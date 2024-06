Copa America 2024 nu se vede la TV în România! Program complet, scoruri live, clasament actualizat. Statistici și rezumate video

Fanii fotbalului sunt pe cale să se bucure de o nouă sărbătoare a sportului lor favorit. Pe lângă Euro 2024, ei vor putea urmări din data de 21 iunie în format live video Copa America 2024.

De la cea de-a 48-a ediție a Copei America nu vor lipsi cele mai importante reprezentative ale continentului american. Se anunță dueluri încinse în cele patru grupe, din care vor merge mai departe câte două formații. Iată lista completă a țărilor participante:

Favorita principală a turneului este Argentina. , și colegii săi au câștigat și precedenta ediție a competiției, disputată în 2021 în Brazilia. Argentinienii au în total 15 trofee în palmares, la fel de multe ca Uruguay, considerată cea de-a treia favorită la trofeu.

Principala rivală a argentinienilor se anunță a fi rivala tradițională, Brazilia. Reprezentativa carioca a fost finalistă în 2021, pierzând ultimul act cu 1-0. În ceea ce privește surprizele, se așteaptă lucruri interesante de la Jamica, Chile și Columbia.

Meciurile live video de la Copa America 2024 se vor disputa de la ore destul de dificile pentru publicul din România. Este vorba despre orele 01:00, 03:00 și 04:00.

Grupa A: Argentina, Peru, Chile, Canada

Grupa B: Ecuador, Venezuela, Jamaica, Mexic

Grupa C: Bolivia, Uruguay, SUA, Panama

Grupa D: Paraguay, Columbia, Brazilia, Costa Rica

🚨🏆 Official Copa América 2024 groups.

Argentina and Brazil can only face each other in the final, as part of potential combinations.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)