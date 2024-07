Etapa 1, Superliga. Live text, analize complete, scoruri live și rezumate video

Live video etapa 1 Superliga. Campionatul României se întoarce cu o nouă ediție. Una care se anunță a fi desoebit de interesantă, cu echipe care s-au întărit și cu nou-promovate ambițioase. Prima etapă rezervă câteva meciuri deosebit de interesante, însă canicula ar putea reprezneta o mare problemă pentru jucători.

Noua ediție din Superliga începe vineri, 12 iulie, la nici două luni după ultima etapă din play-off-ul stagiunii precedente. FANATIK te ține la curent cu tot ce se întâmplă pe stadioanele din țară, de la primul până la ultimul meci al rundei!

Cine transmite la TV meciurile din etapa 1 Superliga. Data și orele de start ale jocurilor

Sezonul 2024-2025 din Superliga vine cu o schimbare importantă, în ceea ce privește televizările. Meciurile nu vor mai fi transmise și de , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.ro.

Astfel, singurele posturi TV care vor difuza meciurile live video în etapa 1 Superliga sunt Digisport și Prima Sport. Toate partidele vor fi difuzate pe canalele Digisport 1 și Prima Sport 1.

Cum poți vedea meciurile din etapa 1 Superliga live stream online. Metoda se aplică și pentru românii din diasporă

Atât Digisport, cât și Prima Sport pun la dispoziția publicului platforme speciale pe care pot fi urmărite canalele lor. Abonații Digi pot vedea partidele pe platforma Digi Online.

Platforma Prima Play le permite și celor care nu sunt clienții unui anumit furnizor TV să își creeze cont și să vizioneze meciurile. Inclusiv românii din afara granițelor pot să apeleze la una dintre aceste variante, însă este necesar să consulți termenii și condițiile furnizorilor.

Program și rezultate etapa 1 Superliga

Meciurile live video din etapa 1 Superliga se desfășoară pe parcursul a patru zile. Runda începe vineri și se încheie luni, 15 iulie. Iată programul complet al rundei:

Vineri, 12 iulie

ora 18:30 Farul – Unirea Slobozia ( Digisport 1, Prima Sport 1, arbitrat de Horațiu Feșnic )

Farul – Unirea Slobozia ( ) ora 21:30 FC Hermannstadt – Universitatea Craiova (Digisport 1, Prima Sport 1, arbitrat de Szabolcs Kovacs)

Sâmbătă, 13 iulie

ora 17:00 Sepsi – Poli Iași (Digisport 1, Prima Sport 1)

Sepsi – Poli Iași (Digisport 1, Prima Sport 1) ora 19:15 UTA – Rapid (Digisport 1, Prima Sport 1)

UTA – Rapid (Digisport 1, Prima Sport 1) ora 22:00 FCSB – U Cluj (Digisport 1, Prima Sport 1)

Duminică, 14 iulie

ora 19:00 CFR Cluj – Dinamo (Digisport 1, Prima Sport 1)

Luni, 15 iulie

ora 18:30 FC Botoșani – Oțelul Galați (Digisport 1, Prima Sport 1)

FC Botoșani – Oțelul Galați (Digisport 1, Prima Sport 1) ora 21:30 Petrolul – Gloria Buzău (Digisport 1, Prima Sport 1)

Cele mai tari meciuri din etapa 1 Superliga

Campioana României, FCSB, speră să își apere trofeul, în timp ce Dan Petrescu visează la o revenire de succes la CFR Cluj. Rapid și Universitatea Craiova vor și ele să câștige campionatul, în timp ce Dinamo speră la play-off.

Drumul campioanei în noua stagiune începe sâmbătă, de la 22:00, când pe stadionul Steaua vine Universitatea Cluj. CFR Cluj primește vizita lui Dinamo duminică, 14 iulie, iar Rapid are deplasare grea, la Arad, unde o așteaptă UTA lui Rednic. Universitatea Craiova joacă vineri, pe un teren foarte dificil, la Sibiu.

Program etapa 2 Superliga. Cu cine joacă FCSB, Rapid, Dinamo, CFR și U Craiova etapa viitoare

În etapa a doua, FCSB va juca la Clinceni, cu Unirea Slobozia. Universitatea Craiova primește vizita celor de la UTA, iar în Giulești va avea loc derby-ul feroviar Rapid – CFR Cluj.

Dinamo este și ea implicată într-un duel de mare tradiție. Pe stadionul Arcul de Triumf vine Petrolul Ploiești. Așadar, cel mai simplu start de sezon pare a-l avea campioana FCSB, .

Clasament Superliga etapa 1

FANATIK îți oferă posibilitatea să găsești aici clasamentul actualizat, după fiecare meci din live video etapa 1 Superliga. Bineînțeles, ierarhia după prima etapă va fi una care poate surprinde, însă te ținem la curent cu toate modificările survenite la nivelul său.

Aici găsești inclusiv informații actualizate despre pozițiile pe care le vor ocupa granzii Superligii, dar și detalii despre cum se descurcă noile promovate și echipele care au surprins plăcut în ediția precedentă a campionatului.

Cote la pariuri etapa 1 Superliga

Și casele de pariuri așteaptă cu nerăbdare startul noului sezon. Ele au pregătit surprize pentru bookmakeri, inclusiv cote atractive pentru cele mai tari meciuri ale rundei.

De exemplu, în meciul de deschidere, Farul are 1,55 la victorie contra Unirii Slobozia. Remiza este cotată cu 3,85, iar o surpriză majoră din partea oaspeților are cota 6,90. Craiova are 2,42 la victorie cu Hermannstadt, în timp ce FCSB are 1,62 pentru un succes cu U Cluj.

UTA – Rapid se anunță a fi un meci de tradiție foarte echilibrat. Giuleștenii au 2,37 la victorie, iar UTA are 3,00, în timp ce remiza este cotată cu 3,35. Șanse mici de victorie are Dinamo, cota pentru un succes al “câinilor“ în Gruia fiind 7,20. Victoria oamenilor lui Dan Petrescu are cota 1,50, iar remiza este cotată cu 4,15.

Vezi rezumat video și toate fazele din etapa 1 Superliga. Update în timp real etapa 1 Superliga

Rămâi pe FANATIK pentru a afla toate amănuntele referitoare la meciurile care se vor disputa live video în etapa 1 din Superliga. Aici poți găsi în timp real scorurile de pe toate stadioanele, precum și alte informații esențiale.

Așa cum te-am obișnuit, îți oferim din timp echipele de start, clasamentul actualizat și cele mai tari reacții la finalul fiecărei partide din etapa 1 din Superliga!