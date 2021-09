Esbjerg – CSM Bucureşti, în Liga Campionilor la handbal feminin. Revenire fantastică a ”tigroaicelor”. Video

Meciul Esbjerg – CSM Bucureşti are loc duminică, 12 septembrie, cu începere de la ora 15:00, în cadrul primei etape a grupei A a Ligii Campionilor, grupă în care se află opt formaţii, primele două mergând direct în sferturi de finală. Locurile 3-6 participă la optimi de finală alături de poziţiile similare din grupa B.

Esbjerg – CSM Bucureşti Live stream Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus

CSM Bucureşti este singura echipă din România prezentă în noul sezon în grupele Ligii Campionilor, după ce IHF a respins solicitarea vicecampioanei Minaur Baia Mare de a i se acorda un wild card pentru participare. Anul trecut campioana a fost SCM Râmnicu Vâlcea, dar în grupe a jucat şi CSM Bucureşti, căreia i s-a acordat un wild-card.

Grupa din care face parte CSM Bucureşti nu este uşoară, dar are avantajul de a nu avea ca adversare pe Gyor, Metz şi ŢSKA Moscova, echipe foarte puternice, greu de învins. Principalele adversare pentru bucureştence sunt Ferencvaros, Rostov pe Don şi Brest Bretagne. Dar şi danezele de la Esbjerg, pe care le întâlnesc în etapa inaugurală, sunt o nucă tare de spart, mai ales pe teren propriu. Meciul Esbjerg – CSM Bucureşti va fi televizat pe programele Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus, dar poate fi văzut în format LIVE VIDEO şi pe site-ul FANATIK.RO

Transferurri de top efectuate de CSM Bucureşti

, aducând câteva jucătoare de mare valoare, în speranţa că va reuşi din nou un parcurs cât mai bun în Liga Campionilor, mergând până la calificarea în Final Four. Rămâne de văzut în ce măsură noile venite vor reuşi să crească în calitate jocul campioanei României.

CSM București le-a transferat pe Malin Aune și Emilie Hegh Arntzen de la Vipers Kristiansand. Apoi, “tigroaicele” au anunțat transferul Emei Ramusovic, de la Buducnost, pe postul de pivot. CSM București a pierdut-o pe Denisa Dedu în intersezon, portarul României plecând la Rapid, dar le-au adus în loc pe Tess Wester, portarul naționalei Olandei și Marie Davidsen, de la Thuringer. Pe postul de pivot CSM-ul s-a întărit și cu Yvette Broch.

Bucureştencele, învinse categoric de Buzău în finala Cupei României

Cu această echipă, dirijată de Cristina Neagu, sunt multe aşteptări de la echipa bucureşteană în acest sezon, dar momentan lucrurile nu arată aşa cum trebuie. CSM a pierdut finala Cupei României, unde era superfavorită în faţa Gloriei Buzău, una dintre echipele din Liga Florilor cu multe jucătoare autohtone în lot.

Dincolo de faptul că a pierdut acel meci şi a făcut-o destul de clar în condiţiile în care era superfavorită, CSM nu a arătat mai bine nici în meciurile de campionat, chiar dacă a câştigat jocul echipei fiind de multe ori sub semnul hazardului. În aceste condiţii debutul din Liga Campionilor e privit cu îngrijorare.

Esbjerg a pierdut toate meciurile de acasă cu tigroiacele

Interesant este faptul că între cele două echipe au fost trei meciuri directe în anii anteriori în grupele Ligii Campionilor, pe terenul echipei daneze, ultimul chiar în sezonul precedent şi de fiecare dată au reuşit să câştige bucureştencele. Practic Esbjerg nu a reuşit nici măcar un egal acasă cu Cristina Neagu şi compania. Singura victorie daneză a venit într-un joc disputat la Bucureşti, în 2019.

Echipa daneză s-a întărit şi ea în vară şi pare a avea cel mai bun lot dintre toate cele care au fost folosite în toate confruntările cu CSM Bucureşti. Acasă danezele sunt destul de puternice dar cu toate acestea au cedat de fiecare dată, de două dintre cele trei dăţi pe final, în faţa tigroaicelor.

Bookmakerii nu cred în succesul campioanei României

Antrenorul Adi Vasile, care este şi selecţionerul României, consideră că nu există motive de îngrijorare privind evoluţiile mai puţin reuşite ale elevelor sale, explicându-le prin faptul că au venit jucătoare noi şi au plecat cinci iar pentru omogenizare este nevoie de timp. El e sigur că în scurtă vreme echipa va atinge vârful de formă.

Bookmakerii nu sunt însă la fel de convinşi că la această oră CSM Bucureşti este o echipă capabilă să facă din nou legea în Danemarca şi acordă cota de 1,55 la victorie lui Esbjerg. Fetele lui Adi Vasile au primit cota 2,90 pentru o a patra izbândă consecutivă acasă la Esbjerg.