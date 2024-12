FCSB – FC Botoșani, în etapa 19 din SuperLiga, live de la 20:30. Roș-albaștrii ar putea deveni lideri

FCSB – FC Botoșani se joacă din nou, la puțin mai mult de două săptămâni după disputarea restanței aferente etapei 4. Roș-albaștrii sunt motivați să câștige, pentru a urca pe locul 1 pentru cel puțin 24 de ore.

Live video FCSB – FC Botoșani, etapa 19 SuperLiga. Duel încins prin declarațiile conducătorilor

Campioana României este pe punctul să revină pe prima poziție a clasamentului, însă nu va avea deloc viață ușoară cu FC Botoșani. Un adversar foarte comod pentru FCSB, în mod tradițional, moldovenii au demonstrat în urmă cu doar două săptămâni că au capacitatea de a opune cu succes rezistență.

în data de 21 noiembrie, prin golul marcat de Mitrov în minutul 90+8. Partida a contat pentru etapa a 4-a și fusese amânată la cererea campioanei. Așadar, FCSB se află în căutarea revanșei, pe Arena Națională, iar duelul a fost încins și de Valeriu Iftime.

, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Iată ce a declarat finanțatorul echipei care s-a salvat la baraj de la retrogradare, în sezonul precedent:

“Domnul Becali e născut să vorbească prostii. (…) FCSB are o echipă bună, sunt buni. Când sunt motivați, mobilizați, e greu să îi bați. (…) Dar Dumnezeu uneori mai întoarce lucrurile. Și fără niște virtuți grozave ale lor. Pur și simplu dau ei un gol și apoi dăm noi unul și încă unul la final. Niște goluri d-alea imposibile. D-asta cred că am șanse și orice echipă are șanse să bată pe FCSB“.

Cine transmite la TV FCSB – FC Botoșani, în etapa 19 din SuperLiga

Confruntarea FCSB – FC Botoșani va fi de la 20:30 pe posturile de televiziune Prima Sport 1 și Digisport 1. Meciul va fi transmis și pe Prima Play și Digi Online, platformele virtuale ale difuzorilor, care pot fi accesate și din exteriorul României.

Pe FANATIK.ro ai acces la FCSB – FC Botoșani LIVE VIDEO online. Aici vom acoperi meciul, pe parcursul următoarelor ore, în format LIVE TEXT, inclusiv toate detaliile esențiale înainte și după finalul partidei.

Cine arbitrează FCSB – FC Botoșani, în etapa 19 din SuperLiga

l-a ales pe Adrian Cojocaru să arbitreze meciul de pe Arena Națională. Iată cum arată formula completă a brigăzii de arbitri care se va ocupa de acest meci:

Arbitru central: Adrian Viorel Cojocaru

Arbitri linii: Mircea Mihail Grigoroiu și Andrei Constantinescu

Arbitru de rezervă: Iulian Călin

Arbitru VAR: Viorel Flueran

Asistent VAR: Sorin Costreie

Echipe probabile FCSB – FC Botoșani, în etapa 19 din SuperLiga

Iată cum ar putea arăta cele două echipe de start în meciul din această seară, care ar putea schimba din nou liderul în SuperLiga. Sâmbătă seara, Dinamo a urcat pe prima treaptă a clasamentului, după 1-0 la Buzău.

FCSB : Târnovanu – Crețu, Ngezana, Dawa, Radunovic – Tănase, Șut, Olaru – Ștefănescu, Bîrligea, Toma. Antrenor : Elias Charalambous

: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Dawa, Radunovic – Tănase, Șut, Olaru – Ștefănescu, Bîrligea, Toma. : Elias Charalambous FC Botoșani: Anestis – Sadiku, Matricardi, Miron, Țigănașu – G. David, Aldair – Florescu, Fulop, Ongenda – Chică-Roșă. Antrenor: Liviu Ciobotariu

Programul complet al etapei 19 din SuperLiga

Vineri, 6 decembrie

ora 20:00 Sepsi Sf. Gheorghe – Rapid 2-0

Sâmbătă, 7 decembrie

ora 17:00 Gloria Buzău – Dinamo 0-1

Gloria Buzău – Dinamo 0-1 ora 20:00 Petrolul – U Craiova 1-1

Duminică, 8 decembrie

ora 13:30 UTA – Unirea Slobozia (Prima Sport 1, Digisport 1)

UTA – Unirea Slobozia (Prima Sport 1, Digisport 1) ora 16:30 Poli Iași – Farul (Prima Sport 1, Digisport 1)

Poli Iași – Farul (Prima Sport 1, Digisport 1) ora 20:30 FCSB – FC Botoșani (Prima Sport 1, Digisport 1)

Luni, 9 decembrie

ora 17:30 FC Hermannstadt – Oțelul Galați (Prima Sport 1, Digisport 1)

FC Hermannstadt – Oțelul Galați (Prima Sport 1, Digisport 1) ora 20:30 U Cluj – CFR Cluj (Prima Sport 1, Digisport 1)

Clasament SuperLiga, înaintea meciurilor de duminică

După mai bine de opt ani, Dinamo a revenit pe prima poziție din SuperLiga. Iată cum arăta clasamentul, înaintea partidelor de duminică, 8 decembrie.

Cote la pariuri FCSB – FC Botoșani

Cota pe victoria roș-albaștrilor este una foarte mică. Casele de pariuri cotează victoria gazdelor cu 1,36. Remiza este cotată cu 5,00, în timp ce un succes al celor de la FC Botoșani este cotat cu 9,75.

Pariorii care vor miza pe goluri, pot alege cota de 1,90, pentru “peste 2,5 goluri“, în timp ce “sub 2,5 goluri“ are cota 1,91. “Ambele marchează“ are cota 2,30.

Pe FANATIK.ro vei găsi totul despre meciul de pe Arena Națională, încă de înaintea startului partidei. Află care sunt echipele de start și cum se desfășoară partida, fază cu fază.

La final, te așteptăm cu declarațiile celor implicați. Pentru Charalambous și Ciobotariu, urmează meciurile cu Farul Constanța, respectiv FC Hermannstadt. FCSB va juca duminică, 15 decembrie, de la 20:45, iar FC Botoșani va primi vizita lui Hermannstadt vineri, 13 decembrie, de la 17:00.