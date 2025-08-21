Live Video Aberdeen – FCSB, play-off UEFA Europa League. Echipe, schimbări pregătite de Gigi Becali și cine transmite, de fapt, partida

După ce a eliminat-o pe Drita în turul 3 preliminar UEFA Europa League, FCSB se va duela cu Aberdeen în play-off-ul pentru „Faza Ligii”. Prima manșă va avea loc în deplasare, în Scoția, iar pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile importante despre partida roș-albaștrilor.

Aberdeen – FCSB, live video manșa tur din play-off-ul UEFA Europa League. Asalt pentru grupe din partea roș-albaștrilor

Deși pretențiile din acest sezon erau de a ajunge în „Faza Ligii” UEFA Champions League, eliminarea de către Shkendija din turul 2 preliminar a „retrogradat-o” pe FCSB în Europa League.

Roș-albaștrii au dat de Drita în turul 3 preliminar, iar în prima manșă campioana din Kosovo a condus cu 0-2, . În returul disputat în Kosovo, campioana României en-titre nu a avut prea mari probleme și s-a impus, astfel calificându-se în play-off.

Ei bine, după eliminarea lui Drita, FCSB o va întâlni pe Aberdeen în play-off-ul de calificare din UEFA Europa League. Partida tur se va desfășura în Scoția, pe „Pittodrie Stadium” iar roș-albaștrii speră la un rezultat pozitiv, calificarea urmând să se dispute în România la doar o săptămână distanță.

Elias Charalambous a primit o lovitură cruntă, asta după ce pentru acest meci. Practic, antrenorul celor de la FCSB va trebui să ia măsuri în ceea ce privește alcătuirea primului 11. Conform , echipa pentru meciul cu Aberdeen va arăta așa: Târnovanu- Crețu, Popescu, Graovac, Pantea- Chiricheș, Lixandru- Miculescu, Tănase, Cisotti- Bîrligea.

Când este programat meciul retur FCSB – Aberdeen și unde va avea loc

Așa cum UEFA a anunțat, prima manșă a duelului se va disputa în Scoția, pe „Pittodrie Stadium”. Partida va avea loc joi, 21 august, de la ora 21:45, iar elevii lui Elias Charalambous vor să obțină cel puțin un punct.

Returul are loc o săptămână mai târziu, pe stadionul „Arena Națională”, de la ora 21:30. Important este ca FCSB să nu piardă manșa tur, un rezultat de egalitate fiind ducând calificarea în București, unde roș-albaștrii se simt cel mai bine.

Cine transmite la TV Aberdeen – FCSB în România

. ProTV a câștigat licitația pentru drepturile de televizare și astfel că a decis ca meciul campioanei en-titre să poată fi urmărit doar pe platforma lor de streaming.

Același lucru s-a întâmplat și în meciul Drita – FCSB, î . În cele din urmă, partida din Kosovo a fost mutată pe postul TV Pro Arena, fanii roș-albaștrilor reușind astfel să urmărească partida echipei favorite.

Cum poți vedea în România partida Aberdeen – FCSB

Ei bine, pentru a urmări partida dintre Aberdeen și FCSB, din play-off-ul de calificare UEFA Europa League, fanii roș-albaștrilor trebuie să își deschidă un cont pe platforma de streaming Voyo. Procesul este extrem de facil, iar noul abonament va fi disponibil în mai puțin de 5 minute.

Cât costă un abonament la Voyo în 2025

La achiziționarea online de pe site-ul Voyo, un abonament lunar costă echivalentul a 4.84 € (TVA inclus), adică puțin sub 24 de lei. Abonamentul este activat pentru o perioadă de 30 de zile, cu plată recurentă. Astfel, următoarea plată va fi facturată automat după expirarea perioadei de abonament anterioare.

Ce post de televiziune din străinătate transmite Aberdeen – FCSB

Partida dintre Aberdeen și FCSB poate fi urmărită și în străinătate, astfel că suporterii români de pretutindeni vor avea acces la meciul roș-albaștrilor din play-off-ul de calificare UEFA Europa League.

FANATIK vă ține la curent cu toate informațiile și astfel că vă transmite că meciul Aberdeen – FCSB va putea fi urmărit pe DAZN US, dar și pe postul britanic național, cât și pe BBC Scotland.

Ce adversari ar putea avea FCSB în grupele UEFA Europa League

În cazul în care va trece mai departe de Aberdeen, FCSB se va pregăti de „Faza Ligii” UEFA Europa League, competiție în care roș-albaștrii au impresionat în stagiunea precedentă. Ei bine, adversarii din grupa principală nu sunt deloc facili, misiunea lui Elias Charalambous&Co anunțându-se a fi una complicată.

Echipele deja calificate în „Faza Ligii” UEFA Europa League sunt Aston Villa, Bologna, Celta Vigo, Freiburg, Dinamo Zagreb, Go Ahead Eagles, Lille, Lyon, Nottingham Forrest, Porto, Real Betis, Roma și Stuttgart. Restul formațiilor vor veni fie din play-off-ul Champions League, pierzătoarele, dar și din play-off-ul de calificare Europa League.

Tragerile la sorți pentru tabloul principal va avea loc vineri, 29 august, la doar o zi de când se știu toate echipele participante. FCSB își dorește să acceadă în Europa League, premiile oferite fiind net mai importante.

Reacții FCSB după meciul din Scoția cu Aberdeen

Toate reacțiile din partea FCSB de după meciul cu Aberdeen, din Scoția, pot fi urmărite în timp real pe FANATIK.ro.

Cotele la pariuri pentru Aberdeen – FCSB

Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, Aberdeen, însă la o distanță mică de FCSB. Victoria scoțienilor este cotată cu 2,60, în timp ce un succes al roș-albaștrilor are cota 2,70 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 3,20. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,78.

Vezi live video Aberdeen – FCSB, în play-off-ul de calificare UEFA Europa League. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul din Scoția, dintre Aberdeen și FCSB, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor de la FCSB, inclusiv ale lui Elias Charalambous, dar și a fotbaliștilor care s-au remarcat în cele 90 de minute de joc pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!