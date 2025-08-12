Live video Cupa României Betano, turul 3 preliminar. Programul complet al meciurilor

a ajuns la turul trei preliminar, iar din această fază intră în scenă și echipele care evoluează în liga secundă. Partidele se vor desfășura în perioada 12 – 14 august și sunt nu mai puțin de 42 de echipe implicate.

Cupa României, turul trei preliminar. 10 echipe din Liga 2 intră în scenă

În perioada 12 – 14 august se dispută partidele din . În această fază a competiției vor evolua cele 32 de câștigătoare ale meciurilor din runda precedentă, plus alte 10 cluburi din liga secundă.

Marți de la ora 17:30 vor începe primele jocuri, iar ultimul duel din acest tur preliminar este programat joi, 14 august, de la ora 17:30. CSM Jiul Petroșani – Corvinul Hunedoara este unul dintre cele interesante meciuri din această fază.

Programul complet al meciurilor din turul trei preliminar al Cupei României

Marți, 12 august

Ora 17:30 ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj – FC Bihor Oradea

Ora 17:30 ACS Viitorul Arad – CSC Dumbrăvița

Miercuri, 13 august

Ora 17:30 CSM Pașcani – ACS FC Șoimii Gura Humorului

Ora 17:30 AFC Viitorul Onești – CS Sporting Liești

Ora 17:30 AS FC Agricola Borcea – CS Gloria Băneasa

Ora 17:30 SC Popești-Leordeni – CS Afumați

Ora 17:30 CS Tunari – SC FC Voluntari

Ora 17:30 CSM Râmnicu Sarat – AFC Metalul Buzău

Ora 17:30 CSO Băicoi – AFC Chindia Târgoviște

Ora 17:30 ACS L.P.S. H.D. Clinceni – CS Dinamo București

Ora 17:30 ACS Oltul Curtișoara – CSM Slatina

Ora 17:30 CS Vulturii Fărcășești – Râmnicu

Ora 17:30 ACS Muscelul Aro Câmpulung – AFC Câmpulung – Muscel 2022

Ora 17:30 CSM Unirea Alba Iulia – CSC 1599 Șelimbăr

Ora 17:30 CSM Jiul Petroșani – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921

Ora 17:30 SSU Politehnica Timișoara – ACSM Reșița

Ora 17:30 CS Sănătatea Servicii Publice – ACS Mediaș 2022

Ora 17:30 CS Gheorgheni – VSK Gyergyó – Clubul Sportiv Gloria Bistrița

Ora 17:30 CSM Sighetu Marmației – CSM Olimpia Satu Mare

Ora 19:00 CSM Cetatea Turnu Măgurele – CS Concordia Chiajna

Joi, 14 august

Ora 17:30 ACS FC Bacău – ACSM Ceahlăul Piatra Neamț

Programul complet al Cupei României, sezonul 2025/2026

Play-off: 27 august 2025

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026