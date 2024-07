David Popovici, spre finala olimpică la 100 metri liber. Unde şi la ce oră vezi semifinala înotătorului român din această seară

David Popovici în finala olimpică la 100 metri liber. După o victorie fabuloasă în finala de la 200 de metri liber, românul vrea să obțină o nouă medalie în finala probei de 100 de metri. Aceasta va avea loc miercuri, 31 iulie. Până atunci, David va trebui să treacă și de semifinala programată pentru marți, 30 iulie, de la ora 21:37.

David Popovici spre finala olimpică la 100 metri liber. Când este programată finala

Pentru a putea visa din nou la o medalie olimpică, David Popovici trebuie să obțină un timp cât mai bun în semifinala olimpică la înot 100 de metri liber. Ulterior, el va concura în , de la ora României 23:22.

Reamintim că românul a câștigat aurul olimpic la proba de 200 de metri liber desfășurată luni, 29 iulie. David Popovici a devenit primul înotător român campion olimpic, după ce a reușit să scoată un timp de 1:44,72.

FANATIK.ro ți-a prezentat sportivului legitimat la CS Dinamo, însă Popovici si toți fanii săi speră ca victoria de la 200 de metri liber să fie doar începutul. După doar două zile, el va avea șansa unui nou succes de răsunet.

Cine transmite la TV semifinala şi finala olimpică la 100 metri liber

Finala olimpică la 100 metri liber poate fi urmărită pe canalele TVR 1 și Eurosport 1. De asemenea, poți să-l urmărești pe David Popovici în finala olimpică la 100 metri liber online, pe platformele MAX și

Ca de obicei, pe FANATIK.ro vor fi toate detaliile despre ce se întâmplă în La Defense Arena, acolo unde Popovici a reușit .

Ce timp a scos David Popovici pentru calificarea în semifinală

Pentru a se califica în semifinală, David Popovici a făcut o adevărată demonstrație de reziliență și forță. Românul a făcut parte din seria a noua și a obținut un timp de 47 de secunde și 92 de sutimi.

Doar americanul Jack Alexy și francezul Maxime Grousset au reușit să obțină timpi mai buni: 47 de secunde și 57 de sutimi, respectiv 47 de secunde și 70 de sutimi. Performanța lui Popovici a fost cu atât mai remarcabilă cu cât români era doar al cincilea la întoarcerea după 50 de metri.

Semifinala de marți este foarte importantă, deoarece va da tonul înaintea finalei de miercuri. Popovici a avut o prestație fantastică în semifinala probei de 200 metri liber, ceea ce l-a ajutat să obțină victoria incredibilă, care i-a adus aurul.

Cine sunt principalii adversari ai lui David Popovici la 100 de metri liber

Conform tuturor semnalelor, marele rival al românului în bătălia pentru o nouă medalie de aur va fi Pan Zhanle, un chinez în vârstă de 19 ani. Acesta deține recordul mondial la această probă, cu 46 de secunde și 80 de sutimi.

Iată cum arată lista completă a celor 16 înotători care se luptă pentru calificarea în finală și ce timpi au scos aceștia în seriile pentru semifinale:

Jack Alexy (SUA) – 47 de secunde și 57 sutimi

Maxime Grousset (Franța) – 47 secunde și 70 sutimi

David Popovici (România) – 47 secunde și 92 sutimi

Nandor Nemeth (Ungaria) – 47 secunde și 93 sutimi

Jordan Crooks (Insulele Cayman) – 48 secunde și 01 sutimi

Kyle Chalmers (Australia) – 48 secunde și 07 sutimi

Alessandro Miressi (Italia) – 48 secunde și 24 sutimi

Chris Giuliano (SUA) – 48 secumde și 25 sutimi

Josha Salchow (Germania) – 48 secunde și 25 sutimi

Andrej Barna (Serbia) – 48 secunde și 34 sutimi

Josh Liendo (Canada) – 48 secunde și 34 sutimi

Guilherme Santos (Brazilia) – 48 secunde și 35 sutimi

Velimir Stjepanovic (Serbia) – 48 secunde și 40 sutimi

Matthew Richards (SUA) – 48 secunde și 40 sutimi

Zhanle Pan (China) – 48 secunde și 40 sutimi

Sunwoo Hwang (Coreea de Sud) – 48 secunde și 41 sutimi

„ Tocmai pentru că nu am luptat pentru medalie am reușit să câștig. A fost o luptă de câini. Fix așa am descris-o până acum. Exact cum v-am răspuns și pentru 200, habar n-am ce se va întâmpla la 100 metri. (…) E la fel de greu peste tot, sunt curse diferite, efort diferit”, , după aurul câștigat la proba de 200 de metri liber.

LIVE VIDEO David Popovici în semifinale şi finala olimpică la 100 metri liber, pe TVR 1, Eurosport 1 și LIVE ONLINE STREAM pe TVR Plus si MAX

Calificarea lui David Popovici în finala olimpică la 100 metri liber este o formalitate, însă parcursul său din semifinală va conta foarte mult. FANATIK.ro te ține la curent cu tot ce se întâmplă în Franța.

Rămâi alături de noi pentru a afla, chiar de la fața locului, care sunt reacțiile românului, ce speranțe are pentru un nou succes istoric și cum se prezintă rivalii săi, înaintea finalei de miercuri! Vezi LIVE VIDEO David Popovici în semifinale si finala olimpică la 100 metri liber, pe TVR 1, Eurosport 1 și LIVE ONLINE STREAM pe TVR Plus si MAX