EURO 2024 Slovenia – Danemarca Live video și text din Germania. Program complet și clasament actualizat grupa C

Slovenia – Danemarca e meciul cu numărul șase de la EURO 2024 și prima partidă din grupa C de la turneul final din Germania. Meciul se dispută pe stadionul lui Stuttgart.

Slovenia – Danemarca la EURO 2024. Analiză jucători, antrenori, primul 11 – formația probabilă de start. Cine e vedeta echipei și care sunt fotbaliștii accidentați sau suspendați

Slovenia – Danemarca dă startul în grupa C de la EURO 2024, iar confruntarea va fi urmată de duelul dintre Serbia și Anglia. Prima reprezentativă a Sloveniei s-a pregătit pentru Campionatul European și a disputat două meciuri amicale.

După ce în luna martie a învins Portugalia cu 2-0, slovenii au avut două meciuri mai slabe. La fel ca România, nici eu nu au reușit să învingă Bulgaria (1-1) și au câștigat destul de greu cu Armenia (2-1). De cealaltă parte, Danemarca a câștigat ambele meciuri de pregătire cu Norvegia (3-1) și Suedia (2-1).

Slovenia revine la un Campionat European după o pauză de 24 de ani, ultima oară fiind prezentă la EURO 2000, unde a fost eliminată în grupe. În schimb Danemarca a fost una dintre surprizele competiției și a reușit să ajungă până în semifinale, unde a fost eliminată în prelungiri de Anglia cu scorul de 2-1, după un penalty controversat. „Vikingii” s-au calificat dintr-o grupă cu Rusia, Belgia și Finlanda și au trecut în optimi și sferturi de Cehia și Țara Galilor.

Antrenor Slovenia: Matjaz Kek

Selecționerul Sloveniei se află în funcție de la finalul lui 2018 și este unul dintre cei mai longevivi de la EURO 2024. Antrenorul în vârstă de 62 de ani are o vastă experiență și este extrem de apreciat după ce a reușit să readucă echipa la un turneu final după o pauză atât de lungă.

Cu Matjaz Kek pe bancă Slovenia a reușit să se califice și la ultimul Campionat Mondial în 2010 după ce a învins Rusia în barajul de calificare. Astfel, tehnicianul este cu siguranță unul dintre principalele atuuri ale echipei care pleacă cu ultima șansă în grupa C.

Antrenor Danemarca: Kasper Hjulmand

Kasper Hjulmand a fost pe banca Danemarcei și la Euro 2021, unde a fost aproape de o minune și i-a dus pe „vikingi” în semifinale. Hjulmand și-a trecut în palmares și calificarea la Campionatul Mondial din 2022, însă Danemarca a terminat ultima în grupă.

Selecționerul a avut rezultate bune și în grupa A din Liga Națiunilor, unde a terminat pe locul doi la doar un punct de Croația. Antrenorul în vârstă de 52 de ani este văzut în continuare foarte binedupă ce a scos maximum din potențialul acestei echipe și are asigurat un contract până în 2026.

Echipe probabile Slovenia – Danemarca din grupa C de la EURO 2024. Benjamin Sesko vs Joachim Andersen

Slovenia : Oblak – Karnicnik, Blazic, Bijol, Janza, Verbic – Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko.

: Danemarca : Schemeichel – Maehle, Vestergaard, Andersen, Kristiansen, Hojbjerg – Norgaard, Eriksen, Dreyer – Hojlund, Damsgaard.

Vedeta Sloveniei: Sesko

Benjamin Sesko a avut un sezon excelent la RB Leipzig, unde a marcat 18 goluri în 42 de meciuri. La naționala Sloveniei are de asemenea un procentaj bun: 11 goluri în 29 de partide și este evaluat la 50 de milioane de euro.

Fără doar și poate atacantul este pericolul numărul unu pentru danezi. Vârful în vârstă de doar 21 de ani este estre extrem de puternic și excelează în duelurile aeriene, mai ales că are 1,95 metri. Cu siguranță Sesko este un jucător car trebuie urmărit la acest turneu final.

Vedeta Danemarcei: Rasmund Hojlund

Rasmund Hojlund, atacantul lui Manchester United, a devenit în scurt timp vedeta echipei Danemarcei, într-o naţională în care mijlocaşul Christian Eriksen sau fundaşul Andreas Christensen au ştate vechi. Autor al unui hattrick de vis pentru danezi în meciul din preliminariile EURO 2024 din martie, contra Finlandei, Holjlund promite un EURO de poveste, după ce s-a impus rapid în Premier League în primul an de la transferul său de la Atalanta, devenind cel mai tânăr marcator în 6 partidei consecutive din cel mai puternic campionat al planetei, la doae 21 ani.

Jucătorii accidentați sau suspendați. Ce absențe are Slovenia

Slovenia nu are probleme majore de lot și toți cei 26 de jucători convocați sunt apți din punct de vedere fizic. Nu sunt probleme nici la capitolul suspendări. Poate cea mai surprinzătoare absență este cea a lui Aljoša Matko, golgheterul la zi din campionatului Sloveniei cu 18 goluri. Vârful lui Celje are 15 meciuri la echipa națională însă nu l-a convins în cele din urmă pe selecționerul Matjaz Kek.

Andres Vombergar, Jan Repas, Martin Turk, David Zec sunt alte nume de jucători care ar fi putut fi convocați. Lor li se adaugă Domen Črnigoj, care a suferit o accidentare gravă.

Jucătorii care lipsesc din naționala Danemarcei. Ce absențe are Kasper Hjulmand

Danemarca are și ea câteva absențe notabile. Martin Braithwaite e unul dintre cei mai experimentați jucători, însă veteranul lui Espanyol nu a fost convocat deși a avut un sezon excelent.

Nu au prins lotul pentru EURO 2024 nici Philip Billing (Bournemouth), Matt O’Riley, vedeta lui Celtic, Jesper Lindstrom (Napoli), Mads Roerslev (Brendford), Mathias Jorgensen (Aalborg), Victor Nelsson (Galatasaray), Jens Stryger Larsen (Malmo), în timp ce Mohamed Daramy (Stade Reims) a suferit o accidentare gravă la genunchi.

Cine bate penalty-urile și fazele fixe din Slovenia – Danemarca

La naționala Sloveniei, Cerin este princiapalul executat al loviturilor libere și al cornerelor, în timp ce vedeta Sesko este cel care bate loviturile de la unsprezece metri.

Naționala Danemarcei are un specialist la capitolul lovituri libere. Este vorba despre Christian Eriksen. El este cel care execută loviturile libere, cornerele, precum și penalty-urile. Mikael Damsgaard este și el un bun executant și a reușit un gol fabulos pe Wembley la Euro 2021.

Valoare lot Slovenia: 141.55 milioane de euro

În condițiile în care doar vedeta Benjamin Sesko valorează singur 50 de milioane de euro, putem spune că valoarea lotului Sloveniei este una scăzută, printre cele mai mici de la EURO 2024.

, e al doilea cel mai bine cotat jucător: 28 de milioane de euro. Doar cei doi valorează jumătate din valoarea întregului lot.

Valoare lot Danemarca: 415.50 milioane de euro

Lotul naționalei Danemarcei este aproape de patru ori mai scump decât cel al Slovenilor, mai exact 415.50 milioane de euro. Hojlund, starul lui Manchester United este cel mai bine cotat jucător (65 de milioane de euro).

În top se mai află și mijlocașul lui Sporting, Morten Hjulmand (40 de milioane de euro) și fundașii centrali Joachim Andersen (40 de milioane de euro) și Andrea Christiansen (35 de milioane de euro).

Tot ce trebuie sa știi înainte de Slovenia – Danemerca: program, stadion, arbitri, ora de start, transmisii live la TV, streaming live Germania EURO 2024

Cine transmite Slovenia – Danemerca la TV, din grupa C de la EURO 2024. Ora de start a jocului

Meciul 1 din grupa C dintre Slovenia și Danemarca va fi transmis la TV în România pe PRO Arena. Ora de start a jocului a fost stabilită la 19:00, ora României.

Cine e arbitrul de la Slovenia – Danemerca

Confrutarea dintre Slovenia și Danemarca va fi arbitrată de Sandro Schärer din Elveția. El va fi ajutat la cele două margini de conaționalii Stephane De Almeida și Bekim Zogaj.

Al patrulea oficial este Donatas Rumšas din Lituania. În camera VAR este delegat elvețianul Fedayi San. Sandro Schärer este un arbitru cu mare experiență la nivel euroean, fiind delegat constant în Champions League și Europa League.

Orașul și stadionul pe care se disputa Slovenia – Danemerca

Duelul dintre Slovenia și Danemarca va fi găzduit de orașul Stuttgart. Cele două echipe vor debuta la EURO 2024 pe stadionul lui vfb, MHPArena, cu o capacitate de 54.000 de locuri.

Program și clasament actualizat grupa C EURO 2024, înainte de Slovenia – Danemerca

Program meciuri grupa C

Slovenia vs Danemerca (Stuttgart, 16 iunie, ora 19:00)

Serbia vs Anglia (Gelsenkirchen, 16 iunie, ora 22:00)

Slovenia vs Serbia (Munchen, 20 iunie, ora 16:00)

Danemerca vs Anglia (Frankfurt, 20 iunie, ora 19:00)

Anglia vs Slovenia (Koln, 25 iunie, ora 22:00)

Danemerca vs Serbia (Munchen, 25 iunie, ora 22:00)

Clasament grupa C actualizat înainte de Slovenia – Danemerca

Slovenia- 0 puncte Danemerca – 0 puncte Anglia – 0 puncte Serbia – 0 puncte

Cele mai tari reacții înainte de Slovenia – Danemerca

Jan Oblak, căpitanul naționalei Sloveniei, a vorbit înainte de debutul echipei sale la EURO după 24 de ani: „Experiența e importantă în fotbal, așa cum sunt și emoțiile desigur. Vestiarul în particular, trebuie ținut sub control în cele mai tensionate momente, dar haideți să fim sinceri. Majoritatea jucătorilor din această echipă evoluează la un anumit nivel și asta se așteaptă și se cere de la ei. Deci să ne controlăm emoțiile.

Fără niciun dubii vom discuta mult înainte de primul meci la Campionatul European. Chiar și despre acest aspect. Mai sunt însă câteva zile, destule antrenamente, foarte multă socializare și discuții înainte de meciul cu Danemarca. Nu am niciun dubiu că vom fi gata până duminică pentru acest meci atât fizic cât și mental”.

Kasper Hjulmand, selecționerul Danemarcei, a oferit un interviu pentru UEFA înainte de EURO 2024: „Trebuie să avem mai mult curaj când jucăm împotriva echipelor mari. Sunt trei echipe extrem de puternice.

Slovenia este o echipă de același nivel cu noi. Am jucat de două ori cu ei, am făcut un egal și am câștigat acasă cu 1-0. Sunt o echipă puternică și sunt impresionat de structura și organizarea lor, sunt bine antrenați și au un antrenor de calitate.

Anglia a ieșit în față cu Gareth Southgate. Cu valoarea și talentul pe care Anglia în posedă va reuși cu siguranță să câștige ceva în următorii ani. Vor fi o nucă tare, dar am jucat câteva meciuri bune cu ei în ultimii ani.

Mai e și Serbia, care e o echipă complicată, cu jucători extrem de talentați, mai ales în ofensivă. E o echipă care poate bate pe oricine și vor fi niște meciuri extrem de echilibrate”, a mai spus selecționerul „vikingilor”.

