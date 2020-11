Live text alegeri SUA. Ce au făcut Donald Trump și Joe Biden în dimineața scrutinului

Live text alegeri SUA. Start vot în lupta pentru Casa Albă dintre Donald Trump şi Joe Biden! Marți, 3 noiembrie, de la ora 12, ora României, până miercuri dimineaţă, Statele Unite ale Americii votează pentru alegerea celui de-al 46-lea președinte din istorie.

UPDATE, 3 noiembrie, ora 16:33 / Joe Biden și-a început ziua alegerilor cu o vizită la biserica St Joseph din Delaware. Însoțit de soția Jill și de două dintre fiicele sale, candidatul democrat a vizitat o locație care are o semnificație specială pentru el.

Prima sa soție și fiica lui Biden, care au fost ucise într-un accident de mașină în 1972, sunt îngropate în curtea acestei biserici. De asemenea, mormintele fiului lui Biden, Beau, care a murit de cancer la creier în 2015, la vârsta de 46 de ani, și a părinților săi, sunt în curtea acestei biserici. Mai multe detalii despre drama din viața lui Biden, AICI.

Democratic presidential nominee Joe Biden began Election Day by going to church with his wife, Dr. Jill Biden, and two of his granddaughters https://t.co/C137pueqUM pic.twitter.com/aJ5Ryel0yk

— POLITICO (@politico) November 3, 2020