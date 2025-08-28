Sport
Live Video FCSB – Aberdeen, play-off UEFA Europa League. Cum arată echipa roș-albaștrilor

FCSB - Aberdeen se va juca în play-off-ul UEFA Europa League. Află cine transmite la TV și unde poți urmări live video meciul jucat de echipa lui Gigi Becali.
Iulian Stoica
28.08.2025 | 18:30
Live Video FCSB Aberdeen playoff UEFA Europa League Cum arata echipa rosalbastrilor
ULTIMA ORĂ
FCSB - Aberdeen va avea loc în manșa retur din play-off-ul de calificare UEFA Europa League. Sursă foto: Colaj Fanatik

După ce a eliminat-o pe Drita în turul 3 preliminar UEFA Europa League, FCSB se duelează cu Aberdeen în play-off-ul pentru „Faza Ligii”. Prima manșă a avut loc în deplasare, în Scoția, urmând ca returul să se dispute pe „Arena Națională”. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile importante despre partida roș-albaștrilor.

FCSB – Aberdeen, live video manșa retur din play-off-ul UEFA Europa League. Asalt pentru grupe din partea roș-albaștrilor

Deși pretențiile din acest sezon erau de a ajunge în „Faza Ligii” UEFA Champions League, eliminarea de către Shkendija din turul 2 preliminar a „retrogradat-o” pe FCSB în Europa League.

Roș-albaștrii au dat de Drita în turul 3 preliminar, iar în prima manșă campioana din Kosovo a condus cu 0-2, însă elevii lui Elias Charalambous au reușit să întoarcă la 3-2, marcatorii fiind Daniel Bîrligea, cu două goluri, și Daniel Graovac. În returul disputat în Kosovo, campioana României en-titre nu a avut prea mari probleme și s-a impus, astfel calificându-se în play-off. Singurul inconvenient a venit de la Voyo, platforma online picând preț de minute bune la începutul partidei din Priștina.

Ei bine, după eliminarea lui Drita, FCSB o întâlnește pe Aberdeen în play-off-ul de calificare din UEFA Europa League. Partida tur s-a desfășurat în Scoția, pe „Pittodrie Stadium” iar roș-albaștrii au remizat scor 2-2. Calificarea urmează să se dispute în România la doar o săptămână distanță.

Când este programat meciul retur FCSB – Aberdeen și unde va avea loc

Așa cum UEFA a anunțat, prima manșă a duelului se va disputa în Scoția, pe „Pittodrie Stadium”. Partida a avut loc joi, 21 august, de la ora 21:45, iar elevii lui Elias Charalambous au obținut o remiză, asta în ciuda faptului că a condus la două goluri diferență.

Returul are loc o săptămână mai târziu, pe stadionul „Arena Națională”, de la ora 21:30. FCSB are avantajul terenului propriu și speră că va câștiga la minim un gol diferență. Miza este una uriașă, rețeta financiară din UEFA Europa League fiind net superioară celei din Conference League. Gigi Becali a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA cum va arăta echipa de start a FCSB-ului la returul cu Aberdeen: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea.

Cine transmite la TV FCSB – Aberdeen în România

Meciul dintre FCSB și Aberdeen va fi difuzat în România pe ProTV. Totodată, duelul va fi difuzat și pe platforma Voyo. De această dată, suporterii pot urmări duelul, fără a plăti un abonament suplimentar, și din fața micilor ecrane.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. FCSB va aborda partida la victorie, însă duelul se anunță a fi extrem de dificil.

Ce post de televiziune din străinătate transmite FCSB – Aberdeen

Partida dintre FCSB și Aberdeen poate fi urmărită și în străinătate, astfel că suporterii români de pretutindeni vor avea acces la meciul roș-albaștrilor din play-off-ul de calificare UEFA Europa League.

FANATIK vă ține la curent cu toate informațiile și astfel că vă transmite că meciul FCSB – Aberdeen va putea fi urmărit pe DAZN US, cât și pe BBC Scotland.

Ce adversari ar putea avea FCSB în grupele UEFA Europa League

În cazul în care va trece mai departe de Aberdeen, FCSB se va pregăti de „Faza Ligii” UEFA Europa League, competiție în care roș-albaștrii au impresionat în stagiunea precedentă. Ei bine, adversarii din grupa principală nu sunt deloc facili, misiunea lui Elias Charalambous&Co anunțându-se a fi una complicată.

Echipele deja calificate în „Faza Ligii” UEFA Europa League sunt Aston Villa, Bologna, Celta Vigo, Freiburg, Dinamo Zagreb, Go Ahead Eagles, Lille, Lyon, Nottingham Forrest, Porto, Real Betis, Roma și Stuttgart. Restul formațiilor vor veni fie din play-off-ul Champions League, pierzătoarele, dar și din play-off-ul de calificare Europa League.

Tragerile la sorți pentru tabloul principal va avea loc vineri, 29 august, la doar o zi de când se știu toate echipele participante. FCSB își dorește să acceadă în Europa League, premiile oferite fiind net mai importante.

Reacții FCSB după meciul din România cu Aberdeen

Toate reacțiile din partea FCSB de după meciul cu Aberdeen, de pe „Arena Națională”, pot fi urmărite în timp real pe FANATIK.ro. Site-ul nostru vă pune la dispoziție toate detaliile importante despre meciul campioanei en-titre din play-off-ul de calificare UEFA Europa League. Rămâneți conectați la noi și vă garantăm că veți fi la „curent” cu toate informațiile de interes vizavi de roș-albaștri.

Cotele la pariuri pentru FCSB – Aberdeen

Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, FCSB. Victoria roș-albaștrilor este cotată cu 1,75, în timp ce un succes al scoțienilor are cota 4,15 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 3,90. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,75.

Vezi live video FCSB – Aberdeen, în play-off-ul de calificare UEFA Europa League. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Arena Națională”, dintre FCSB și Aberdeen, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor de la FCSB, inclusiv ale lui Elias Charalambous, dar și a fotbaliștilor care s-au remarcat în cele 90 de minute de joc pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!

