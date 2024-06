LIVE VIDEO Danemarca – Serbia din grupa C la EURO 2024 LIVE STREAM PE PRO TV ȘI VOYO

LIVE VIDEO Danemarca Serbia EURO 2024, adică ultimul joc al celor două formații din cadrul grupelor. Ambele echipe caută prima victorie la acest turneul final, victorie care se le aducă calificarea în faza „optimilor” de finală la Campionatul European din Germania. Partida va avea loc pe Allianz Arena din Munchen.

Live video Danemarca – Serbia. Toate calculele și scenariile calificării pentru meciurile decisive din grupa C

Meciul dintre cele două formații se anunță a fi unul deschis, mai ales că ambele echipe caută prima victorie la acest Campionat European. În primul meci, Danemarca a remizat cu Slovenia, scor 1-1, iar în al doilea, au reușit să obțină un punct din înfruntarea cu Anglia.

De cealaltă parte, Serbia a pierdut primul meci cu Anglia, scor 1-0,

Cum se pot califica ambele formații în faza „optimilor” de finală

În momentul de față, nici Serbia și nici Danemarca nu sunt sigure de calificarea în optimile de finală. În cazul în care Anglia o învinge pe Slovenia în ultima etapă, Danemarca are nevoie de un egal pentru a merge mai departe. În caz că Slovenia termină la egalitate meciul cu englezii, Danemarca are nevoie de un egal, dar cu goluri, pentru a fi sigură de calificarea din grupe de pe locul doi.

De cealaltă parte, Serbia are nevoie de victorie pentru a spera la o calificare în faza „optimilor de finală”. Chiar dacă Slovenia ar pierde ultimul meci din grupă, iar vecinii noștri ar reuși să obțină un rezultat de egalitate, dar în care să marcheze, ar termina grupa cu doar două puncte, la egalitate cu Slovenia, dar fără șanse de calificare având în vedere că sunt deja multe echipe care au trei, sau patru puncte și au asigurat deja locul trei.

Cine transmite Danemarca – Serbia la TV, din grupa C de la EURO 2024. Ora de start a jocului.

La fel ca celelalte meciuri de la Campionatul European de până acum, partida dintre Danemarca și Serbia va fi transmisa de PRO TV, PRO Arena și Voyo. Ziua 11 de la EURO va începe cu partidele dintre Olanda – Austria și Franța – Polonia, de la ora 19:00, și va continua cu Anglia – Slovenia și Danemarca – Serbia de la ora 22:00.

Cum poți vedea Danemarca – Serbia live stream online

Meciul dintre Danemarca și Serbia poate fi urmărit în direct pe platforma Voyo.ro, unde fanii vor avea acces la transmisiunea live video a întregii partide din cadrul grupei C.

FANATIK va aduce în timp real cele mai importante faze ale meciului, oferind actualizări instantaneu despre evenimentele din teren, dar și din afara acestuia, în ziua premergătoare meciului din Germania.

PRO TV asigură transmisiunea completă a Campionatului European de Fotbal din Germania, oferind astfel o acoperire extinsă și detaliată a competiției pentru telespectatorii din România.

Cine e arbitru la Danemarca – Serbia

Partida decisivă din cadrul grupei C va fi arbitrată de François Letexier, un central din Franța. Arbitrii de tușă a acestei partide vor fi Cyril Mugnier și Mehdi Rahmouni, amândoi tot din Franța.

Al patrulea oficial al partidei este Donatas Rumšas, arbitru din Lituania, iar responsabilul cu fazele controversate din cabina VAR va fi Bastian Dankert, din Germania.

Orașul și stadionul pe care se disputa Danemarca – Serbia

Partida decisivă din cadrul grupei C va avea loc în orașul Munchen, din Germania, pe stadionul Allianz Arena, stadionul de casă al celor de la Bayern Munchen, cea mai de succes echipă a nemților.

Peste 66.000 de suporteri sunt așteptați pe stadionul de casă al celor de la Bayern Munchen pentru a-și susține favorita în drumul său spre faza „optimilor” de finală ale Campionatului European.

Echipele probabile pentru Danemarca – Serbia

Danemarca: Schmeichel – Andersen, Christensen, Vestergaard – Kristiansen, Hjulmand, Eriksen, Hojbjerg, Maehle – Hojlund, Wind. Rezerve: Hermansen, Ronnow, Kjaer, Bah, Jensen, Skov Olsen, Dolberg, Zanka, Damsgaard, Norgaard, Poulsen, Dreyer, Kristensen, Bruun Larsen. Selecționer: Kasper Hjulmand

Serbia: Rajkovic – Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic – Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic – Tadic – Vlahovic, Mitrovic. Rezerve: V. Milinkovic-Savic, Petrovic – Babic, Birmancevic, Gudelj, Jovic, Kostic, Maksimovic, Mijailovic, S. Milinkovic-Savic, Ratkov, Samardzic, Spajic, Stojic. Selecționer: Dragan Stojkovic.

Schimbări în echipa Danemarcei față de meciul terminat la egalitate cu Anglia, scor 1-1

Danemarca și-a ridicat mult nivelul în partida cu Anglia, față de ce a arătat în prima etapă, cu Slovenia, și-a reușit să termine la egalitate meciul cu națională britanică, meci pe care formația lui Kasper Hjulmand a fost aproape să-l câștige pe final.

Este de așteptat ca selecționerul Danemarcei să nu schimbe nimic în formula de start pentru meciul cu Serbia, asta și datorită prestației pe care jucătorii titulari au avut-o în meciul cu Anglia.

Modificări în echipa Serbia în comparație cu al doilea meci, scor 1-1, cu Slovenia

La fel ca și Danemarca, Serbia a remizat și ea în al doilea său meci de la această ediție de la EURO 2024, scor 1-1, grație unui gol marcat chiar la ultima fază a partidei.

Este de așteptat ca Dragan Stojkovic să facă schimbări radicale în primul 11. Luka Jovic și Milinkovic – Savic sunt așteptați să înceapă din primul minut meciul cu Danemarca, meci pe care Serbia trebuie să-l câștige pentru a mai spera la calificarea în faza optimilor de finală.

Jucătorii accidentați sau suspendați. Ce absențe are Danemarca

Din jucătorii convocați de Kasper Hjulmand, Danemarca se va putea folosi de toți. Niciun fotbalist danez nu s-a accidentat până la ora meciului și nici suspendați nu au.

Jucătorii care lipsesc din echipa Serbiei. Filip Kostic este accidentat

Marele absent al confruntării dintre Danemarca și Serbia din grupa C este Filip Kostic. Mijlocașul lui Juventus a suferit o accidentare la genunchi în timpul meciului pierdut cu Anglia.

În urma examenului medical efectuat, fotbalistul în vârstă de 31 de ani a aflat că are o accidentare la ligamentul colateral al genunchiului stâng.

Medicii estimează că jucătorul sârb va lipsi de pe gazon minimum două săptămâni. Asta înseamnă că Filip Kostic ar putea reveni pe gazon abia în faza optimilor de finală, dacă naționala sa va ajunge acolo.

Program și clasament actualizat grupa C EURO 2024, înainte de Danemarca – Serbia

Lupta pentru locurile doi și trei se dau în continuare între Danemarca, Serbia, dar și Slovenia. Acum, fiecare pas greșit va conta decisiv în ceea ce privește calificarea în faza „optimilor” de finală ale Campionatului European.

Program meciuri grupa C EURO 2024

Slovenia vs Danemarca 1-1

Serbia vs Anglia 0-1

Slovenia vs Serbia 1-1

Danemerca vs Anglia 1-1

Anglia vs Slovenia (Koln, 25 iunie, ora 22:00)

Danemerca vs Serbia (Munchen, 25 iunie, ora 22:00)

Clasamentul grupei C la EURO 2024

Anglia – 4 puncte Danemarca – 2 puncte Slovenia – 2 puncte Serbia – 4 puncte

Cele mai tari reacții înainte de Danemarca – Serbia

Danemarca a remizat în meciul doi de la EURO 2024, cu Anglia, scor 1-1. La finalul meciului, selecționerul nordicilor, s-a arătat mulțumit de rezultatul obținut de elevii săi:

„Nu sunt dezamăgit de rezultat, chiar dacă puteam obține mai mult din acest moment. Sunt fericit de prestația propriilor jucători. Am jucat exact cum trebuie să joace Danemarca.

Ăștia suntem noi. Mereu ne dorim victoria. Mereu jucăm cu pasiune și dorința de-a obține cel mai bun rezultat”, a spus selecționerul Danemarcei la finalul meciului cu Anglia.

De cealaltă parte, Serbia a obținut un rezultat de egalitate cu Slovenia, chiar la ultima fază, grație golului marcat de Luka Jovic. Selecționerul vecinilor noștri s-a arătat mulțumit de atitudinea propriilor jucători.

„Nu am renunțat niciodată. Am crezut în noi până la final. Ne-am creat foarte multe șanse, dar nu puteam să înscriem. Dar asta nu ne-a oprit. Nu am acceptat să pierdem cu Slovenia și am fost răsplătiți la final.

Statisticile arată că am fost mai buni, dar golurile sunt singurele lucruri care contează. Este important că am reușit un rezultat de egalitate și că am reușit să rămânem în cursa pentru calificare”, a declarat selecționerul Serbiei.

Vezi rezumatul video și toate fazele din Danemarca – Serbia. Update în timp real Euro 2024

cu cele mai importante detalii despre Danemarca – Serbia, dar și despre celelalte dueluri și știri care vor avea loc în Germania.

