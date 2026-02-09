Sport

Live video Dinamo – Universitatea Craiova, în etapa 26 din SuperLiga. Duel tare pentru primul loc în clasament

Toate informațiile despre meciul Dinamo - Universitatea Craiova din etapa 26 din SuperLiga. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze.
Iulian Stoica
09.02.2026 | 14:08
Dinamo și Universitatea Craiova se întâlnesc în etapa 26 din SuperLiga. Sursă foto: Colaj Fanatik
Finalul sezonului regulat ne propune partide intense în SuperLiga. Etapa 26 ne aduce un duel direct între Dinamo și Universitatea Craiova, rezultatul urmând să stabilească liderul după această rundă. Pe FANATIK vezi absolut toate detaliile legate de meciul de pe Arena Națională.

Dinamo speră să își continue seria excelentă din startul acestui an. Formația din Ștefan cel Mare primește vizita rivalei Universitatea Craiova într-un duel ce se anunță extrem de important pentru ambele echipe: câștigătoarea va ocupa fotoliul de lider la finalul acestei runde. Rămâne de văzut și se va impune în meciul din etapa 26 de pe Arena Națională.

Echipa lui Zeljko Kopic are un început de 2026 excelent. Dinamo obținând trei victorii, 1-0 cu U Cluj, 2-1 cu FC Hermannstadt și 3-2 cu Farul Constanța, și înregistrând doar o remiză, scor 1-1 cu Petrolul. Oltenii, în schimb, vin după victoria cu Oțelul Galați, însă speră să treacă total peste eșecul din urmă cu două runde, scor 1-4 cu Farul Constanța.

În meciul tur, disputat în etapa a 11-a, duelul de pe „Ion Oblemenco” s-a încheiat cu scorul de 2-2, după ce Teles (20) și Badelj (49) au marcat pentru gazde, în timp ce oaspeții au punctat prin Musi (17) și Pop (90).

Cine transmite la TV Dinamo – Universitatea Craiova din etapa 26 a SuperLigii

Meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Va fi extrem de interesant de urmărit cine se va impune în acest duel, în care orgoliile depășesc limitele.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 6 februarie

  • FC Argeș – FC Hermannstadt 3-1
  • FC Rapid – Petrolul Ploiești 1-1

Sâmbătă, 7 februarie

  • FK Csikszereda Miercurea Ciuc – UTA Arad 2-0
  • Unirea Slobozia – Farul Constanța 2-1
  • CFR 1907 Cluj – Universitatea Cluj 3-2

Duminică, 8 februarie

  • FC Botoșani – FC Metaloglobus București 3-0
  • Oțelul Galați – FCSB 1-4

Luni, 9 februarie

  • 20:00 Dinamo București – Universitatea Craiova

Rezultate directe între cele două echipe

În ultimele 5 meciuri directe din campionat, Dinamo are o singură victorie în fața Universității Craiova, în timp ce oltenii s-au impus de două ori, iar alte două partide s-au încheiat la egalitate. Iată scorurile ultimelor 5 dueluri din SuperLiga între cele două:

  • Universitatea Craiova – Dinamo 2-2 (26 septembrie 2025)
  • Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 (24 mai 2025)
  • Dinamo – Universitatea Craiova 0-2 (21 aprilie 2025)
  • Universitatea Craiova – Dinamo 1-1 (19 ianuarie 2025)
  • Dinamo – Universitatea Craiova 2-1 (24 august 2024)

Transferuri Dinamo până acum în această iarnă

Dinamo a făcut trei mutări interesante în mercato de iarnă. Bucureștenii i-au adus pe fundașii Valentin Țicu, respectiv Matteo Duțu, și pe atacantul Ianis Târbă. La capitolul plecări, „alb-roșii” s-au despărțit de Charalampos Kyriakou și Stipe Perica. Totodată, Cătălin Cîrjan a primit o ofertă consistentă, încă căpitanul „câinilor” a preferat să rămână la echipă. Între timp contractul lui Cîrjan a fost prelungit.

Transferuri Universitatea Craiova până acum în această iarnă

Universitatea Craiova a investit foarte mult în transferuri în vara trecută, astfel că oltenii au decis că lotul lui Filipe Coelho poate face față fără probleme până la finalul sezonului. Cât despre plecări, împrumutul lui Luis Paradela a ajuns la final și astfel că jucătorul s-a întors la Saprissa.

Cotele la pariuri pentru duelul Dinamo – Universitatea Craiova

Casele de pariuri o văd favorită în acest meci pe Dinamo, care are o cotă la victorie de 2.22. Un succes al oltenilor are o cotă de 3.60, în timp ce o eventuală remiză are o cotă de 3.25. Variantele precum „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri” au cote de 1.90, respectiv 1.42.

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Arena Națională”, dintre Dinamo și Universitatea Craiova, sunt pe FANATIK. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Zeljko Kopic, Filipe Coelho, Cătălin Cîrjan și Nicușor Bancu pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
