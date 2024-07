Austria – Turcia, optimi EURO 2024. Absențe importante de ambele părți. Duel echilibrat pe hârtie între cele două formații

Ultimul meci din optimile de finală ale EURO 2024 le aduce în față în față pe Austria și Turcia. Este un duel puțin scontat în această fază a competiției, dar a fost posibil după ce trupa lui Ralf Rangnick a câștigat o grupă infernală cu Franța și Olanda.

UPDATE. Duel echilibrat pe hârtie între cele două formații

Austria și Turcia s-au întâlnit de 17 ori în istorie, iar un mic avantaj au austriecii, cu 9 victorii. Turcii au obținut 7 victorii împotriva central-europenilor, iar un singur meci s-a terminat la egalitate.

Prima partida dintre cele două s-a disputat în anul 1948, iar cel mai mare scor înregistrat a fost un dur 6-1 pentru austrieci. Scorul record a fost consemnat în urmă cu doar patru luni, în martie 2024.

Live video Austria – Turcia, optimi EURO 2024. Scor live, live text și live blog de la Austria – Turcia

Specialiștii sunt de părere că Austria – Turcia este cel mai echilibrat joc din optimile de finală de la EURO 2024. Austriecii vin după evoluții remarcabile în toate cele 3 întâlniri din faza grupelor, în timp ce turcii, chiar dacă nu au impresionat în mod special, sunt recunoscuți pentru tenacitatea lor.

Cine transmite Austria – Turcia la TV, din optimile EURO 2024. Ora de start a jocului

Duelul dintre Austria și Turcia, din optimile de finală ale EURO 2024, este programat marți, 2 iulie, de la ora 22:00. Partida care va avea loc pe Red Bull Arena din Leipzig va putea fi urmărită live video în direct pe postul Pro TV, cel care a transmis întregul turneu final alături de Pro Arena.

Cum poți vedea Austria – Turcia live stream online. Metoda e valabilă și pentru românii din diasporă

Întâlnirea Austria – Turcia din optimile de finală de la EURO 2024 va putea fi văzută, pe lângă live video la Pro TV, și în format online stream pe platforma VOYO. Pentru a vedea meciul de la Campionatul European 2024 trebuie să aveți un cont pe platforma voyo.ro.

În momentul în care v-ați autentificat, puteți urmări Austria – Turcia live video pe orice dispozitiv: televizor, tabletă sau smart phone. Toate meciurile de la EURO 2024 pot fi urmărite pe această platformă.

Cine e arbitru la Austria – Turcia, optimi EURO 2024

Comisia de Arbitri a UEFA a decis ca la jocul dintre Austria și Turcia să delege un cavaler al fluierului cu experiență și care se bucură de o mare încredere. Este vorba de portughezul Artur Soares Dias, cel care a condus la acest turneul final partidele: Polonia – Olanda 1-2 și Danemarca – Anglia 1-1.

El va fi ajutat de asistenții Paulo Soares și Pedro Ribeiro, iar rezervă a fost desemnat ucraineanul Mykola Balakin. În camera VAR se vor afla portughezul Tiago Martins, spaniolul Juan Martinez Munuera și italianul Massimiliano Irrati.

Arbitru de centru: Artur Soares Dias

Asistent 1: Paulo Soares

Asistent 2: Pedro Ribeiro

Arbitru de rezervă: Mykola Balakin

Arbitru VAR: Tiago Martins

Asistent VAR 1: Juan Martinez Munuera

Asistent VAR 2: Massimiliano Irrati

Orașul și stadionul pe care se disputa Austria – Turcia din optimile de finală de la EURO 2024

Confruntarea dintre Austria și Turcia din optimile Campionatului European se va disputa pe Red Bull Arena din Leipzig. Stadionul are o capacitate de 41.600 de locuri și este la al patrulea meci pe care îl va găzdui la EURO 2024.

Seria jocurilor a început cu Portugalia – Cehia 2-1 (grupa F) și a continuat cu Olanda – Franța 0-0 (grupa D) și Croația – Italia 1-1 (grupa B). Arena din Leipzig își va lua la revedere de la EURO 2024 odată cu întâlnirea Austria – Turcia.

Echipe probabile Austria – Turcia la EURO 2024, optimi de finală

Ambii selecționeri pregătesc o serie de schimbări în echipele de start, și asta în principal din cauza accidentărilor și suspendărilor. În rest, se va miza pe jucătorii care au dus greul și în faza grupelor și au pus umărul la calificare.

Austria: Pentz – Posch, Lienhart, Wober, Prass – Seiwald, Grillitsch – Schmid, Baumgartner, Sabitzer – Arnautovic

Turcia: Gunok – Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu – Yuksek, Ozcan – Kahveci, Guler, Yildiz – Yilmaz

Golgheteri – top marcatori și pase decisive la Austria și Turcia

Cele două combatante au arătat un fotbal total la acest turneul final din Germania și sunt două echipe care au marcat mult. După ce au început cu un 0-1 în fața Franței, austriecii au înscris câte 3 goluri în duelurile cu Polonia și Olanda. Turcii au și ei 5 goluri înscrise în faza grupelor și tot în 2 jocuri, deoarece înfrângerea în fața Portugaliei a fost extrem de dură, scor 0-3.

Baumgartner (Austria): 1 gol, 1 assist

Muldur (Turcia): 1 gol

Akturkoglu (Turcia): 1 gol

Guler (Turcia): 1 gol

Trauner (Austria): 1 gol

Arnautovic (Austria): 1 gol

Schmid (Austria): 1 gol

Sabitzer (Austria): 1 gol

Calhanoglu (Turcia): 1 gol

Tosun (Turcia): 1 gol

Kokcu (Turcia): 2 assist-uri

Ayhan (Turcia): 1 assist

Mwene (Austria): 1 assist

Prass (Austria): 1 assist

Grillitsch (Austria): 1 assist

Yuksek (Turcia): 1 assist

Cei mai duri jucători din echipele Austriei și Turciei. Topul cartonașelor, cine riscă suspendarea în sferturi

Ambele formații vin din grupe extrem de grele în care au fost nevoite să dea bătălii dure pentru a ajunge în faza optimilor de finală. Acest lucru se poate vedea și din faptul că au numeroși jucători care au primit cartonașe galbene. Unii au lipsit în ultimul joc din grupă (, alții vor absenta la acest joc, iar mulți pot rata sferturile dacă echipa lor se califică și ei vor fi avertizați. În acest caz se află următorii fotbaliști:

Mwene (Austria)

Danso (Austria)

Wober (Austria)

Laimer (Austria)

Baumgartner (Austria)

Arnautovic (Austria)

Posch (Austria)

Querfeld (Austria)

Celik (Turcia)

Gunok (Turcia)

Muldur (Turcia)

Ozcan (Turcia)

Yuksek (Turcia)

Guler (Turcia)

Yildiz (Turcia)

Ayhan (Turcia)

Kokcu (Turcia)

Cakir (Turcia)

Schimbări Austria față de ultimul joc din grupe. Jucători accidentați sau suspendați. Ce absențe are Austria

Austria a impresionat la ultimul joc din faza grupelor când a învins Olanda și a reușit să termine pe locul 1. Față de acel joc, selecționerul Ralf Rangnick l-a pierdut pe atacantul stânga Patrick Wimmer, care va fi suspendat. În locul său va reveni în echipa de start Baumgartner, care va juca în centru, iar Sabitzer va tras în stânga. În plus, fundașul central Gernot Trauner nu este refăcut după accidentarea din jocul cu Polonia, iar aici selecționerul are de ales între Wober și Danso.

Trauner – accidentat

Wimmer – suspendat

Schimbări Turcia. Jucători care lipsesc din echipa Turciei

După nebunia de meci cu Cehia, în care , turcii au pierdut două piese extrem de importante pentru optimile de finală. Căpitanul Hakan Calhanoglu și fundașul central Samet Akaydin nu vor putea juca din cauza suspendărilor. În centrul defensivei va reveni după suspendare Bardakci, care va face pereche cu Demiral, în timp ce Irfan Kahveci e văzut ca înlocuitorul lui Calhanoglu. El va intra în banda dreaptă a atacului, iar Arda Guler va prelua rolul de coordonator de joc.

Calhanoglu – suspendat

Akaydin – suspendat

Cum s-a calificat în optimi Austria

Austria a fost una dintre surprizele plăcute de până acum de la EURO 2024. Trupa lui Ralf Rangnick a început cu o înfrângere la limită în fața Franței, dar într-un meci în care a jucat chiar bine, iar apoi a învins Polonia și Olanda pentru a câștiga surprinzător Grupa D.







Cum a ajuns în optimi Turcia

Formația pregătită de Vincenzo Montella a dat dovadă de multă inconstanță. A fost o victorie conturată greu în fața Georgiei, un eșec usturător cu Portugalia și o victorie la limită în fața Cehiei care se afla în inferioritate numerică.







Cu cine ar juca în sferturi câștigătoarea dintre Austria și Turcia

Duelul dintre Austria și Turcia de pe Red Bull Arena din Leipzig este unul care ne interesează în mod direct, deoarece învingătoarea acestui meci se va confrunta în faza sferturilor de finală cu învingătoarea partidei în care naționala României dă piept cu Olanda.

Program si rezultate optimi EURO 2024 Germania

Până la acest moment, Elveția și Germania și-au asigurat un loc în sferturile de finală. Elvețienii s-au impus cu 2-0 în fața Italiei, într-un meci pe care l-au controlat de la un capăt la altul, în timp ce Germania a învins Danemarca, tot cu 2-0, după o partidă cu multe evenimente și cu un arbitraj al lui Michael Oliver pe care nordicii l-au contestat vehement.





Anglia – Slovacia: 30 iunie, ora 19:00, Gelsenkirchen

Spania – Georgia: 30 iunie, ora 22:00, Koln

Franța – Belgia: 1 iulie, ora 19:00, Dusseldorf

Portugalia – Slovenia: 1 iulie, ora 22:00, Frankfurt

România – Olanda: 2 iulie, ora 19:00, Munchen

Austria – Turcia: 2 iulie, ora 22:00, Leipzig

Cele mai tari declarații înainte de Austria – Turcia

”Am meritat să câștigăm în cele din urmă. În general, am avut o dorință mai mare de a câștiga și o energie uluitoare pe teren, pe care o simțeai la fiecare fază. Mă bucură modul în care am reacționat la golurile primite, că nu ne-am îndoit, că am rămas fideli stilului nostru de joc și am continuat să ne căutăm șansele de a continua.

Este incredibil să terminăm în fruntea unei grupe care a fost cea mai grea. Am început cu un autogol ghinionist împotriva Franței, ne-am descurcat cu toată presiunea pusă asupra noastră pentru a câștiga împotriva Poloniei, iar apoi să încheiem ca câștigători de grupă este ceva cu totul special”, a declarat selecționerul Austriei, Ralf Rangnick.

”Am scris istorie, suntem cea mai tânără echipă care a ieșit din grupe începând din 2008, iar acum avem noi obiective. Echipa a muncit mult și merită această calificare. Am fost ținta unor critici care nu au fost justificate și am triumfat.

Eliminarea destul de devreme a lui Antonin Barak ne-a ajutat să suferim ceva mai puțin, dar asta sporește fericirea noastră. Vrem doar să sărbătorim calificarea după atâtea sacrificii, dar și să continuăm să facem istorie”, a spus și Vincenzo Montella, tehnicianul Turciei.

Cote la pariuri Austria – Turcia

Parcursul neașteptat de bun din faza grupelor o face pe Austria favorită în întâlnirea cu Turcia. O victorie a austriecilor în 90 de minute este cotată la 2,00, în timp ce una a turcilor a primit 4,50. Calificarea austriecilor are 1,47, în timp ce cea a turcilor urcă la 2,70. Bookmakerii oferă o cotă de 1,93 pentru ”peste 2,5 goluri”, iar varianta ca ambele formații să marcheze a primit o cotă de 1,70.

Vezi rezumat video și toate fazele din Austria – Turcia. Update în timp real Euro 2024

FANATIK vă ține la curent în timp real cu tot ce se întâmplă în partida Austria – Turcia, din optimile de finală ale Campionatului European de Fotbal 2024. Cele două combatante sunt cam la același nivel valoric, așa că micile detalii vor face diferența

Austria vine cu un moral excelent după ce au făcut spectacol în fața Olandei și au câștigat o grupă din care a mai făcut parte și vicecampioana mondială Franța. De partea cealaltă, Turcia a arătat că nu știe să joace la așteptare, fiind o echipă de totul sau nimic.