Live Video Europa League, etapa 2. Programul zilei de joi și televizările. Cum arată clasamentul

Joi, 2 octombrie, are loc etapa 2 din Europa League. 18 meciuri tari te așteaptă în faza secundă a grupei, iar printre duelurile pe care nu trebuie să le ratezi se numără FCSB – Young Boys Berna, AS Roma – Lille sau Feyenoord – Aston Villa.

Europa League, etapa 2. Formatul competiției

Etapa 2 din Europa League stă să înceapă. a avut deja loc în perioada 24-25 septembrie. Au fost meciuri tari cu rezultate previzibile, dar și câteva surprize, o rundă în care după o victorie cu 1-0 acasă la Go Ahead Eagles.

Sezonul 2025-2026 se supune regulilor din ediția precedentă, când a fost introdus noul format. Astfel, faza grupelor (8 de câte 4 formații) a fost înlocuită cu faza ligii, în care sunt înscrise 36 de cluburi, împărțite în 4 urne valorice.

O echipă joacă 8 partide, cu câte două adversare din fiecare urnă, un meci fiind pe teren propriu și altul în deplasare. FCSB mai are de jucat cu Feyenoord și Dinamo Zagreb din urna 1, Fenerbahce și Steaua Roșie din urna 2, Young Boys și FC Basel din urna 3, respectiv Bologna din urna 4.

Cine transmite la TV etapa 2 din Europa League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Partidele din etapa 2 de Europa League pot fi urmărite pe canalele Digi Sport și Prima Sport, cele două trusturi care dețin drepturile de a transmite la TV competiția. De asemenea meciurile pot fi văzute și online pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, care transmit posturile Digi Sport și Prima Sport pe internet.

Românii din diaspora pot apela la platformele amintite, însă restricții apar funcție de țara de reședință. Totuși, Europa League se transmite la TV aproape pe tot mapamondul. Lista completă a televiziunilor care dețin drepturile pentru fiecare stat este disponibilă .

Programul meciurilor din etapa 2 a Europa League transmise la TV:

ora 19:45 FCSB – Young Booys Berna (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

FCSB – Young Booys Berna (Digi Sport 1, Prima Sport 1) ora 19:45 AS Roma – Lille (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

AS Roma – Lille (Digi Sport 2, Prima Sport 2) ora 22:00 Feyenoord – Aston Villa (Digi Sport 2, Prima Sport 4)

Feyenoord – Aston Villa (Digi Sport 2, Prima Sport 4) ora 22:00 Celta Vigo – PAOK Salonic (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Celta Vigo – PAOK Salonic (Digi Sport 3, Prima Sport 3) ora 22:00 Notthingham – Midtjylland (Digi Sport 4, Prima Sport 5)

Cum arată clasamentul din Europa League după prima rundă

Programul meciurilor din etapa 2 în Europa League

Toate meciurile din a doua etapă de Europa League sunt programate joi, 2 octombrie 2025. Jumătate dintre ele vor începe de la ora 19:45, iar restul de la 22:00. FCSB joacă acasă cu elvețienii de la Young Boys, de la ora 19:45.

Meciuri Europa League, etapa 2, ora 19:45

AS Roma – Lille

Bolognda – Freiburg

Brann – Utrecht

Celtic – Braga

FCSB – Young Boys

Fenerbahce – Nice

Ludogoreț – Betis

Panathinaikos – Go Ahead Eagles

Viktoria Plzen – Malmo FF

Meciuri Europa League, etapa 2, ora 22:00

Celta Vigo – PAOK

FC Basel – Suttgart

FC Porto – Steaua Roșie

Feyenoord – Aston Villa

Genk – Ferencvaros

Lyon – Salzburg

Maccabi Tel Aviv – Dinamo Zagreb

Nottingham – Midtjylland

Sturm Graz – Rangers

Cote pariuri pentru 3 partide importante din Europa League

Pentru pasionați, am ales 3 meciuri importante din Europa League. Pentru fiecare dintre aceste dueluri am ales și câte un pronostic cu care să te poți îmbogăți în timp ce vizionezi meciul preferat din Europa League.

AS Roma – Lille („1 solist” – cotă 1.72)

FCSB – Young Boys („1 solist” – cotă 2.40)

Feyenoord – Aston Villa („2 solist” – 2.42)

Urmărește în timp real duelurile importante din Europa League, etapa 2

