barajul pentru turneul final de anul viitor.

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România are nevoie de „minuni” pentru a se califica la Euro 2027. Clasamentul înainte de runda a 9-a

În cazul în care tinerii tricolori s-ar impune în fața Finlandei, am egala la puncte echipa de pe locul al doilea, adică pe rivala de la Târgoviște. Apoi, în ultima etapă, România va juca cu Spania, în deplasare în timp ce Finlanda va da piept cu Kosovo. Teoretic, ar fi nevoie de o minune ca România U21 să reușească o calificare la al cincilea Campionat European la rând.

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Clasamentul Grupei A:

  1. Spania – 21 de puncte
  2. Finlanda – 19 puncte
  3. România – 16 puncte
  4. Kosovo – 11 puncte
  5. Cipru – 3 puncte
  6. San Marino – 0 puncte

Cele două meciuri infernale pe care le mai are de disputat România în preliminarii Euro 2027. Programul complet

Trebuie spus că în meciul tur, disputat pe 14 noiembrie 2025, România U21 a fost învinsă de Finlanda U21, 0-2. Regulamentul spune că, în caz de egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de rezultatele directe. Iată ultimele meciuri rămase de disputat pentru România U21:

  • 30 septembrie: România U21 – Finlanda U21
  • 6 octombrie: Spania U21 – România U21

Cine transmite la TV România U21 – Finlanda U21

Fanii fotbalului din România au șansa să vadă meciurile naționalei U21 antrenată de Costin Curelea pe Pro Arena și pe VOYO SPORT 1. Ambele meciuri rămase ale României din preliminariile pentru EURO 2027 U21 vor fi transmise de postul TV și de platforma online.

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Cote pariuri România U21 – Finlanda U21

Dacă ne uită la pariuri vedem faptul că România este favorită în acest meci. Cota tricolorilor mici pentru succes este între 2,20 și 2,25. Oaspeții au o cotă de 2,95 – 3,00. În meciul tur, gazdele, care s-au impus cu 2-0, aveau cote între 1,95 și 2,00.

Live Blog: Urmărește în timp real România U21 – Finlanda U21, preliminarii Euro U21 2027

Acest meci extrem de important, care poate opri sau poate da un nou avânt naționalei U21 în drumul său dificil către EURO 2027, poate fi urmărit LIVE BLOG pe FANATIK. Site-ul nostru vă ține la curent cu toate informațiile noi care apar în legătură cu meciul România U21 – Finlanda U21. Meciul integral, golurile, ocaziile, toate fazele majore sunt în format live text. Vă oferim, după partidă, toate calculele calificării pe site-ul nostru.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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